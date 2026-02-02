Thủ tướng Phạm Minh Chính đội nón lá, thưởng thức kẹo cu đơ tại Hội chợ mùa Xuân 2026

Hội chợ Mùa Xuân lần thứ nhất năm 2026, với chủ đề “Kết nối thịnh vượng - Đón xuân huy hoàng”, là sự kiện xúc tiến thương mại - kinh tế - văn hóa quy mô quốc gia, nhằm thúc đẩy tiêu dùng, sản xuất - kinh doanh và kết nối cung - cầu ngay từ đầu năm. Sự kiện được ví như cú "lột xác" ngoạn mục của ngành hội chợ Việt Nam, khi lần đầu tiên khái niệm "đi chợ Tết" được nâng tầm thành "thưởng lãm lễ hội".
Hội chợ Mùa Xuân 2026 chính thức được khai mạc tại Trung tâm Triển lãm Việt Nam, xã Đông Anh, Hà Nội sáng 2/2.
Ngay sau khi tham dự và phát biểu tại lễ khai mạc Hội chợ Mùa Xuân lần thứ nhất năm 2026, Thủ tướng Phạm Minh Chính đã cùng các đại biểu tham quan các gian hàng trưng bày.
Thủ tướng Phạm Minh Chính tham quan các gian hàng tại Hội chợ Mùa Xuân 2026.
Thủ tướng Phạm Minh Chính thăm gian hàng đặc sản kẹo cu đơ của tỉnh Hà Tĩnh.
Các gian hàng về nông sản được Thủ tướng ghé thăm.
Thủ tướng Phạm Minh Chính thăm gian hàng của tỉnh Thanh Hoá.
Thủ tướng Phạm Minh Chính thăm gian hàng đặc sản bánh chưng đất của tỉnh Phú Thọ.
Các doanh nghiệp cùng bà con nông dân chia sẻ với Thủ tướng về công tác chuẩn bị cho Hội chợ Mùa Xuân lần thứ nhất năm 2026.
Hội chợ Mùa Xuân lần thứ nhất năm 2026 diễn ra tại Trung tâm Hội chợ Triển lãm Quốc gia (VEC) từ 2/2 đến 13/2 với chủ đề “Kết nối thịnh vượng - Đón xuân huy hoàng”. Đây là sự kiện xúc tiến thương mại - kinh tế - văn hóa quy mô quốc gia, do Chính phủ chỉ đạo, Bộ Công Thương chủ trì tổ chức, phối hợp cùng các Bộ Văn hoá Thể thao và Du lịch, Bộ Nông nghiệp và Môi trường, UBND TP Hà Nội, UBND TP.HCM, UBND các tỉnh, thành phố, Tập đoàn Vingroup và VEC nhằm thúc đẩy tiêu dùng, sản xuất - kinh doanh và kết nối cung - cầu ngay từ đầu năm.
Với tổng diện tích không gian sự kiện hơn 140.000 m², tương đương những tổ hợp triển lãm lớn hàng đầu khu vực Đông Nam Á, VEC cung cấp cho Hội chợ Mùa Xuân “đại sân khấu” có một không hai để trưng bày và biểu diễn. Khu vực trong nhà triển lãm Kim Quy rộng tới 100.000 m², đáp ứng lưu lượng du khách khổng lồ. Người dân có thể thong thả mua sắm, dạo chơi cả ngày bất kể thời tiết bên ngoài.