Hội chợ Mùa Xuân năm 2026: Khẩn trương triển khai, sẵn sàng cho ngày khai mạc

Khẩn trương hoàn thiện nhưng đảm bảo an toàn, chất lượng

Không khí tại khu vực tổ chức Hội chợ Mùa Xuân lần thứ nhất năm 2026 đang diễn ra khẩn trương, nhộn nhịp, thể hiện sự chủ động, bài bản và chuyên nghiệp của ban tổ chức cùng các đơn vị thi công.

Tại khu vực trung tâm diễn ra các hoạt động trưng bày, quảng bá và kết nối giao thương, hàng trăm công nhân, kỹ sư cùng đội ngũ thiết kế đang khẩn trương hoàn thiện từng gian hàng. Hệ thống khung sắt, nhà bạt quy mô lớn cơ bản đã được lắp dựng; các hạng mục trang trí, điện chiếu sáng, âm thanh, sân khấu chính và khu vực check-in được triển khai đồng bộ. Những dãy gian hàng mang sắc xuân rực rỡ dần thành hình, tạo nên diện mạo sinh động cho không gian hội chợ.

Không khí thi công đang được khẩn trương thực hiện.

Đại diện Ban Tổ chức Hội chợ Mùa xuân 2026 cho biết, ngay sau khi hoàn tất công tác mặt bằng, các đội thi công đã triển khai theo phương án “cuốn chiếu”, vừa lắp dựng khung gian hàng, vừa hoàn thiện hệ thống kỹ thuật nhằm tiết kiệm thời gian nhưng vẫn đảm bảo an toàn lao động và chất lượng công trình. Tiến độ được kiểm soát chặt chẽ theo từng giờ, từng hạng mục cụ thể.

“Chúng tôi đã xây dựng kế hoạch chi tiết theo từng mốc giờ. Các tổ đội làm việc từ sáng đến tối, tăng cường nhân lực vào những hạng mục quan trọng như sân khấu trung tâm, hệ thống điện tổng và khu trưng bày đặc biệt. Với tiến độ hiện nay, toàn bộ công trình sẽ hoàn thiện trước ngày 2/2”, đại diện đơn vị thi công khẳng định.

Theo ghi nhận thực tế, khu sân khấu chính – nơi dự kiến diễn ra lễ khai mạc và các chương trình nghệ thuật – đã hoàn thiện hơn 80% phần khung và mặt sàn. Hệ thống màn hình LED cỡ lớn đang được lắp đặt, hứa hẹn tạo không gian trình diễn hiện đại, trở thành điểm nhấn của sự kiện.

Khu vực trưng bày sản phẩm OCOP, đặc sản vùng miền và các mặt hàng nông sản chủ lực cũng đã dần định hình rõ nét. Nhiều địa phương cử đại diện trực tiếp giám sát việc bố trí gian hàng, phối hợp với đơn vị thiết kế nhằm bảo đảm yếu tố nhận diện thương hiệu và bản sắc văn hóa địa phương được thể hiện nổi bật.

Các công đoạn đã cơ bản hoàn thiện.

Ban tổ chức cho biết, hội chợ năm nay không chỉ là hoạt động xúc tiến thương mại truyền thống mà còn nhấn mạnh yếu tố kết nối đa nền tảng, hỗ trợ doanh nghiệp quảng bá sản phẩm qua môi trường số.

Sẵn sàng cho lễ khai mạc

Song song với công tác thi công hạ tầng, nhiều doanh nghiệp đang tiến hành trang trí các gian hàng và sẽ chuẩn bị vận chuyển hàng hóa đến khu vực hội chợ để trưng bày trong ngày 1/2.

Chia sẻ về tiến độ thi công tại hội chợ, bà Tô Thị Trinh – Công ty Đá quý Tô Trinh cho biết, để chuẩn bị cho Hội chợ Mùa Xuân 2026, doanh nghiệp đã triển khai công việc rất khẩn trương. Ngay sau khi nhận được mặt bằng, toàn bộ anh em trong doanh nghiệp đã làm việc xuyên đêm để kịp dàn dựng gian hàng và vận chuyển, sắp xếp sản phẩm trưng bày.

“Tất cả đều nỗ lực với tinh thần trách nhiệm cao nhất, với mong muốn hoàn thiện mọi khâu chuẩn bị một cách tốt nhất trước ngày khai mạc. Chúng tôi kỳ vọng đến ngày khai mạc 2/2/2026, gian hàng sẽ được hoàn thiện chỉn chu, thể hiện được bản sắc riêng và mang đến trải nghiệm ấn tượng cho khách tham quan”, bà Tô Thị Trinh cho biết.

Nhiều gian hàng đã được trưng bày, sẵn sàng cho ngày khai mạc.

Chị Phạm Thị Thanh Thúy – đại diện nhãn hàng giày thể thao Skechers cho biết, doanh nghiệp đã có mặt tại Hội chợ Mùa Xuân từ ngày 30/1 để triển khai công tác chuẩn bị. Do thời gian gấp rút, toàn bộ đội ngũ tập trung dàn dựng gian hàng, trưng bày sản phẩm và hoàn thiện các hạng mục kỹ thuật ngay trong ngày. Theo kế hoạch, đến khoảng 21h tối 31/1, mọi công việc sẽ hoàn tất, bảo đảm kịp tiến độ phục vụ lễ khai mạc.

“Tham gia hội chợ lần này, chúng tôi mang đến nhiều mẫu giày thể thao phục vụ nhu cầu mua sắm dịp đầu năm. Tôi kỳ vọng sự kiện sẽ thu hút đông đảo khách tham quan, tạo cơ hội quảng bá thương hiệu và thúc đẩy doanh thu. Riêng tại hội chợ, doanh nghiệp đặt mục tiêu tiêu thụ khoảng 1.000 đôi giày, góp phần khởi đầu một năm kinh doanh thuận lợi”, chị Phạm Thị Thanh Thúy cho hay.

Việc triển khai thi công đang được hoàn tất.

Là doanh nghiệp đến từ địa phương miền núi, chị Nông Thị Dương – đại diện Bản làng Thái Hải (gian hàng tỉnh Thái Nguyên) cho biết, chiều 31/1 chị mới có mặt tại Hội chợ Mùa Xuân để bắt đầu trang trí gian hàng. Toàn bộ không gian trưng bày sẽ được hoàn thiện trong chiều cùng ngày, hàng hóa tiếp tục được sắp xếp vào sáng hôm sau để kịp tiến độ khai mạc. Dù thời gian gấp rút, chị Dương cho biết đơn vị đã chủ động bố trí nhân lực, chuẩn bị sản phẩm đầy đủ nhằm bảo đảm hình ảnh gian hàng chỉn chu, chuyên nghiệp.

“Tham gia hội chợ lần này, bản làng Thái Hải, mô hình bảo tồn văn hóa của đồng bào dân tộc Tày, mong muốn lan tỏa những giá trị truyền thống đặc sắc đến đông đảo khách tham quan. Bên cạnh đó, đoàn cũng mang theo một số nông sản đặc trưng của bà con trong bản để giới thiệu, quảng bá, qua đó góp phần đưa văn hóa và sản vật địa phương đến gần hơn với người tiêu dùng”, chị Dương nói.

Hội chợ Mùa Xuân lần thứ nhất 2026 quy tụ đến 3.000 gian hàng của đông đảo doanh nghiệp, hợp tác xã, làng nghề, đơn vị sản xuất kinh doanh trong nhiều lĩnh vực như nông sản, thực phẩm chế biến, thủ công mỹ nghệ, hàng tiêu dùng, sản phẩm công nghiệp hỗ trợ… Sự đa dạng này hứa hẹn tạo nên không gian giao thương sôi động, đáp ứng nhu cầu mua sắm dịp Tết của người dân và khách tham quan.

Theo kế hoạch, ngày 1/2, Ban Tổ chức sẽ tổng duyệt toàn bộ hạng mục, vận hành thử hệ thống âm thanh, ánh sáng, điện và các phương án đảm bảo an ninh trật tự, phòng cháy chữa cháy. Công tác vệ sinh môi trường, trang trí cảnh quan, bố trí cây xanh và tiểu cảnh xuân sẽ được hoàn thiện trong ngày cuối cùng trước khai mạc.

Phương án phân luồng giao thông, bãi đỗ xe, đón tiếp đại biểu và khách tham quan được xây dựng chi tiết nhằm đảm bảo sự kiện diễn ra thông suốt.