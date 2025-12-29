Xuất hiện thông tin lừa đảo về Hội chợ Mùa Xuân, Bộ Công Thương cảnh báo khẩn

(VTC News) -

Thời gian gần đây, Cục Xúc tiến Thương mại nhận được phản ánh về việc trên một số hội, nhóm mạng xã hội và các kênh thông tin khác xuất hiện thông tin không xác thực về Hội chợ quốc gia lần thứ hai - Mùa Xuân 2026 (Hội chợ Mùa Xuân 2026), dự kiến diễn ra từ 4/12/2025 đến 8/2/2026 tại Trung tâm Triển lãm Việt Nam (VEC).

Những thông tin này mạo danh là Ban tổ chức Hội chợ hoặc tự xưng là đại lý, đơn vị, cá nhân được uỷ quyền, làm việc với Ban tổ chức Hội chợ để kêu gọi các tổ chức, doanh nghiệp đăng ký tham gia tại những đường link không chính thức nhằm mục đích trục lợi.

Cục Xúc tiến Thương mại (Bộ Công Thương) cảnh báo thông tin không xác thực về Hội chợ quốc gia lần thứ hai - Mùa Xuân 2026. (Ảnh minh họa)

Cục Xúc tiến Thương mại khẳng định: Đến thời điểm hiện tại, đơn vị này mới đang thông báo kế hoạch tổ chức hội chợ và tổng hợp nhu cầu đăng ký tham gia của cơ quan, doanh nghiệp đối với các phân khu hội chợ dự kiến do Bộ Công Thương chủ trì thực hiện.

Cục Xúc tiến Thương mại chưa có chủ trương thu bất kỳ khoản chi phí nào từ cơ quan, doanh nghiệp liên quan đến hội chợ (trừ khoản thu đặt cọc 3.000.000 đồng/gian hàng tới tài khoản của Trung tâm Hỗ trợ xúc tiến Thương mại và Đầu tư trực thuộc Cục Xúc tiến Thương mại).

Các cơ quan, doanh nghiệp dự kiến tham gia nên liên hệ, đăng ký trực tiếp với Cục Xúc tiến Thương mại và theo thông tin hướng dẫn tại các đường link chính thức trên trang web: https://vnf.vietrade.gov.vn, hoặc thông qua các cơ quan chức năng của Trung ương, địa phương, Hiệp hội ngành hàng liên quan để tránh nguy cơ bị lợi dụng, lừa đảo.