Cận cảnh Honda SH160i/125i và Air Blade 160/125 bản 2026 vừa ra mắt

Cận cảnh Honda SH160i/125i và Air Blade 160/125 2026 mới nhất.
SH160i/125i: Sang trọng, hiện đại và đậm chất thể thao
Thiết kế phía trước của xe được tinh chỉnh với cụm đèn LED đồng bộ, thừa hưởng từ SH350i, giúp diện mạo xe cân đối và nổi bật hơn.
Xe sử dụng động cơ eSP+ 4 van đạt tiêu chuẩn Euro 3, vận hành êm, tiết kiệm nhiên liệu và thân thiện môi trường.
Hệ thống kiểm soát lực kéo HSTC được trang bị trên phiên bản phanh ABS của SH160i/125i sử dụng cảm biến tốc độ quay ở bánh trước và bánh sau, hỗ trợ chống trượt khi tăng ga đột ngột, giúp khách hàng an tâm hơn khi vận hành xe.
Lần đầu tiên, SH160i/125i được trang bị màn hình TFT 4,2 inch, hiển thị rõ nét, dễ quan sát. Mặt đồng hồ có kích thước 4,2 inch nổi bật trên nền đen cùng thiết kế tối giản, hiện đại, đem đến nét sang trọng cho tổng thể cụm đồng hồ trung tâm. Ngoài ra, hộc đồ trước được mở rộng, tích hợp cổng sạc USB-C, hỗ trợ sạc nhanh cho thiết bị di động.
Phiên bản SH160i còn hỗ trợ kết nối Bluetooth qua ứng dụng My Honda+, giúp người dùng theo dõi tình trạng xe, mức nhiên liệu, lịch sử bảo dưỡng và nhận cảnh báo khi có lỗi. Ứng dụng cũng cho phép cập nhật phần mềm OTA để đảm bảo kết nối ổn định.
Air Blade 160/125: Nam tính, tiện dụng và mạnh mẽ hơn
Air Blade 2026 được làm mới toàn diện với thiết kế gọn gàng, thể thao và cụm đèn pha tách tầng LED mang hơi hướng tương lai. Lần đầu tiên, xe được trang bị công nghệ Ánh sáng Pha Lê, tăng cường độ chiếu sáng và an toàn khi di chuyển.
Đáng chú ý, phiên bản Air Blade 125 Thể thao được bổ sung phanh ABS cho bánh trước, tăng độ an toàn khi phanh gấp hoặc đi trên đường trơn.
Xe tiếp tục duy trì các tiện ích quen thuộc như khóa thông minh SMART Key, hộc chứa đồ 23,2 lít, nay được nâng cấp cổng sạc USB-C có nắp chống nước, giúp sạc thiết bị cá nhân nhanh chóng và an toàn hơn.
Honda cho biết các mẫu xe được bán ra từ ngày 15/11. Với những nâng cấp đáng kể về thiết kế, vận hành và tiện ích, SH và Air Blade 2026 tiếp tục khẳng định vị thế của Honda trong phân khúc xe tay ga cao cấp tại Việt Nam.