Doanh nghiệp Việt 'gặt hái' nhiều trái ngọt sau Hội chợ mùa Thu 2025

(VTC News) -

Ông Lê Hoàng Hoán, Tổng Giám đốc Robotworld bày tỏ, sau 10 ngày diễn ra Hội chợ mùa Thu lần thứ nhất 2025, doanh nghiệp đã kết nối được hơn 30 khách hàng tiềm năng, trong đó có nhiều đơn vị lớn thuộc lĩnh vực F&B, tòa nhà văn phòng và khu công nghiệp, mở ra cơ hội hợp tác và triển khai demo robot thực tế trong thời gian tới.

''Hội chợ mùa Thu 2025 đã là một dịp rất ý nghĩa với Roboworld, bởi chúng tôi có cơ hội giới thiệu toàn bộ giải pháp robot công nghiệp và dịch vụ đến đông đảo khách hàng doanh nghiệp, nhà máy, khách sạn và trung tâm thương mại'', ông Hoán nói.

Người dân tham gia trải nghiệm các gian hàng tại Hội chợ mùa thu lần thứ nhất - năm 2025.

Về hiệu quả truyền thông, theo ông Lê Hoàng Hoán, sau Hội chợ mùa Thu 2025, lượng tiếp cận qua Facebook, TikTok và các kênh đối tác đã tăng mạnh, giúp thương hiệu được nhận diện rộng rãi hơn trong cộng đồng doanh nghiệp Việt Nam.

Sau những kết quả đạt được từ Hội chợ mùa Thu 2025, ông Hoán cho biết doanh nghiệp rất muốn tiếp tục tham gia các sự kiện tương tự, đặc biệt là Hội chợ mùa Xuân 2026.

"Chúng tôi kỳ vọng các sự kiện tới sẽ tiếp tục là cầu nối giúp Roboworld bứt phá, mở rộng thị trường, hợp tác cùng nhiều đối tác lớn và góp phần thúc đẩy quá trình chuyển đổi số trong ngành dịch vụ - công nghiệp Việt Nam'', ông Hoán bày tỏ.

Chia sẻ thêm, lãnh đạo doanh nghiệp này cho biết bản thân thật sự rất vui và tự hào khi thấy khách tham quan - từ học sinh, sinh viên cho đến các chủ doanh nghiệp - đều tò mò, thích thú và đánh giá cao các sản phẩm của doanh nghiệp. "Đó chính là niềm động lực lớn nhất cho đội ngũ doanh nghiệp. Chúng tôi không chỉ đang bán sản phẩm, mà còn đang lan tỏa tinh thần đổi mới và ứng dụng robot vào đời sống Việt Nam'', ông Hoán khẳng định.

Hội chợ thu hút trung bình 100.000 lượt khách/ngày, cao nhất trong các sự kiện xúc tiến thương mại trong nước.

Cùng chung quan điểm, ông Nguyễn Tấn Khang - Trưởng phòng Kinh doanh nội địa tại Công ty Mova Plus cho biết sau Hội chợ mùa Thu 2025, Mova Plus nhận thấy kết quả thu về không chỉ là con số doanh thu mà còn mở ra nhiều cơ hội hợp tác cùng với các đối tác trên toàn Việt Nam, cũng như quảng bá hình ảnh, thương hiệu nông sản Việt - tiêu chuẩn châu Âu đến với người tiêu dùng tại Thủ đô Hà Nội nói riêng và khách hàng cùng đến tham gia hội chợ nói chung.

"Chắc chắn doanh nghiệp sẽ đồng hành cùng các sự kiện tương tự Hội chợ mùa Thu. Đây là những cơ hội quý để chúng tôi giới thiệu đến người dùng trong nước và bạn bè quốc tế hình ảnh nông sản Việt Nam - tiêu chuẩn Châu Âu'', ông Nguyễn Tấn Khang khẳng định.

Theo ông Nguyễn Quang Trí, Giám đốc điều hành Marketing Vinamilk, hội chợ là kênh xúc tiến thương mại, nhằm kích cầu tiêu dùng, thúc đẩy sản xuất kinh doanh, mở rộng xuất nhập khẩu, thu hút đông đảo doanh nghiệp, người tiêu dùng tham gia. Đây cũng là dịp để các doanh nghiệp Việt Nam, trong đó có Vinamilk, giới thiệu năng lực sản xuất, hiệu quả đổi mới sáng tạo và chất lượng sản phẩm đến với không chỉ người tiêu dùng Việt Nam mà còn bạn bè quốc tế.

“Vinamilk nhận thấy sự kiện lần này mở ra cơ hội lớn để doanh nghiệp khẳng định chất lượng sản phẩm của mình theo tiêu chuẩn quốc tế, đồng thời nắm bắt xu hướng tiêu dùng mới và kết nối trực tiếp với các đối tác, mở rộng thị trường xuất khẩu. Hội chợ không chỉ là nơi trưng bày mà là cầu nối giúp sản phẩm “Made in Vietnam” đến gần hơn với người tiêu dùng trong nước và thế giới”, ông Trí nhận định.

Ông Phú Đức Thiện, Phó Tổng Giám đốc Công ty TNHH Sản xuất thương mại dịch vụ Sức khoẻ vàng (Khánh Hòa) cũng nói: “Tôi rất vinh dự khi được tham gia Hội chợ mùa Thu lần thứ nhất - 2025 do Bộ Công Thương tổ chức. Đây là sân chơi lớn, uy tín, giúp hàng Việt Nam tiếp cận gần hơn với người tiêu dùng trong nước và quốc tế. Tôi hy vọng sẽ có thêm nhiều hội chợ quy mô như vậy để doanh nghiệp Việt Nam được hỗ trợ phát triển”.

Tại hội chợ lần này, doanh nghiệp của ông Thiện đã mang đến hội chợ sản phẩm yến sào được sản xuất đạt tiêu chuẩn quốc tế và đã có mặt tại nhiều thị trường như Mỹ, Dubai, Thái Lan. Dù doanh thu của doanh nghiệp tại hội chợ chưa quá đột biến nhưng hiệu quả truyền thông và tiếp cận người tiêu dùng lại “rất ấn tượng”. Hàng nghìn người được tư vấn trực tiếp về cách phân biệt yến sào thật - giả, hiểu hơn giá trị sản phẩm.

“Kỳ vọng của chúng tôi không chỉ là bán được nhiều hàng mà là mang đến cho người tiêu dùng kiến thức tiêu dùng thông minh”, ông Thiện bày tỏ.

Cũng theo ông Thiện, việc Bộ Công Thương vào cuộc mạnh mẽ trong tổ chức hội chợ quy mô quốc gia đã góp phần củng cố niềm tin thị trường, giúp người dân “trở lại với hàng Việt”. Đặc biệt, với thời điểm cận Tết Nguyên đán là mùa cao điểm tiêu dùng, việc tổ chức một sự kiện với quy mô tương tự Hội chợ mùa Thu sẽ tiếp tục tạo nên “điểm hẹn” mua sắm quy mô lớn, đồng thời tiếp sức cho doanh nghiệp nội phục hồi sau thời kỳ trầm lắng.