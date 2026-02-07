Cuộc gặp gỡ lịch sử giữa hai thế hệ người Việt từng du hành vũ trụ

(VTC News) -

Trong dòng chảy lịch sử chinh phục không gian với những cái tên Việt Nam, cuộc gặp gỡ giữa Trung tướng Phạm Tuân - người Việt Nam đầu tiên bay vào vũ trụ - và Amanda Nguyễn, người phụ nữ gốc Việt viết tiếp giấc mơ đó, đã diễn ra trong bầu không khí ý nghĩa của chương trình Xuân Quê hương 2026 những ngày giáp Tết.

Đây là nhịp cầu giữa hai con người Việt Nam, dù ở hai giai đoạn lịch sử khác nhau nhưng cùng chung một tầm nhìn hướng tới những vì sao.

Trung tướng Phạm Tuân, Amanda Nguyễn chụp ảnh cùng các đại biểu Quân chủng Phòng không không quân.

Amanda Nguyễn: Tự hào vì hành trình của người Việt

Ngay khi gặp gỡ vị anh hùng đã khai phá con đường lên vòm trời, Amanda đã không giấu nổi sự xúc động và kính trọng. "Thật là một vinh dự lớn lao khi được gặp chú. Cháu đến đây vì cháu muốn chúc mừng sinh nhật chú, một món quà sớm cho chú. Cháu rất biết ơn vì chú đã khai phá con đường không chỉ cho cháu mà cho cả thế giới”.

Amanda cho biết từ độ cao hàng trăm km, cô cảm nhận rõ sự quý giá của Trái đất và vai trò của khoa học trong việc vượt qua rào cản chính trị. Nhìn từ không gian, không còn biên giới, chỉ còn một hành tinh xanh mong manh - nơi hợp tác quốc tế, như giữa Mỹ và Nga trong các chuyến bay vũ trụ - cho thấy khoa học có thể là cây cầu cho hòa bình và ngoại giao.

Amanda Nguyễn chia sẻ về hành trình chinh phục không gian.

Amanda chọn cách thể hiện bản sắc Việt của mình thông qua ngôn ngữ và ngoại hình: "Sự đại diện là rất quan trọng. Đó cũng là lý do tại sao tôi chủ động nói tiếng Việt và để tóc dài. Trong văn hóa của chúng ta, mái tóc có rất nhiều ý nghĩa và khi mọi người nghĩ về phụ nữ Việt Nam, tôi nghĩ đó là một trong những hình ảnh mang tính biểu tượng nhất”.

Amanda dành sự ngưỡng mộ đặc biệt cho tinh thần sẵn sàng của vị tiền bối, người chỉ biết mình sẽ bay trước 3 ngày nhưng đã tích lũy kỹ năng từ cả một đời binh nghiệp. Amanda nhấn mạnh việc Trung tướng Phạm Tuân trở thành người Việt Nam và người châu Á đầu tiên bay vào vũ trụ mang ý nghĩa đại diện vô cùng quan trọng, truyền cảm hứng về việc tài năng và sự kiên trì có thể vượt qua mọi giới hạn.

Chia sẻ về những dự định tương lai, Amanda Nguyễn cho biết cô đang nỗ lực xây dựng các “đường ống” hợp tác nhằm góp phần đưa khoa học không gian Việt Nam vươn xa hơn trên bản đồ thế giới, thông qua những dự án cụ thể và truyền cảm hứng. Cô bày tỏ sự hào hứng khi gặp gỡ các lực lượng chuyên môn trong nước.

Amanda tin rằng để vượt qua khác biệt và hướng tới tương lai, “thấu cảm triệt để” chính là sức mạnh để kết nối. Và dù ở đâu, cô cũng luôn mang theo di sản Việt Nam bên mình.

‘Người Việt hãy phát huy truyền thống người Việt’

Chia sẻ tại cuộc gặp mặt, Trung tướng Phạm Tuân cho rằng đây là một buổi giao lưu rất ý nghĩa.

Ông nhớ lại khi nhiệm vụ bay vào vũ trụ nhiều năm trước: “Lúc bấy giờ tất cả các đồng chí lãnh đạo Đảng và Nhà nước, từ Tổng Bí thư, Chủ tịch nước, Thủ tướng cho đến Bộ Quốc phòng, chỉ nhắc có mỗi câu thôi: 'Các cháu là người Việt Nam, hãy phát huy truyền thống của người Việt Nam hoàn thành tốt nhiệm vụ'”.

Trung tướng Phạm Tuân chia sẻ tại cuộc gặp.

Khi vào trong trung tâm huấn luyện thì nhóm của ông vào sau cùng. Tất cả các nước hầu như đã tập hai, ba năm và một số nước được giao nhiệm vụ bay. Trong hoàn cảnh thời gian chuẩn bị bị rút ngắn, ông nghĩ đến lời dặn của các đồng chí lãnh đạo và cố gắng phấn đấu học tập thật tốt, rèn luyện thật tốt để bay.

Khi bay vào vũ trụ, ngoài các thí nghiệm thì ông mang theo lá cờ Tổ quốc, nắm đất Ba Đình, bản Tuyên ngôn Độc lập, Di chúc và huy hiệu của Bác Hồ. “Chúng tôi đem tất cả những thứ đó ra đóng dấu, ký tên ghi ngày tháng và công bố với thế giới rằng Việt Nam chúng ta đã bay vào vũ trụ. Điều đó thể hiện người Việt Nam chúng ta không chỉ có chiến đấu giỏi mà còn có thể làm tốt ở những tầm cao của khoa học nếu hợp tác với các nước. Nó thể hiện ý chí, trí tuệ và tinh thần của con người Việt Nam”.

Trung tướng chia sẻ cảm xúc khi chứng kiến câu chuyện của Amanda Nguyễn. "Hôm phóng con tàu đó lên (tàu của Amanda), tôi được Đại sứ Mỹ mời đến nhà vừa ăn cơm vừa xem trực tiếp. Tôi rất tự hào khi nhìn thấy một cô gái Việt Nam bay cùng với những cô gái khác bước vào con tàu.

Hôm nay nhân dịp cuối năm, chúng ta tổ chức truyền thống cho người Việt Nam ở nước ngoài về nước đón Tết, gặp gỡ các đồng chí lãnh đạo để báo cáo những việc làm của Nhân dân ta sống trên lãnh thổ nhiều nước trên thế giới. Đây là điều hết sức tự hào, dù đi đâu, người Việt Nam chúng ta luôn luôn hướng về Tổ quốc của mình và đóng góp bằng cách này cách khác để xây dựng đất nước”.

Các đại biểu Quân chủng phòng không không quân trong phần giao lưu.

Bà Phạm Thị Kim Hoa, Phó Chủ nhiệm Ủy ban Nhà nước về người Việt Nam ở nước ngoài, nhấn mạnh ý nghĩa đặc biệt của buổi giao lưu khi đặt trong mạch thời gian lịch sử: năm 1980, Trung tướng Phạm Tuân trở thành người Việt Nam đầu tiên bay vào vũ trụ và 45 năm sau, vào năm 2025, Amanda Nguyễn trở thành người phụ nữ gốc Việt đầu tiên thực hiện chuyến bay tương tự. Dù ở hai thời điểm và với những sứ mệnh khác nhau, hai hành trình đều gặp nhau ở khát vọng chinh phục tri thức khoa học, khẳng định dấu ấn Việt Nam trong không gian và thể hiện tình yêu, niềm tự hào sâu sắc với quê hương.

Theo bà Phạm Thị Kim Hoa, cuộc gặp không chỉ là dịp lắng nghe những câu chuyện vượt qua thử thách và giới hạn bản thân, mà còn là khoảnh khắc kết nối đầy ý nghĩa giữa hai thế hệ – từ “người anh hùng bản lĩnh mở ra những cánh cửa đầu tiên” đến lớp trẻ hôm nay đang tiếp bước và viết tiếp hành trình ấy. Chính sự tiếp nối này tạo nên nguồn cảm hứng mạnh mẽ cho các thế hệ trẻ Việt Nam trong và ngoài nước.

Trên hành trình đó, Ủy ban Nhà nước về người Việt Nam ở nước ngoài và Bộ Ngoại giao luôn đồng hành cùng cộng đồng người Việt toàn cầu, đặc biệt là giới trẻ - những người mang trong mình tri thức, bản lĩnh và khát vọng vươn lên. Mỗi nỗ lực và thành công của họ không chỉ là niềm tự hào của cộng đồng mà còn là nguồn lực quý giá cho sự phát triển của đất nước.

Bà bày tỏ mong muốn các bạn trẻ, dù ở bất cứ đâu, luôn giữ tình yêu với quê hương, tiếp tục theo đuổi tri thức và kết nối với Việt Nam bằng những cách sáng tạo, thiết thực.