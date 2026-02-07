Evo Grand Lite: Nữ sinh khen 'đẹp mê mẩn', cốp rộng, đi học đi chơi đều tiện

(VTC News) -

“Thích từ cái nhìn đầu tiên”

Với học sinh, sinh viên hay người trẻ sống ở đô thị, một chiếc xe máy không chỉ là phương tiện mà còn là bạn đồng hành thân thiết, thể hiện cá tính của chủ xe. Trong số các mẫu xe máy trên thị trường, VinFast Evo Grand Lite đang thu hút được nhiều khách hàng trẻ bởi thiết kế bắt mắt cùng bảng màu thời trang.

Yến Trang, một nữ sinh lớp 11 tại TP.HCM cho biết, em đã “đổ gục” Evo Grand Lite ngay từ cái nhìn đầu tiên. “Em rất thích màu tím lavender của Evo Grand Lite. Em ưng từ lúc nhìn xe trên mạng. Tới lúc ra showroom xem trực tiếp còn thấy xe đẹp hơn nữa”, Trang tấm tắc.

Không chỉ ghi điểm với các bạn nữ nhờ màu sắc thời trang, Evo Grand Lite cũng chinh phục học sinh nam bằng dáng xe năng động, dễ xoay trở trong phố. Đây chính là lý do để bạn Minh Đức (Hà Giang) chọn mẫu xe máy điện nhà VinFast.

“Dáng xe gọn gàng, năng động, rất phù hợp với học sinh cấp 3 như em. Xe chạy êm nhẹ, di chuyển trong phố rất thoải mái”, Đức nhận xét.

Theo nhiều người dùng trẻ, Evo Grand Lite có tốc độ giới hạn phù hợp ở mức 48 km/h, tay lái nhẹ và khả năng tăng tốc mượt, giúp người mới sử dụng xe điện lần đầu vẫn có thể tự tin điều khiển trong phố đông.

Ngoài ra, Evo Grand Lite có sẵn pin dung lượng 1,2 kWh, cho tầm di chuyển 70 km sau một lần sạc đầy. Người dùng cũng có thể mua thêm pin để nâng quãng đường di chuyển lên tối đa 198 km sau một lần sạc đầy, con số này là đủ để các bạn học sinh có thể “sạc một lần, đi cả tuần”.

Bên cạnh đó, không gian chứa đồ cũng là điểm cộng thực tế của xe khi Evo Grand Lite sở hữu cốp 35 lít, thuộc nhóm lớn trong phân khúc. Kết hợp sàn để chân rộng, học sinh có thể để ba lô, đồ dùng cá nhân một cách gọn gàng, tiện lợi.

Phụ huynh yên tâm vì xe an toàn, chi phí thấp

Nếu học sinh quan tâm ngoại hình và cảm giác lái, thì với những người đã đi làm hay các bậc phụ huynh, yếu tố quan trọng nhất lại nằm ở tính an toàn, chi phí hợp lý và sự tiện dụng khi dùng hằng ngày. Anh Trần Minh Thành (TP.HCM) cho biết, với những người sống ở chung cư như anh, tùy chọn 2 pin của những mẫu xe như Evo Grand Lite giúp cho việc sạc xe trở nên thuận tiện hơn rất nhiều.

“Pin có thể tháo rời và sạc riêng, nên tôi hoàn toàn có thể mang pin lên nhà để sạc, hơn nữa xe dùng pin LFP vốn nổi tiếng về độ an toàn nên thao tác sạc hoàn toàn có thể yên tâm”, anh Thành đánh giá.

Anh Thành cho biết mua xe ban đầu để đưa đón con đi học, và dự định sang năm sẽ giao xe cho con tự đi. Do đó, Evo Grand Lite là mẫu xe đáp ứng cả hai mục đích trên bởi đây là xe không cần bằng lái, từ 16 tuổi trở lên là đi được.

“Xe giới hạn tốc độ tối đa dưới 50 km/h là vừa đủ cho nhu cầu đi học, đi làm trong đô thị, đồng thời giúp phụ huynh yên tâm hơn khi con tự sử dụng”, anh Thành đánh giá.

Đồng thời, anh cũng cho rằng Evo Grand Lite đáp ứng tốt việc di chuyển thường ngày trong phố: xe tăng tốc tốt ngay cả khi chở đôi, vận hành êm và ổn định, leo dốc hay xuống hầm chung cư đều “ổn áp”. Ngoài ra, động cơ xe đạt chuẩn kháng nước IP67, giúp phụ huynh yên tâm hơn khi mưa lớn hoặc đường ngập.

Một ưu điểm đặc trưng rất “VinFast” của Evo Grand Lite là không mất chi phí năng lượng nhờ được sạc pin miễn phí tại trạm V-Green đến tháng 5/2027. Chưa dừng lại ở đó, xe còn đang có mức giá dễ tiếp cận nhờ loạt ưu đãi trực tiếp.

Theo chính sách hiện hành, toàn bộ dòng xe điện VinFast được hỗ trợ 100% lệ phí trước bạ, tương đương 2% giá trị xe, đồng thời ưu đãi thêm 6% trừ thẳng vào giá bán. Cộng dồn ưu đãi, giá mua thực tế của xe chỉ gần 17,4 triệu đồng - tương đương các mẫu xe số phổ thông. Nếu người dùng cần thêm pin phụ, chi phí khoảng 5 triệu đồng cũng được nhiều khách hàng đánh giá là hợp lý.

Với thiết kế hợp gu học sinh, vận hành dễ lái trong phố, pin LFP an toàn và chi phí sở hữu “mềm”, VinFast Evo Grand Lite đang khẳng định được vị trí của một mẫu xe thời trang, đa dụng, phù hợp với mọi đối tượng.