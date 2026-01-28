Hội chợ Mùa Xuân 2026 vào giai đoạn nước rút, được thắt chặt an ninh, an toàn

(VTC News) -

Cục Xúc tiến thương mại (Bộ Công Thương) chủ trì cuộc họp này, nhằm đánh giá tiến độ triển khai tại hiện trường; rà soát kịch bản chương trình, công tác lễ tân - hậu cần, truyền thông; phương án bảo đảm an ninh, y tế; đồng thời làm rõ phân công nhiệm vụ, mốc thời gian và trách nhiệm cụ thể của từng đơn vị.

Đại diện ban tổ chức cho biết, tiến độ chuẩn bị Hội chợ Mùa Xuân 2026 đang bước vào giai đoạn đặc biệt gấp rút, với áp lực cao hơn nhiều so với Hội chợ Mùa Thu trước đó. Đến tối 27/1, phần lớn các địa phương, đơn vị đã vào cuộc triển khai; tuy nhiên vẫn còn một số địa phương nguy cơ chậm tiến độ, đòi hỏi phải tăng tốc mạnh mẽ trong những ngày còn lại.

Trước thực tế này, ông Vũ Bá Phú, Cục trưởng Cục Xúc tiến thương mại (Bộ Công Thương) - Phó Trưởng Ban Tổ chức các hội chợ Quốc gia - đề nghị các bộ, ngành, địa phương và đơn vị thi công tăng tốc triển khai, đôn đốc tiến độ, tổ chức thi công liên tục “24/7” theo đúng tinh thần chỉ đạo của Thủ tướng Phạm Minh Chính, bảo đảm các hạng mục được hoàn thành đúng kế hoạch chung.

Lãnh đạo Cục cũng lưu ý, khối lượng công việc tại hiện trường rất lớn, từ thi công gian hàng, sân khấu, trang trí không gian đến vận hành kỹ thuật, vệ sinh và bảo đảm an toàn, do đó mọi khâu cần được triển khai song song, phối hợp chặt chẽ, tránh chồng chéo và phát sinh độ trễ.

Rà soát chặt chẽ kịch bản, lễ tân và an ninh

Tại cuộc họp, các nội dung tổ chức lễ khai mạc được thống nhất triển khai theo phương án phân công đã xác định, trong đó tập trung vào việc xây dựng danh sách khách mời, gửi và xác nhận thư mời; tổ chức lễ tân, hậu cần, tiếp đón đại biểu; sắp xếp chỗ ngồi và bố trí layout khu vực khai mạc bảo đảm thống nhất, phù hợp với thực tế.

Kịch bản chương trình lễ khai mạc do Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch xây dựng hiện đang được các đơn vị liên quan phối hợp rà soát, hoàn thiện nhằm bảo đảm tính trang trọng, mạch lạc và khả thi khi triển khai.

Liên quan đến công tác an ninh, an toàn, ban tổ chức đề nghị các đơn vị phối hợp chặt chẽ với lực lượng chức năng và chính quyền thành phố Hà Nội, bảo đảm kiểm soát nghiêm ngặt theo quy định.

Bộ nhận diện thương hiệu của Hội chợ Mùa Xuân lần thứ nhất năm 2026.

Hội chợ Mùa Xuân 2026 được định hướng là sự kiện tiêu dùng, mua sắm dịp Tết mang tính lễ hội, phục vụ người dân, phù hợp với tinh thần chỉ đạo của Chính phủ. Trên cơ sở đó, ban tổ chức thống nhất rà soát lại quy mô, cơ cấu khách mời, bố trí không gian khai mạc theo hướng hợp lý, tránh quá tải; đồng thời xây dựng chương trình văn hóa, nghệ thuật gần gũi, tạo không khí vui xuân đón Tết, góp phần lan tỏa tinh thần lễ hội trong suốt thời gian diễn ra hội chợ.

Hội chợ Mùa Xuân 2026 được kỳ vọng tạo không khí sôi động cho thị trường trong nước ngay từ đầu năm, góp phần kích cầu tiêu dùng, kết nối cung cầu và hỗ trợ doanh nghiệp, hợp tác xã, làng nghề quảng bá sản phẩm trong dịp cao điểm Tết.

Cũng trong sáng nay, ban tổ chức công bố logo và bộ nhận diện thương hiệu của Hội chợ Mùa Xuân 2026.

Hội chợ Mùa Xuân lần thứ nhất năm 2026 sẽ chính thức diễn ra từ 2/2 đến 13/2/2026 tại Trung tâm Triển lãm Việt Nam (VEC), xã Đông Anh, Hà Nội.