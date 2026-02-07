Kết quả Arsenal vs Sunderland: Gyokeres lập cú đúp

(VTC News) -

Arsenal 3-0 Sunderland Zubimendi 42' Gyokeres 66' Gyokeres 90+3'

Trận Arsenal đấu với Sunderland thuộc vòng 25 giải Ngoại Hạng Anh diễn ra lúc 22h ngày 7/2. Martin Zubimendi ghi bàn mở tỷ số trước khi Viktor Gyokeres lập cú đúp giúp Arsenal giành chiến thắng 3-0, tạm thời nới rộng khoảng cách với Man City lên thành 9 điểm.

Arsenal nhập cuộc thận trọng. Đội chủ nhà ưu tiên giữ bóng chắc, trong khi Sunderland thiết lập hàng phòng ngự chặt chẽ.

Gyokeres ghi 2 bàn sau khi vào sân ở hiệp 2. (Ảnh: Reuters)

"Pháo thủ" không tạo ra nhiều cơ hội nguy hiểm trong hiệp đấu đầu tiên. Tuy nhiên, Arsenal vẫn có bàn thắng vượt lên nhờ khoảnh khắc tỏa sáng mang đậm dấu ấn cá nhân. Zubimendi thực hiện cú sút rất khéo từ ngoài vòng cấm để ghi bàn mở tỷ số.

Bước sang hiệp 2, Sunderland bất ngờ tấn công và gây ra nhiều khó khăn cho Arsenal. Dù vậy, sau ít phút lúng túng, "Pháo thủ" nhanh chóng kiểm soát lại tình hình. Những điều chỉnh nhân sự của huấn luyện viên Mikel Arteta giúp đội chủ nhà có thêm bàn thắng.

Gyokeres giúp các cổ động viên Arsenal an tâm với cú sút cực mạnh trong vòng cấm ở phút 66. Cách biệt 2 bàn đủ an toàn để Arsenal chơi phòng ngự phản công. Sunderland bế tắc và xuống tinh thần.

Trong thời gian bù giờ, Gabriel Martinelli bứt tốc nửa sân, vượt qua hậu vệ cuối cùng của Sunderland trước khi chuyền cho Gyokeres dứt điểm vào khung thành trống. Arsenal thắng 3-0 chung cuộc.

Đội hình Arsenal vs Sunderland

Arsenal: David Raya (1), Riccardo Calafiori (33), Gabriel Magalhaes (6), William Saliba (2), Jurrien Timber (12), Declan Rice (41), Martin Zubimendi (36), Kai Havertz (29), Leandro Trossard (19), Gabriel Jesus (9), Noni Madueke (20).

Sunderland: Robin Roefs (22), Nordi Mukiele (20), Daniel Ballard (5), Omar Alderete (15), Reinildo Mandava (17), Habib Diarra (19), Noah Sadiki (27), Chemsdine Talbi (7), Enzo Le Fee (28), Trai Hume (32), Brian Brobbey (9).

Arsenal đấu với Sunderland ở vòng 25 giải Ngoại Hạng Anh. (Ảnh: Reuters)

Bảng xếp hạng Ngoại Hạng Anh hôm nay

Báo Điện tử VTC News cập nhật liên tục diễn biến bảng xếp hạng giải Ngoại Hạng Anh mới nhất. Tính đến hết trận đấu giữa Arsenal và Sunderland, vị trí các đội bóng như sau.