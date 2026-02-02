Toàn cảnh lễ khai mạc Hội chợ Mùa Xuân lần thứ nhất năm 2026

Lễ Khai mạc Hội chợ mùa Xuân lần thứ nhất năm 2026 với chủ đề “Kết nối thịnh vượng - Đón Xuân huy hoàng” diễn ra lúc 9h hôm nay 2/2.
Thủ tướng Phạm Minh Chính dự lễ khai mạc Hội chợ Mùa Xuân lần thứ nhất năm 2026. Cùng dự lễ khai mạc có Phó Thủ tướng Bùi Thanh Sơn, Trưởng Ban Chỉ đạo các Hội chợ quốc gia; Phó Thủ tướng Mai Văn Chính; lãnh đạo các Ban, Bộ, ngành, cơ quan Trung ương và địa phương cùng đại diện các cơ quan ngoại giao, các tổ chức quốc tế tại Việt Nam.
Thủ tướng Phạm Minh Chính phát biểu khai mạc Hội chợ Mùa Xuân lần thứ nhất năm 2026.
Thủ tướng Phạm Minh Chính và các đại biểu thực hiện nghi thức khai mạc hội chợ.
Hội chợ Mùa Xuân 2026 với chủ đề "Kết nối thịnh vượng - Đón Xuân huy hoàng" là điểm hẹn giao thương đầu năm, nơi doanh nghiệp Việt Nam giới thiệu năng lực sản xuất, sản phẩm, tìm kiếm đối tác, mở rộng thị trường và thúc đẩy xuất khẩu.
Hội chợ Mùa Xuân được tổ chức trên không gian hơn 140.000m², quy tụ khoảng 3.000 gian hàng, hứa hẹn trở thành tâm điểm mua sắm, trải nghiệm văn hóa và kết nối cung - cầu dịp Tết Bính Ngọ 2026.
Hội chợ Mùa Xuân năm 2026 mở cửa từ 9h đến 21h hằng ngày, đón du khách từ ngày 2/2 đến ngày 13/2 tại Trung tâm Triển lãm Việt Nam (xã Đông Anh, Hà Nội).
Ban tổ chức đã quy hoạch không gian Hội chợ Mùa Xuân 2026 theo hướng bài bản, hình thành một hệ sinh thái mua sắm, giải trí khép kín, mở rộng trải nghiệm vượt ra ngoài khuôn khổ một sự kiện lễ hội thông thường.
Hội chợ Mùa Xuân lần thứ nhất năm 2026 được kỳ vọng tạo động lực thúc đẩy tiêu dùng dịp đầu năm, hướng tới mục tiêu doanh thu vượt mốc 1.000 tỷ đồng, qua đó hỗ trợ và tiếp sức cho hàng nghìn doanh nghiệp Việt Nam.