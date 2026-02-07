Bỏ túi hàng trăm triệu tại Hội chợ Mùa Xuân vì khách mê tỏi cô đơn Lý Sơn

(VTC News) -

Chị Lê Thị Thanh Thanh, đại diện Công ty Cổ phần Xuất nhập khẩu Lý Sơn Pharm, cho biết: “Gần 1 tuần tham gia hội chợ, chúng tôi nhận thấy lượng khách đổ về ngày càng đông. Đặc biệt nhiều gian hàng nông sản, đặc sản vùng miền bán rất chạy vì những món này rất phù hợp với mâm Tết cổ truyền. Chứng tỏ nhu cầu mua sắm hàng Tết của người dân đang tăng cao".

Chị Thanh dẫn chứng, các sản phẩm bán chạy nhất của doanh nghiệp là hành, tỏi một nhánh (tỏi cô đơn), ớt, rong biển, hành muối, tỏi muối, lạc đỏ, cùng các sản phẩm hải sản như tôm, cá - những đặc sản vốn làm nên thương hiệu của đảo Lý Sơn (Quảng Ngãi).

"Cận Tết, nhu cầu mua hành muối, tỏi muối để ăn kèm bánh chưng, thịt đông...rất lớn. Năm nay, chúng tôi chuẩn bị kỹ nguồn hàng, đặc biệt là tỏi đầu vụ mới để đảm bảo chất lượng tốt nhất cho khách hàng", chị Thanh nói.

Sau 3 ngày, doanh thu của gian hàng bán tỏi Lý Sơn đạt hàng trăm triệu đồng.

Ghi nhận tại gian hàng, sản phẩm tỏi một nhánh Lý Sơn, còn gọi là “tỏi cô đơn” thu hút rất nhiều sự quan tâm của du khách. Đây được xem là “vua của các loại tỏi” nhờ hàm lượng tinh dầu cao, vị cay dịu và giá trị dinh dưỡng tốt. Theo đại diện doanh nghiệp, năm nay công ty mang đến tỏi đầu vụ mới thu hoạch, hạn chế tình trạng mọc mầm do thời tiết lạnh, giúp người tiêu dùng yên tâm sử dụng lâu dài trong dịp Tết.

Bên cạnh đó, lạc đỏ Lý Sơn (đậu phộng đỏ) cũng được nhiều khách hàng lựa chọn. Loại lạc này có vị bùi, ngọt tự nhiên, hạt chắc, không bị bở. Nhiều khách sau khi dùng thử đã quay lại mua thêm tại hội chợ.

Đáng chú ý, các sản phẩm hải sản của Lý Sơn như tôm, cá khô… dù vận chuyển từ đảo ra Hà Nội nhưng vẫn giữ được độ tươi ngon. “Khách hàng dùng thử đều nhận xét hải sản còn tươi, vị đậm đà. Có những khách quay lại mua tiếp trong ngày hôm sau", chị Thanh chia sẻ.

Tỏi cô đơn được khách hàng ở Hà Nội rất ưa chuộng.

Theo đánh giá của doanh nghiệp, lượng khách tăng dần qua từng ngày là tín hiệu tích cực. Người tiêu dùng đến hội chợ không chỉ để tham quan mà còn thực sự có nhu cầu mua sắm các sản phẩm phục vụ Tết. “Khi số lượng khách tăng, sản lượng bán ra cũng tăng theo. Điều này tạo động lực rất lớn cho doanh nghiệp. Đa số khách hàng đánh giá cao chất lượng sản phẩm và sự rõ ràng về nguồn gốc xuất xứ", chị Thanh nói.

Bên cạnh chất lượng thì giá cả hợp lý cũng là yếu tố giúp hàng Việt chinh phục người tiêu dùng. Khi sản phẩm vừa đảm bảo tiêu chuẩn, vừa có mức giá phù hợp, người tiêu dùng sẽ sẵn sàng lựa chọn và ủng hộ.

Sau 3 ngày tham gia hội chợ, gian hàng đặc sản Lý Sơn đạt doanh thu hàng trăm triệu đồng. Chị Thanh kỳ vọng sức mua sẽ còn tăng mạnh trong những ngày tới.

Khai thác bền vững tài nguyên bản địa

Cũng theo đại diện Lý Sơn Pharm, rút kinh nghiệm tư những lần tham gia hội chợ trước, năm nay doanh nghiệp đã thay đổi về mẫu mã và thiết kế bao bì để thuận tiện hơn cho người tiêu dùng. Các sản phẩm được đóng gói gọn gàng, dễ bảo quản và dễ làm quà biếu dịp Tết. Ngoài ra, công ty cũng mở rộng thêm một số dòng sản phẩm chế biến theo khẩu vị đa dạng hơn, đáp ứng nhu cầu ngày càng cao của thị trường.

Về chiến lược phát triển, doanh nghiệp đang định hướng mở rộng thị trường theo từng khu vực. Mỗi miền Bắc - Trung - Nam sẽ có kế hoạch phân phối và sản phẩm chủ lực phù hợp với thói quen tiêu dùng riêng. Doanh nghiệp cũng chú trọng lắng nghe góp ý của khách hàng để điều chỉnh sản phẩm, nâng cao chất lượng dịch vụ.

Sản phẩm tỏi Lý Sơn tại hội chợ Mùa Xuân 2026.

Hội chợ mang lại rất nhiều cơ hội. Thứ nhất là cơ hội tiếp cận trực tiếp người tiêu dùng, giúp doanh nghiệp hiểu rõ hơn nhu cầu thị trường. Thứ hai là cơ hội gặp gỡ đối tác, mở rộng hệ thống phân phối. Đây thực sự là một kênh quảng bá rất hiệu quả trong dịp cận Tết.

Theo thống kê từ ban tổ chức, mỗi ngày hội chợ đón lượng khách tham quan ngày một tăng. Với đà tăng này, doanh nghiệp kỳ vọng trong những ngày tới, lượng khách sẽ còn đông hơn, đặc biệt là dịp cuối tuần, qua đó giúp các doanh nghiệp nói chung và thương hiệu đặc sản Lý Sơn được biết đến rộng rãi hơn tại thị trường miền Bắc.

Không chỉ mang đến hội chợ các sản phẩm truyền thống, Lý Sơn Pharm còn mang đến những sản phẩm mới như sản phẩm rong biển sấy. Lý Sơn Pharm là một trong những đơn vị sáng lập dự án Vina Rong Biển – Top 20 khởi nghiệp quốc gia năm 2024. Doanh nghiệp không chỉ phát triển các sản phẩm hành, tỏi truyền thống mà còn hướng tới khai thác bền vững tài nguyên bản địa, nâng cao giá trị nông sản và hải sản của đảo Lý Sơn.

Với sự chuẩn bị kỹ lưỡng về nguồn hàng, cải tiến mẫu mã, chú trọng chất lượng và chiến lược phát triển bài bản, là cách đặc sản Lý Sơn chinh phục người tiêu dùng tại Hội chợ Mùa Xuân 2026. Hoà chung không khí sôi động của hội chợ là tinh thần phấn khởi, lạc quan của doanh nghiệp tham gia hội chợ - minh chứng cho niềm tin vào sức hút của hàng Việt chất lượng cao trong mùa mua sắm Tết.