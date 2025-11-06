Dấu ấn xanh tại Hội chợ Mùa Thu 2025

(VTC News) -

Hội chợ Mùa Thu lần thứ nhất - 2025 quy tụ hơn 3.000 gian hàng đến từ gần 2.500 doanh nghiệp trong và ngoài nước tại Trung tâm Triển lãm Việt Nam (Hà Nội).

Không chỉ là sự kiện xúc tiến thương mại, hội chợ năm nay còn được ví như “tấm gương xanh” phản chiếu nỗ lực chuyển đổi bền vững của doanh nghiệp Việt trong bối cảnh chuỗi cung ứng toàn cầu đang được tái định hình.

Một trong những điểm nhấn nổi bật tại khu gian hàng công nghệ cao và năng lượng sạch là Nova Energy, start-up Việt tiên phong trong lĩnh vực giải pháp sạc xe điện toàn diện mang thương hiệu NVCharge. Hệ sinh thái NVCharge tích hợp từ phần cứng đến phần mềm, hướng đến mục tiêu giảm phát thải carbon và thúc đẩy hạ tầng giao thông xanh tại Việt Nam.

Giải pháp sạc xe điện NVCharge. (Ảnh: Anh Trần)

Ông Nguyễn Viết Đức, Giám đốc sản phẩm của Nova Energy, cho biết điều cốt lõi để một sản phẩm xanh có thể vươn ra quốc tế nằm ở việc vừa đáp ứng tiêu chuẩn kỹ thuật toàn cầu, vừa phù hợp với yêu cầu cụ thể của từng quốc gia.

"Doanh nghiệp cần đội ngũ nghiên cứu và phát triển mạnh, có năng lực khoa học kỹ thuật, sản phẩm phải đáp ứng yêu cầu tiêu chuẩn khắt khe. Song song với đó, việc tối ưu hóa quy trình sản xuất, từ chi phí nguyên vật liệu đến chi phí sản xuất, là yếu tố quyết định để tạo lợi thế cạnh tranh về giá thành”, ông Đức cho biết.

Hiện nay, các trạm sạc thông minh NVCharge của Nova Energy đã được triển khai rộng rãi tại Hà Nội, Đà Nẵng, Nha Trang và TP.HCM, phục vụ nhiều dòng ô tô điện đến từ các thương hiệu khác nhau.

Hội chợ cũng ghi nhận sự tham gia tích cực của nhiều doanh nghiệp xe máy điện. Khu trưng bày xe điện Before All gây ấn tượng với diện tích gần 200 m² được thiết kế theo phong cách xanh - hiện đại.

Người tiêu dùng được chiêm ngưỡng dòng xe điện BF thế hệ mới cùng công nghệ pin LFP tiên tiến, minh chứng cho bước tiến vững chắc của ngành xe điện Việt Nam trong hành trình “xanh hóa” giao thông đô thị. (Ảnh: Mạnh Hùng)

Gian hàng còn trưng bày mẫu pin xe điện sản xuất tại nhà máy trong nước, giúp khách tham quan hiểu rõ hơn về chuỗi sản xuất đạt chuẩn quốc tế, kiểm định nghiêm ngặt, minh chứng cho năng lực sản xuất của doanh nghiệp Việt.

Nhiều khách hàng bày tỏ ấn tượng mạnh với thiết kế gọn nhẹ, bảng màu đa dạng cùng động cơ đạt chuẩn chống nước IP67 và công nghệ pin LFP giúp xe vận hành ổn định và thân thiện hơn với môi trường. (Ảnh: Mạnh Hùng)

Dấu ấn xanh tại Hội chợ mùa Thu 2025 còn được thể hiện rõ nét qua ngành xây dựng bền vững, với sự xuất hiện lần đầu tiên của mô hình nhà gỗ CLT (Cross Laminated Timber).

Nhà gỗ CLT được xem là giải pháp kiến trúc hiện đại, có khả năng rút ngắn thời gian thi công, đồng thời giảm tới 50% lượng phát thải carbon so với tường bê tông truyền thống - một bước tiến quan trọng trong nỗ lực giảm dấu chân carbon của ngành xây dựng Việt Nam.

Giải pháp ứng dụng vật liệu gỗ CLT được ví như "bê tông xanh" trong xây dựng. (Ảnh: Mạnh Hùng)

Tại khu trải nghiệm, khách tham quan có thể trực tiếp cảm nhận khả năng cách âm, cách nhiệt tự nhiên của vật liệu gỗ nhiều lớp, một ưu thế nổi bật giúp công trình CLT vừa thân thiện môi trường, vừa mang lại không gian sống ấm áp, yên tĩnh và tiết kiệm năng lượng.

Những dấu ấn xanh tại Hội chợ Mùa Thu 2025 cho thấy doanh nghiệp Việt đang chủ động thích ứng với yêu cầu phát triển bền vững. Đó cũng là bước khởi đầu cho hành trình dài hướng tới một nền kinh tế xanh, cạnh tranh bằng công nghệ và tri thức.