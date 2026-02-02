(VTC News) -

Tại Hội chợ Mùa Xuân lần thứ nhất năm 2026 (diễn ra từ 2-13/2 tại Hà Nội), TP.HCM được lựa chọn là “Địa phương chủ đề”, mang đến những thành tựu kinh tế, công nghiệp, thương mại, tài chính, đổi mới sáng tạo, giới thiệu tầm nhìn về một đô thị thông minh, khẳng định vai trò đầu tàu của cả nước đến sự kiện.

Chọn chủ đề “Xuân sắc phương Nam - Tiên phong vững bước”, không gian triển lãm của TP.HCM được thiết kế mang nét đặc trưng của vùng đất phương Nam, với đường hoa mai chủ đạo và điểm trang các loài hoa cúc, vạn thọ, mào gà… tạo nên sắc hoa xuân rực rỡ.

TP.HCM mang Tết phương Nam đến Hội chợ Mùa Xuân 2026.

Đặc biệt, khách tham quan còn trải nghiệm những phong cảnh, điểm đến, văn hóa đậm đà sắc xuân phương Nam, thông qua việc kết hợp ứng dụng công nghệ trình bày màn hình led, công nghệ thực tế ảo…

Điểm nhấn văn hóa xuyên suốt sự kiện là chuỗi hoạt động nghệ thuật đặc sắc đậm chất Nam Bộ, như biểu diễn áo dài, áo bà ba kết hợp nghệ thuật đờn ca tài tử, mang đến không khí xuân ấm áp, tươi vui thể hiện hình ảnh đậm chất “Tết phương Nam”.

Khách còn được trải nghiệm tinh hoa làng nghề qua việc tự tay làm gốm Bình Dương, đan thắt lá dừa, viết thư pháp ngày Xuân, hay tìm hiểu nghệ thuật bày mâm ngũ quả Nam Bộ...

Với diện tích gian hàng lên đến 3.382 m², quy tụ gần 80 doanh nghiệp tiêu biểu cùng các đơn vị kinh tế chủ lực, trưng bày hơn 300 loại sản phẩm, giải pháp, dịch vụ... TP.HCM mang đến cái nhìn toàn diện về sức sống và khát vọng, khẳng định vị thế đô thị đầu tàu năng động, hội nhập, tầm nhìn trở thành đô thị thông minh, bền vững và giàu bản sắc.

Phó Chủ tịch UBND TP.HCM Nguyễn Văn Dũng giới thiệu món bánh tét - đặc sản Tết phương Nam đến người tiêu dùng phía Bắc.

Điểm nổi bật tại khu vực giới thiệu các thành tựu khoa học công nghệ của Thành phố là hệ sinh thái drone tiên tiến, với sự góp mặt của các đơn vị tiêu biểu như Gremsy, Saolatek, HDFPV và Sycore... gồm các dòng drone chuyên dụng cho khảo sát công nghiệp và nông nghiệp, giải pháp điều khiển thông minh... khẳng định câu chuyện về một đô thị lấy đổi mới sáng tạo làm động lực phát triển cốt lõi.

Không gian giới thiệu mô hình thành phố khoa học công nghệ của Becamex, trình diễn sa bàn hiện đại cùng các giải pháp năng lượng xanh và trung tâm dữ liệu, thể hiện tầm nhìn về một hệ sinh thái công nghiệp - đô thị xanh và bền vững, là mô hình đô thị khoa học công nghệ phía Bắc TP.HCM vừa được công bố.

Cùng với đó là không gian trưng bày, giới thiệu các sản phẩm công nghiệp chủ lực, sản phẩm thương hiệu vàng thể hiện năng lực sản xuất của Thành phố với các doanh nghiệp đầu ngành như Satra, Saigon Co.op, Robot, Điện Quang, Vissan, Nhựa Duy Tân, Secoin, Dược OPC... cùng nhiều mặt hàng tiêu dùng đạt chuẩn quốc tế, đại diện các thương hiệu sản phẩm chủ lực, thương hiệu vàng.

Đặc biệt là không gian trưng bày, giới thiệu sản vật Tết phương Nam, nơi tái hiện sắc Xuân rực rỡ và lòng hiếu khách đặc trưng; hơn 20 doanh nghiệp tiêu biểu đã mang đến những sản vật tinh túy nhất phục vụ nhu cầu mua sắm Tết của nhân dân Thủ đô.

Hội chợ Mùa Xuân là sự kiện xúc tiến thương mại có quy mô cấp quốc gia, do Chính phủ chỉ đạo, Bộ Công Thương chủ trì, với sự tham gia của tất cả Bộ ban ngành, các địa phương, các hội, hiệp hội, các doanh nghiệp trong tất cả các lĩnh vực.