Cẩm nang du xuân xuyên Việt chỉ trong 1 ngày tại Hội chợ Mùa Xuân 2026

(VTC News) -

Với quy mô kỷ lục hơn 140.000m² và 3.000 gian hàng, Hội chợ Mùa Xuân 2026 là điểm đến văn hóa khổng lồ, là trạm dừng chân thú vị trong hành trình sắm Tết, du xuân Bính Ngọ.

Hội chợ Mùa Xuân lần thứ nhất năm 2026, với chủ đề “Kết nối thịnh vượng – Đón xuân huy hoàng”, là sự kiện xúc tiến thương mại – kinh tế – văn hóa quy mô quốc gia, nhằm thúc đẩy tiêu dùng, sản xuất – kinh doanh và kết nối cung – cầu ngay từ đầu năm. Sự kiện được ví như cú "lột xác" ngoạn mục của ngành hội chợ Việt Nam, khi lần đầu tiên khái niệm "đi chợ Tết" được nâng tầm thành "thưởng lãm lễ hội".

Hành trình của du khách bắt đầu ngay tại khu vực Sảnh chính. Đây là nơi chứng kiến cuộc đối thoại đầy thú vị giữa hai đầu tàu kinh tế của đất nước: TP.HCM và Hà Nội.

TP.HCM - Sắc Mai vàng và Nhịp đập số

Khác với vẻ dịu dàng hoài cổ thường thấy của tiết Xuân miền Bắc, gian hàng của TP.HCM chào đón du khách bằng một nguồn năng lượng bùng nổ.

"Trái tim" của Hội chợ gọi tên TP.HCM. Không gian được thiết kế mở, phóng khoáng, biểu trưng cho sự năng động và nghĩa tình của thành phố mang tên Bác.

Không chỉ dừng lại ở việc trưng bày sản phẩm, không gian này còn là một triển lãm thu nhỏ về "Đô thị thông minh". Du khách có thể trải nghiệm các mô hình chuyển đổi số, xem robot phục vụ hoặc tương tác với các màn hình thực tế ảo giới thiệu du lịch Sài Gòn.

Hà Nội - Nét hào hoa của "Tết Sum vầy"

Chỉ cách đó vài bước chân là một thế giới hoàn toàn khác biệt. Phân khu "Tết Sum vầy" của Hà Nội như một nốt trầm xao xuyến, níu chân du khách bằng sự hoài niệm và thanh lịch vốn có của đất Tràng An.

Các công trình biểu tượng của Hà Nội đều được mang tới Hội chợ, tạo nên không gian du lịch văn hoá sôi động.

Những sản phẩm đặc trưng từ làng nghề truyền thống nổi tiếng tại Hà Nội.

Tại đây, không khí Tết không đến từ loa đài sôi động mà đến từ những hoạt động văn hóa chiều sâu. Du khách, đặc biệt là các em nhỏ, mê mẩn đứng xem các nghệ nhân làng nghề trình diễn kỹ thuật thủ công tinh xảo.

Tò he - Món quà tuổi thơ đậm nét truyền thống cũng xuất hiện tại sự kiện lần này.

Khách tham quan thoả sức trải nghiệm các hoạt động truyền thống như làm tò he, vẽ nón…

Khám phá sản vật bốn phương, mang “cả thế giới” về nhà

Rời khu vực trung tâm, du khách sẽ lạc vào hệ thống các sảnh vệ tinh, nơi được ví như "bản đồ văn hoá" thu nhỏ của Việt Nam. Đây là khu vực "ngốn" nhiều thời gian nhất của các bà, các mẹ.

Khu vực "Du xuân quê hương" là nơi hội tụ tinh hoa của 34 tỉnh thành. Không cần đi xa, du khách có thể nếm thử hương vị của đặc sản cả ba miền đất nước chỉ trong vài sải chân.

Hàng nghìn sản phẩm OCOP và đặc sản vùng miền hội tụ về VEC, tạo nên một "con đường tơ lụa" của hương vị Việt.

Mỗi gian hàng địa phương đều được trang trí công phu, mang đậm bản sắc vùng miền. Nếu Tây Bắc quyến rũ với sắc màu thổ cẩm và hương mắc khén, thì miền Tây lại mời gọi bằng những tháp trái cây trĩu quả.

Những sản vật từ núi rừng Tây Bắc như thịt gác bếp, măng khô, nấm hương... luôn là mặt hàng "hot" được các gia đình săn đón cho mâm cỗ Tết.

Xuôi về phương Nam, du khách không thể bỏ qua những đặc sản như bánh dừa, nước dừa Bến Tre hay muối tôm Tây Ninh.

Nông sản Việt & Xuân Thịnh vượng

Tiếp nối hành trình là khu vực thể hiện sức mạnh sản xuất của doanh nghiệp Việt. Đây là cơ hội vàng để sắm sửa những món đồ giá trị lớn cho gia đình.

Phân khu "Nông sản Việt" không chỉ bán hàng mà còn là nơi tôn vinh nền nông nghiệp xanh. Các sản phẩm đạt chuẩn quốc tế, truy xuất nguồn gốc rõ ràng giúp người tiêu dùng an tâm tuyệt đối.

Không khí mua sắm "tất tay" tại khu Xuân Thịnh vượng. Các doanh nghiệp tung ra hàng loạt chương trình khuyến mãi, bình ổn giá, biến nơi đây thành đại siêu thị sầm uất nhất miền Bắc.

Triển Lãm VIVC 2026 - Tâm điểm giao thương của hội chợ

Điểm nhấn khác biệt của năm nay là Triển lãm chuỗi giá trị ngành Dệt may, Da giày, Đồ gỗ và Thủ công mỹ nghệ (VIVC 2026). Tại đây, người dân được tiếp cận trực tiếp với các nhà sản xuất hàng xuất khẩu mà không qua trung gian.

Những bộ nội thất gỗ tinh xảo hay đồ thủ công mỹ nghệ độc đáo cũng là lựa chọn hàng đầu để tân trang nhà cửa đón năm mới.

“Bữa đại tiệc” của giác quan

Không chỉ mua sắm, VEC năm nay "ghi điểm" tuyệt đối nhờ sự đầu tư cho các hoạt động giải trí đặc sắc, biến hội chợ thành một điểm check-in văn hóa mà du khách không thể bỏ lỡ.

Du khách tự do khám phá và check in cùng muôn loài hoa đang khoe sắc ngay tại Sảnh Chính của sự kiện.

Đặc biệt nhất, lần đầu tiên tại một hội chợ, du khách sẽ phải "wow" trước quy mô của hoạt động diễu hành đường phố.

Khoảnh khắc ấn tượng nhất Hội chợ Mùa Xuân 2026 là màn diễu hành Việt phục kết hợp Kỵ binh uy nghi. Sự xuất hiện của những chú ngựa thật - linh vật của năm Bính Ngọ - cùng dàn nam thanh nữ tú trong cổ phục tạo nên những khung hình đẹp “tuyệt đối điện ảnh”.

Bùng nổ vị giác với ẩm thực mùa xuân

Khi đôi chân đã mỏi sau hành trình khám phá khu trưng bày trong nhà, khu vực ngoài trời tại Sân Nam chính là "trạm sạc năng lượng" lý tưởng nhất.

Bước ra khỏi không gian trong nhà, du khách như lạc vào một lễ hội phương Tây phóng khoáng nhưng lại mang đậm hồn vị Việt.

Khu vực này được quy hoạch thành hai mảng màu vị giác riêng biệt: "Thiên đường món sợi" thanh tao và "Thế giới đồ nướng" đậm đà.

Giữa tiết trời se lạnh của mùa xuân, còn gì tuyệt vời hơn khi quây quần bên gia đình, xì xụp bát phở nóng hổi hay thưởng thức những xiên thịt nướng thơm lừng. Đây chính là cái kết viên mãn nhất cho hành trình du xuân tại VEC.

Trong khuôn khổ Hội chợ, Tập đoàn Vingroup và Trung tâm Triển lãm Việt Nam VEC đã tham gia thiết kế tổng thể không gian, nhận diện và quy hoạch layout, góp phần tạo nên bầu không khí Xuân đồng bộ, giàu bản sắc và hiệu quả trưng bày; đồng thời với đó là triển khai các chính sách hỗ trợ về mặt bằng và phí dịch vụ trong suốt 12 ngày diễn ra chương trình.

Hội chợ Mùa Xuân lần thứ nhất năm 2026 mở cửa tự do từ 09:00 - 22:00 hàng ngày, kéo dài từ 2/2 đến hết 13/2. Với các tuyến xe bus tăng cường miễn phí (E08TC, 32TC,02TC, E09TC), bãi đỗ xe rộng rãi và hạ tầng tiện ích đồng bộ, VEC đang sẵn sàng đón hàng triệu lượt khách đến "bung lụa" cho một năm mới thịnh vượng.