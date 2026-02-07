Lễ hội Chùa Hương 2026: Quản lý vé tham quan bằng QR, miễn phí trông xe dịch vụ

(VTC News) -

Ngày 6/2, UBND xã Hương Sơn (Hà Nội) tổ chức Hội nghị thông tin về công tác tổ chức Lễ hội du lịch chùa Hương năm 2026 với nhiều điểm mới.

Ông Trần Đức Hải, Bí thư Đảng ủy xã Hương Sơn (Hà Nội), Trưởng ban chỉ đạo lễ hội Chùa Hương, thông tin với báo chí.

Theo Ban tổ chức, Lễ hội truyền thống du lịch Chùa Hương năm 2026 diễn ra từ ngày 18/2 đến hết ngày 11/5 (tức từ mồng 2 tháng Giêng đến 25/3 năm Bính Ngọ). Lễ khai hội được tổ chức vào ngày 22/2/2026 (tức mùng 6 tháng Giêng). Không gian lễ hội được tổ chức đồng bộ với bốn tuyến tham quan chính và khoảng 20 điểm Đền, Chùa, động thờ Phật trong quần thể danh thắng Hương Sơn – Di tích quốc gia đặc biệt.

Thông tin với báo chí, ông Trần Đức Hải, Bí thư Đảng ủy xã Hương Sơn, Hà Nội, Trưởng ban chỉ đạo lễ hội, cho biết: “Điểm nổi bật của Lễ hội du lịch Chùa Hương năm 2026 là đẩy mạnh chuyển đổi số trong tổ chức và quản lý lễ hội. Ban Tổ chức triển khai bán vé điện tử, vé online, kiểm soát vé bằng mã QR, lắp đặt hệ thống camera AI tại các điểm trọng yếu, vận hành trung tâm điều hành lễ hội”.

Công tác chuẩn bị được triển khai sớm, tập trung vào tuyên truyền, vận động cán bộ, Đảng viên và Nhân dân, lực lượng lao động phục vụ lễ hội nâng cao ý thức chấp hành pháp luật, xây dựng phong cách ứng xử văn minh, thân thiện.

Việc rà soát, chỉnh trang các điểm dịch vụ phù hợp với không gian lễ hội, quản lý dịch vụ, hàng quán bảo đảm niêm yết giá, bán đúng giá, trả lại cảnh quan tự nhiên cho di tích được coi là nhiệm vụ trọng tâm, gắn với xây dựng bộ nhận diện chung trong không gian di tích mang chiều sâu văn hóa, tâm linh đặc trưng nổi bật của Chùa Hương.

Lễ hội Chùa Hương 2026 triển khai bán vé điện tử, vé online, kiểm soát vé bằng mã QR đảm bảo thông suốt trong quá trình tham quan.

Về công tác bảo vệ môi trường được triển khai đồng bộ trên cả tuyến đường bộ và đường thủy, hướng tới xây dựng hình ảnh lễ hội “sáng – xanh – sạch – đẹp – an toàn – thông minh”, công tác đảm bảo an ninh trật tự, an toàn giao thông, phòng cháy chữa cháy, cứu nạn cứu hộ được triển khai nghiêm ngặt, đảm bảo an toàn cho du khách.

Đáng chú ý, Ban tổ chức thực hiện miễn phí trông giữ ô tô dịch vụ (biển màu vàng) và xe từ 10 chỗ ngồi trở lên tại các bãi trông giữ xe theo quy định, phục vụ du khách tham quan thắng cảnh Chùa Hương quanh năm.

Dự kiến mùa lễ hội du lịch Chùa Hương năm 2026 sẽ đón trên một triệu lượt khách tham quan, vãn cảnh.

Không dừng lại ở mùa lễ hội truyền thống, năm 2026 xã Hương Sơn định hướng phát triển Chùa Hương trở thành điểm đến du lịch bốn mùa, với các sản phẩm du lịch văn hóa – tâm linh, sinh thái, trải nghiệm gắn với các sự kiện như Phật Đản, mùa hoa sen, hoa súng.

Việc trưng bày, giới thiệu sản phẩm văn hóa - ẩm thực - du lịch địa phương, xây dựng thương hiệu nông sản đặc sản Hương Sơn cũng được coi là giải pháp quan trọng để gia tăng kinh tế từ du lịch, đồng thời tạo sinh kế bền vững cho ngươi dân.