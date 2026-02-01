Thủ tướng Phạm Minh Chính dự tổng duyệt khai mạc Hội chợ Mùa Xuân 2026

Lễ khai mạc Hội chợ Mùa Xuân 2026 dự kiến diễn ra lúc 10h ngày 2/2, được truyền hình trực tiếp trên kênh VTV1 - Đài Truyền hình Việt Nam. Hội chợ Mùa Xuân năm 2026 mở cửa từ 9h đến 21h hằng ngày, đón du khách từ ngày 2/2 đến ngày 13/2 tại Trung tâm Triển lãm Việt Nam (xã Đông Anh, Hà Nội).