Thủ môn mắc sai lầm độc lạ ở giải Hạng Nhất

Video: Thủ môn đội Phú Thọ mắc sai lầm độc lạ.

Trận đấu giữa Quy Nhơn và Phú Thọ ở vòng 9 giải Hạng Nhất 2025-2026 có nhiều pha bóng khó tin. Các khán giả liên tục chứng kiến cầu thủ 2 đội bỏ lỡ cơ hội. Đến khi bàn thắng xuất hiện, đó cũng là tình huống hiếm có.

Ở phút 53 của trận đấu, thủ môn câu lạc bộ Phú Thọ là Nguyễn Tiến Tạo thực hiện pha giữ bóng câu giờ. Hành động này thường được các thủ môn sử dụng để kéo dài thời gian, chờ cầu thủ đối phương lao vào mới ôm bóng lên. Tuy nhiên, sai sót xuất hiện khiến pha bóng trở nên kỳ quặc.

Khoảnh khắc thủ môn Phú Thọ mắc sai lầm hiếm có.

Khoảnh khắc Tiến Tạo định ôm bóng lên, cầu thủ của câu lạc bộ Quy Nhơn United là Đào Gia Việt nhanh chân đá trúng bóng trước. Bóng lọt qua khe giữa 2 chân thủ môn Phú Thọ. Gia Việt sau đó dễ dàng sút vào khung thành trống, ghi bàn mở tỷ số trận đấu.

CLB Quy Nhơn United thắng 2-0 ở trận này.