Toàn cảnh lễ khai mạc Hội chợ Mùa Xuân lần thứ nhất năm 2026

Thủ tướng Phạm Minh Chính dự lễ khai mạc Hội chợ Mùa Xuân lần thứ nhất năm 2026. Cùng dự lễ khai mạc có Phó Thủ tướng Bùi Thanh Sơn, Trưởng Ban Chỉ đạo các Hội chợ quốc gia; Phó Thủ tướng Mai Văn Chính; lãnh đạo các Ban, Bộ, ngành, cơ quan Trung ương và địa phương cùng đại diện các cơ quan ngoại giao, các tổ chức quốc tế tại Việt Nam.