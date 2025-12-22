Dự kiến lịch Hội chợ mùa Xuân lần thứ nhất năm 2026

Hội chợ được tổ chức trên toàn bộ khu Nhà Triển lãm Kim Quy (Trung tâm Triển lãm Việt Nam, Đông Anh, Hà Nội) với diện tích hơn 100.000 m² trong nhà, gồm 10 sảnh trưng bày, mỗi sảnh khoảng 10.000 m², tương đương khoảng 3.000 gian hàng tiêu chuẩn, cùng không gian trưng bày ngoài trời. Các phân khu được bố trí đa dạng, kết hợp giữa hoạt động thương mại, quảng bá sản phẩm, trải nghiệm văn hóa và vui chơi giải trí cho người dân trong dịp Tết.

Một trong những điểm nhấn là Triển lãm quốc tế chuỗi giá trị ngành dệt may, da giày, đồ gỗ, thủ công mỹ nghệ (VIVC 2026) do Bộ Công Thương chủ trì thực hiện. Với thông điệp “Từ nguyên liệu đến thị trường - Chuỗi giá trị toàn diện”, triển lãm hướng tới kết nối doanh nghiệp sản xuất, cung ứng nguyên phụ liệu, máy móc, thiết bị, nhà phân phối và nhà mua hàng toàn cầu. Đây là diễn đàn giao thương B2B quy mô quốc tế, thúc đẩy hình thành chuỗi giá trị hoàn chỉnh cho các ngành dệt may, da giày, đồ gỗ, thủ công mỹ nghệ và trang trí nội, ngoại thất, từ thiết kế, nguyên liệu, sản xuất đến tiêu thụ.

Hội chợ mùa Xuân 2026 dự kiến diễn ra từ ngày 4 - 8/2/2026. (Ảnh minh họa)

Phân khu “Xuân Gia đình - Tiêu dùng Tết” do Bộ Công Thương chủ trì, giới thiệu tổng hợp các ngành hàng phục vụ nhu cầu mua sắm dịp Tết, tập trung vào hàng tiêu dùng, thực phẩm Tết, quà Tết, sản phẩm trang trí nhà cửa, đồng thời tạo không gian trải nghiệm mua sắm, vui chơi cho các gia đình.

Trong khi đó, phân khu “Nông sản Việt - Lan tỏa sắc xuân” do Bộ Nông nghiệp và Môi trường thực hiện, trưng bày các sản phẩm nông sản, thực phẩm, sản phẩm OCOP và sản phẩm làng nghề tiêu biểu. Phân khu cũng giới thiệu các mô hình sản xuất, chế biến và tiêu thụ nông sản sạch, có truy xuất nguồn gốc, hướng tới sản xuất và tiêu dùng xanh, bền vững.

Phân khu “Xuân quê hương - Sản vật bốn phương” dành cho các tỉnh, thành phố tham gia với khu gian hàng chung khoảng 250 m² mỗi địa phương. Tại đây, các địa phương giới thiệu nông sản sạch, đặc sản vùng miền, sản phẩm OCOP, các sản phẩm mang nhãn hiệu tập thể, chứng nhận và chỉ dẫn địa lý, kết hợp trải nghiệm văn hóa, ẩm thực Tết đặc trưng của từng vùng.

TP.HCM được lựa chọn là địa phương chủ đề, do UBND TP.HCM chủ trì thực hiện. Không gian trưng bày giới thiệu tổng quan về thành tựu phát triển kinh tế, công nghiệp, thương mại, tài chính, đổi mới sáng tạo, văn hóa và du lịch của thành phố, đồng thời thể hiện tầm nhìn về một đô thị thông minh, bền vững và giàu bản sắc. Bên cạnh đó là các hoạt động trình diễn nghệ thuật, giao lưu văn hóa và trải nghiệm Tết phương Nam, làm nổi bật tinh thần cởi mở, năng động và sáng tạo của đô thị đầu tàu cả nước.

Phân khu “Tinh hoa Văn hóa Việt Nam” do Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch thực hiện, là không gian “Sắc Xuân Việt” giới thiệu và thương mại hóa các sản phẩm đặc trưng của 12 ngành công nghiệp văn hóa, gắn với chủ đề Tết cổ truyền và mùa Xuân Bính Ngọ. Khu trưng bày tái hiện không khí Tết Việt thông qua các hoạt động nghệ thuật, trình diễn, ẩm thực, thời trang, thủ công mỹ nghệ, phim ảnh, âm nhạc, sân khấu và trò chơi dân gian, đồng thời tạo cơ hội kết nối, ký kết hợp đồng và quảng bá thương hiệu văn hóa Việt Nam.

Ngoài ra, phân khu “Sắc Xuân Việt - Hoa, cây cảnh và đồ trang trí Tết” do UBND TP. Hà Nội phối hợp Hội Sinh vật cảnh Việt Nam và Hiệp hội Làng nghề Việt Nam thực hiện, trưng bày đa dạng các loại hoa, cây cảnh, bonsai, đào, mai, quất cùng các sản phẩm trang trí Tết, đồ thủ công mỹ nghệ và vật phẩm phong thủy. Không gian được thiết kế đậm sắc xuân truyền thống, kết hợp yếu tố hiện đại, vừa phục vụ nhu cầu mua sắm, thưởng ngoạn, vừa tạo điểm nhấn cảnh quan ngoài trời.