Hội chợ Mùa Xuân lần thứ nhất năm 2026 diễn ra từ 2 - 13/2

Theo đó, Hội chợ Mùa Xuân lần thứ nhất năm 2026 chính thức diễn ra từ ngày 2 - 13/2, tại Trung tâm Triển lãm Việt Nam (VEC), Đông Anh, Hà Nội.

Bộ Công Thương công bố chính thức về Hội chợ Mùa xuân lần thứ nhất năm 2026.

Quy mô hội chợ sẽ bao gồm toàn bộ khu Nhà Triển lãm Kim Quy với diện tích hơn 100.000 m² trong nhà, gồm 10 sảnh trưng bày (mỗi sảnh khoảng 10.000 m², tương đương khoảng 3.000 gian hàng tiêu chuẩn) và không gian ngoài trời, bao gồm các phân khu.

Hội chợ sẽ trưng bày, giới thiệu đa ngành hàng, lĩnh vực của các doanh nghiệp, địa phương trong và ngoài nước. Ban tổ chức sẽ ưu đãi miễn phí 1 gian hàng tiêu chuẩn diện tích 9 m² hỗ trợ dành doanh nghiệp nước ngoài (bao gồm chi phí đất trống, dàn dựng và thiết bị cơ bản đi kèm); miễn chi phí tuyên truyền, quảng bá thông tin về doanh nghiệp theo các chương trình quảng bá chung của hội chợ; miễn phí thẻ ra, vào hội chợ; các hỗ trợ, ưu đãi khác theo quy định của ban tổ chức.

Các doanh nghiệp đăng ký tham gia sẽ được ban tổ chức đánh giá lựa chọn dựa trên các tiêu chí: Thông tin kê khai trong hồ sơ đăng ký tham gia chính xác, đầy đủ theo các mẫu gửi kèm; Hồ sơ nộp đầy đủ, đúng hạn quy định; Năng lực, tiềm năng phát triển thị trường của doanh nghiệp đối với phân khu hội chợ đăng ký.

Năng lực chuẩn bị tham gia hội chợ (sản phẩm trưng bày, trang trí gian hàng, nhân sự phù hợp, kinh nghiệm tham dự các hội chợ, triển lãm quy mô quốc gia, quốc tế, đặt cọc tham gia Hội chợ theo quy định); Các chứng chỉ, chứng nhận chất lượng trong và ngoài nước liên quan đến lĩnh vực kinh doanh, trưng bày của doanh nghiệp; Kết quả tham gia các kỳ hội chợ trước do Bộ Công Thương chủ trì của doanh nghiệp.

Ngoài ra, ban tổ chức sẽ tính đến sự cân đối giữa các ngành hàng, doanh nghiệp tham gia. Ưu tiên doanh nghiệp đăng ký sớm.