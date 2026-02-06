Tới hội chợ Mùa Xuân 2026, Tây Ninh mang đặc sản ra sân chơi lớn

(VTC News) -

Theo ông Lê Khánh Trình, Phó Giám đốc Trung tâm Khuyến công và Xúc tiến thương mại (Sở Công Thương tỉnh Tây Ninh), địa phương tham gia hội chợ Mùa Xuân 2026 với 12 doanh nghiệp tại gian trưng bày chung của tỉnh, đồng thời có 15 doanh nghiệp đăng ký gian hàng riêng.

“Không chỉ dừng ở số lượng lớn doanh nghiệp trực tiếp tham gia, Tây Ninh còn mang tới hội chợ sản phẩm của khoảng 30 doanh nghiệp trên địa bàn, tập trung vào các nhóm hàng OCOP, sản phẩm đặc trưng và đặc sản tiêu biểu của tỉnh”, ông Trình nói.

Cũng theo ông Trình, danh mục sản phẩm được lựa chọn khá toàn diện, phản ánh rõ lợi thế sản xuất của địa phương. Trong đó có các mặt hàng nông sản tươi như dưa hấu, dưa lưới, thanh long; nhóm sản phẩm OCOP và chế biến gồm muối tôm, bánh tráng, hoa quả sấy…Điểm chung của các sản phẩm này là được đầu tư bài bản về bao bì, mẫu mã, đáp ứng yêu cầu ngày càng cao của thị trường tiêu dùng hiện đại.

Các sản phẩm OCOP của Tây Ninh tại hội chợ Mùa Xuân lần thứ nhất năm 2026.

Ông Lê Khánh Trình cho biết, việc tham gia hội chợ Mùa Xuân 2026 không chỉ nhằm giới thiệu sản phẩm đơn lẻ mà còn là cơ hội để Tây Ninh quảng bá hình ảnh địa phương, giới thiệu năng lực sản xuất của doanh nghiệp, từ đó từng bước mở rộng hệ thống phân phối ra các tỉnh, thành phía Bắc.

“Hội chợ Mùa Xuân là sự kiện có quy mô quốc gia và lần đầu tiên được tổ chức trong năm 2026. Chúng tôi mong muốn thông qua chương trình này có thể kết nối được với nhiều đối tác, giúp doanh nghiệp quảng bá sản phẩm, khai thác thị trường nội địa và tiến tới phân phối các mặt hàng đặc trưng của Tây Ninh tại thị trường miền Bắc”, ông Lê Khánh Trình nhấn mạnh.

Từ xúc tiến thương mại đến mở rộng phân phối bền vững

Thực tế cho thấy, trong những năm gần đây, Tây Ninh là địa phương tích cực tham gia các chương trình xúc tiến thương mại do Bộ Công Thương tổ chức, cả ở thị trường trong nước lẫn xuất khẩu.

Theo ông Lê Khánh Trình, các chương trình này đã mang lại hiệu quả thiết thực cho doanh nghiệp địa phương, đặc biệt trong việc nâng cao nhận diện thương hiệu và mở rộng mạng lưới đối tác.

Khi tham gia các chương trình xúc tiến thương mại, đa số doanh nghiệp của chúng tôi đều quảng bá được hình ảnh, thương hiệu sản phẩm. Quan trọng hơn, doanh nghiệp có cơ hội kết nối trực tiếp với người tiêu dùng trong nước, tiếp cận các nhà phân phối lớn, thậm chí có những đối tác nước ngoài quan tâm đến sản phẩm.

Từ góc độ quản lý nhà nước, ông Lê Khánh Trình cũng thẳng thắn nêu kiến nghị nhằm nâng cao hiệu quả của các sự kiện xúc tiến thương mại quy mô lớn. Theo đó, địa phương mong muốn Cục Xúc tiến thương mại và các đơn vị liên quan của Bộ Công Thương tiếp tục duy trì, mở rộng những chương trình có tầm vóc như Hội chợ Mùa Xuân, đồng thời cải thiện công tác chuẩn bị để địa phương và doanh nghiệp có thêm thời gian chủ động.

Từ phía doanh nghiệp, sự kỳ vọng vào hội chợ Mùa Xuân 2026 không chỉ nằm ở lượng khách tham quan, mà còn ở khả năng mở rộng thị trường một cách bền vững. Công ty TNHH Tân Nhiên – Tây Ninh là một trong những đơn vị mang sản phẩm OCOP 5 sao của tỉnh tham gia hội chợ lần này.

Ông Trần Thiện Tuấn, đại diện doanh nghiệp, nói: “Khi tham gia hội chợ Mùa Xuân, chúng tôi hy vọng có thêm nhiều khách hàng biết đến, hiểu rõ hơn về dòng sản phẩm OCOP 5 sao, cũng như chất lượng của bánh tráng Tây Ninh”.

Hiện nay, các sản phẩm của doanh nghiệp đã được phân phối qua hệ thống siêu thị và nhiều kênh bán hàng khác, trong đó đã có mặt tại 13 tỉnh, thành miền Bắc. Việc tham gia hội chợ lần này được kỳ vọng sẽ giúp sản phẩm tiếp cận sâu hơn với người tiêu dùng khu vực phía Bắc, qua đó mở rộng hệ thống phân phối.

Gian hàng tỉnh Tây Ninh tham gia hội chợ Mùa Xuân năm 2026.

Không chỉ dừng lại ở thị trường nội địa, Công ty TNHH Tân Nhiên đã xuất khẩu sản phẩm sang một số thị trường nước ngoài, bao gồm cả những thị trường khó tính như Anh, Mỹ, Hàn Quốc. Tuy nhiên, hội chợ Mùa Xuân 2026 vẫn được xem là cơ hội quan trọng để doanh nghiệp tìm kiếm thêm đối tác trong và ngoài nước, thúc đẩy hiệu quả giao thương trong thời gian tới.

Về sự hỗ trợ từ địa phương, ông Tuấn đánh giá cao vai trò của các cơ quan chức năng trong việc hỗ trợ hình ảnh, gian hàng, giúp doanh nghiệp yên tâm tập trung vào giới thiệu sản phẩm. Với kinh nghiệm tham gia nhiều sự kiện xúc tiến thương mại lớn như A80, hội chợ Mùa Thu và đây là lần thứ ba tham gia hội chợ Mùa Xuân, ông Trần Thiện Tuấn cho rằng những sự kiện quy mô lớn có tác động rất rõ rệt đến nhận diện thương hiệu và doanh số bán hàng.

“Sau mỗi kỳ hội chợ lớn, mức độ nhận diện thương hiệu tăng lên rất nhiều, đồng nghĩa với việc sản phẩm bán tốt hơn”, ông Tuấn khẳng định.