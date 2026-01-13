Hội chợ Mùa Xuân 2026 diễn ra khi nào?

(VTC News) -

Nhằm chuẩn bị đón Xuân Bính Ngọ 2026; chào mừng đất nước bước vào kỷ nguyên mới; kỷ niệm thành công của Đại hội Đảng lần thứ XIV; đồng thời đẩy mạnh xúc tiến thương mại, kích cầu tiêu dùng nội địa, thực hiện cuộc vận động "Người Việt Nam ưu tiên dùng hàng Việt Nam" và quảng bá sản phẩm, hàng hóa, văn hóa Việt Nam ra quốc tế, Hội chợ Quốc gia Mùa Xuân năm 2026 dự kiến được tổ chức từ 2 - 8/2/2026 (tức 15 tháng Chạp đến 21 tháng Chạp Âm lịch) tại Trung tâm Triển lãm Việt Nam (VEC), Đông Anh, Hà Nội.

Bộ Công Thương được giao chủ trì, phối hợp với Bộ VHTT&DL, Bộ Tài chính, Bộ NN&MT, UBND TP Hà Nội, UBND TP.HCM cùng các bộ, ngành, địa phương liên quan và CTCP tâm Hội chợ Triển lãm Việt Nam xây dựng Đề án tổ chức Hội chợ Mùa Xuân 2026.

Được biết, trong khuôn khổ Hội chợ Quốc gia Mùa Xuân 2026, Ban tổ chức cũng khai mạc Hội chợ Hoa Xuân với chủ đề "Sắc xuân Việt". Thời gian trưng bày từ 9h - 21h hàng ngày. Nội dung trưng bày tại Hội chợ Hoa Xuân 2026 bao gồm: Các loại hoa, cây cảnh, bonsai, cây thế, hoa lan, đào, mai, quất, cùng các sản phẩm trang trí ngày Tết, đèn lồng, câu đối, tranh dân gian, đồ gốm sứ, thuỷ tinh mỹ nghệ và vật phẩm phong thủy...

Ban tổ chức sẽ khai mạc Hội chợ Hoa Xuân trong khuôn khổ Hội chợ Quốc gia Mùa Xuân 2026.

Các đơn vị đăng ký tham gia bao gồm: Doanh nghiệp, hợp tác xã trong nước; doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài đang hoạt động tại Việt Nam; doanh nghiệp, tổ chức, đối tác quốc tế.

Phân khu trưng bày được thiết kế mang đậm không khí xuân, màu sắc truyền thống kết hợp yếu tố hiện đại, vừa phục vụ nhu cầu mua sắm, thưởng ngoạn của người dân, vừa tạo không gian nghệ thuật, sinh thái và văn hóa đặc trưng của Tết Việt. Đây cũng là điểm nhấn cảnh quan ngoài trời, góp phần lan tỏa thông điệp "Kết nối thinh vượng- Mùa xuân huy hoàng", đồng thời tôn vinh nghệ nhân, làng nghề và giá trị thẩm mỹ của văn hóa Tết Việt Nam.

Thông tin từ Cục Xúc tiến thương mại, Bộ Công Thương cho biết, theo kế hoạch, khu vực trưng bày sẽ sử dụng hệ thống nhà giàn ngoài trời, tạo không gian mở, thông thoáng, thuận tiện cho doanh nghiệp giới thiệu sản phẩm và người dân tham quan, mua sắm. Nhằm khuyến khích các doanh nghiệp, hợp tác xã và làng nghề tham gia, mỗi đơn vị sẽ được hỗ trợ miễn phí 20m² diện tích trưng bày, góp phần giảm thiểu chi phí và thúc đẩy hoạt động xúc tiến tiêu dùng trong dịp cao điểm Tết.

Hiện tại, Cục Xúc tiến thương mại đang tiếp nhận hồ sơ đăng ký tham gia từ các doanh nghiệp và tổ chức. Công tác rà soát ngành hàng, quy hoạch mặt bằng và bố trí gian trưng bày đang được triển khai đúng tiến độ, đảm bảo tính đồng bộ và chuyên nghiệp cho toàn bộ Hội chợ Quốc gia Mùa Xuân 2026.

Đáng chú ý, Cục Xúc tiến thương mại cũng đã phát đi cảnh báo tới các cơ quan, doanh nghiệp về việc một số đối tượng có thể lợi dụng danh nghĩa của hội chợ để kêu gọi đóng tiền tham gia gian hàng. Bộ Công Thương khẳng định, chưa có chủ trương thu bất kỳ khoản chi phí nào, ngoại trừ khoản đặt cọc 3 triệu đồng/gian hàng được nộp vào tài khoản của Trung tâm Hỗ trợ xúc tiến thương mại và đầu tư (trực thuộc Cục Xúc tiến thương mại) để đảm bảo cam kết tham gia.