Những điểm nhấn ấn tượng nhất của Hội chợ mùa Thu lần thứ nhất - 2025

(VTC News) -

Theo đánh giá của Ban tổ chức, Hội chợ mùa Thu lần thứ nhất - 2025 diễn ra từ 25/10 - 4/11 tại Trung tâm Triển lãm Việt Nam (VEC) không chỉ là sự kiện thương mại lớn nhất năm mà còn là biểu tượng của tinh thần hội nhập và nhân ái.

Sự kiện đã kết thúc, khép lại một hành trình hội tụ, sáng tạo và kết nối. Song từ những thành tựu đạt được, hội chợ mở ra hướng đi mới trong xúc tiến thương mại - đầu tư - văn hóa của Việt Nam.

100.000 lượt khách/ngày

Hội chợ mùa Thu lần thứ nhất - 2025 đã thu hút trung bình 100.000 lượt khách/ngày, cao nhất trong các sự kiện xúc tiến thương mại trong nước. Đồng thời, quy mô và lượng khách tham quan vượt xa các kỳ hội chợ trước, thể hiện sức hút mạnh mẽ của sản phẩm Việt và niềm tin của người tiêu dùng vào hàng hóa trong nước.

Doanh thu trực tiếp gần 1.000 tỷ đồng

Theo Bộ Công Thương, doanh thu trực tiếp trung bình đạt 300 triệu đồng/gian hàng tiêu chuẩn/10 ngày, tổng doanh thu trực tiếp gần 1.000 tỷ đồng. Con số này tăng 40 - 45% so với mặt bằng chung của các sự kiện xúc tiến thương mại quốc gia trong những năm gần đây.

Tổng giá trị giao dịch, hợp đồng và biên bản ghi nhớ (MoU) ký kết đạt khoảng 5.000 tỷ đồng, là minh chứng cho vai trò của Hội chợ mùa Thu như bệ phóng thương mại trong nước và quốc tế.

Hội chợ mùa Thu là cú hích cho tiêu dùng và xuất khẩu.

Trong suốt 10 ngày, 11 hội nghị, hội thảo và diễn đàn chuyên đề được tổ chức liên tục, tập trung vào các lĩnh vực: nông sản xuất khẩu, thương mại điện tử, chuyển đổi số, phát triển công nghiệp văn hóa, năng lượng xanh và đầu tư bền vững. Các chuyên gia quốc tế từ Nhật Bản, Hàn Quốc, New Zealand, Singapore, Trung Quốc và Liên minh châu Âu tham dự và chia sẻ nhiều sáng kiến góp phần kết nối doanh nghiệp Việt với chuỗi cung ứng toàn cầu.

Hơn 30 sự kiện chuyên đề như hội nghị, hội thảo, diễn đàn, lễ hội văn hóa, nghệ thuật đã diễn ra, thu hút 100.000 lượt khách tham quan mỗi ngày.

Ban tổ chức cho biết, Hội chợ mùa Thu lần này đã xác lập 6 kỷ lục ấn tượng nhất: quy mô lớn nhất, không gian hiện đại nhất, sản phẩm phong phú nhất, chất lượng cao nhất, hoạt động hấp dẫn nhất và chính sách ưu đãi tốt nhất.

Gần 400 tỷ đồng ủng hộ đồng bào bão lụt

Bên cạnh các hoạt động kinh tế, Hội chợ mùa Thu 2025 còn là điểm sáng về tinh thần nhân ái, sẻ chia. Hưởng ứng lời kêu gọi của Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam và chỉ đạo của Chính phủ, ban tổ chức đã phát động chương trình “Mùa thu hy vọng - chia sẻ yêu thương” nhằm quyên góp ủng hộ đồng bào miền Trung và miền núi phía Bắc bị thiệt hại do thiên tai, bão lũ.

Các hòm từ thiện được đặt tại toàn bộ khu vực ra vào của VEC để khách tham quan có thể đóng góp tiền mặt hoặc hiện vật. Hàng nghìn đại diện tổ chức, doanh nghiệp, người dân đã cùng gửi gắm những món quà mang đậm nghĩa tình.

Các đơn vị, doanh nghiệp ủng hộ gần 400 tỷ đồng.

Với tổng cộng gần 400 tỷ đồng được quyên góp, Hội chợ mùa Thu lần thứ nhất - 2025 vượt xa ý nghĩa một sự kiện kinh tế, trở thành một mùa hội kết nối trái tim, lan tỏa giá trị nhân ái Việt.

Thu hút 2.500 doanh nghiệp, tổ chức trong và ngoài nước

Hội chợ mùa Thu 2025 được mệnh danh là hội chợ “6 nhất” - quy mô lớn nhất, không gian hiện đại nhất, sản phẩm phong phú nhất, chất lượng cao nhất, hoạt động hấp dẫn nhất và ưu đãi tốt nhất.

Trên 130.000 m² diện tích, tương đương 3.000 gian hàng, hội chợ quy tụ 2.500 doanh nghiệp, tổ chức trong và ngoài nước. Trong đó có 13 tập đoàn, tổng công ty Nhà nước cùng hàng trăm doanh nghiệp tư nhân, hợp tác xã, start-up sáng tạo. Đây là lần đầu tiên một hội chợ tại Việt Nam đạt quy mô Top 10 khu triển lãm lớn nhất thế giới.

Những đặc sản vùng miền đã tạo nên một không gian văn hoá sôi động, hấp dẫn.

Không gian trưng bày hiện đại, áp dụng công nghệ âm thanh, ánh sáng và tương tác đa giác quan, giúp khách tham quan không chỉ xem – nghe – mà còn “chạm” và “cảm” những sản phẩm mang tinh thần sáng tạo Việt.

Đặc biệt, lễ hội “Thu mỹ vị” trở thành tâm điểm của giới trẻ và du khách quốc tế vì đây là nơi tôn vinh tinh hoa ẩm thực 34 tỉnh, thành.

Hơn 200 nhà nhập khẩu quốc tế từ 30 quốc gia tham dự

Song song hoạt động trưng bày, hơn 10 hội thảo và diễn đàn chuyên đề về chuyển đổi số, xúc tiến thương mại, phát triển xanh, kết nối giao thương quốc tế được tổ chức, mang lại cơ hội hợp tác cho cộng đồng doanh nghiệp.

Nhiều đơn hàng, nhiều giao dịch được kết nối tại hội chợ.

Hội chợ Mùa Thu 2025 đã trở thành diễn đàn xúc tiến thương mại và đầu tư hiệu quả. Hơn 200 nhà nhập khẩu quốc tế từ 30 quốc gia đã tham dự hàng trăm phiên B2B trong khuôn khổ sự kiện. Trong đó, nhiều hợp đồng lớn được ký kết ngay tại chỗ, như Công ty CP Mía đường Lam Sơn (Lasuco) ký hợp đồng xuất khẩu gần 2 triệu USD, hay các doanh nghiệp Việt kết nối thành công với các nền tảng thương mại điện tử toàn cầu như Amazon Global Selling và Alibaba.com.

Bên cạnh vai trò là “sàn giao dịch quy mô quốc gia” dành cho các doanh nghiệp Việt, VEC đã chứng minh năng lực tổ chức sự kiện MICE tầm cỡ quốc tế. Với tổng diện tích 90 ha, gồm 130.000m² không gian trưng bày trong nhà, cùng hệ thống trung tâm hội nghị, sân khấu ngoài trời đồ sộ và bãi đỗ xe 18 ha, VEC đang định hình vị thế “thủ phủ giao thương - lễ hội” mới của Việt Nam.