Thủ môn ăn mừng sớm nhận cái kết muối mặt, U23 Jordan bị loại cay đắng

(VTC News) -

Video: U23 Nhật Bản loại U23 Jordan ở tứ kết giải U23 châu Á.

U23 Jordan - đội bóng từng thua U23 Việt Nam ở vòng bảng - gây ra rất nhiều khó khăn cho U23 Nhật Bản ở trận tứ kết giải U23 châu Á 2026 diễn ra tối 16/1. Tuy nhiên, ở những pha bóng quyết định cả trong 2 hiệp chính, 2 hiệp phụ lẫn loạt luân lưu, đội bóng Tây Á lại làm không tốt.

Ngoài những pha bỏ lỡ cơ hội của hàng công, thủ môn Abdel Rahman Al-Talalga tạo nên một trong những khoảnh khắc đáng tiếc nhất của U23 Jordan trong trận đấu. Ở lượt sút luân lưu thứ hai, Al Talalga đẩy được cú đá của cầu thủ U23 Nhật Bản.

Thủ môn U23 Jordan nhảy lên ăn mừng, nhưng hoá ra hành động này được thực hiện quá sớm. Bóng từ tay Abdel Rahman Al-Talalga nảy lên cao nhưng không bay ra ngoài mà lại rơi thẳng vào khung thành. Khi người gác đền của đội bóng Tây Á nhận ra, mọi chuyện đã quá muộn.

Thủ môn Al Talalga

Hai đồng đội của Abdel Rahman Al-Talalga là Mohammad Taha và Mohammad Al Shatti thực hiện không thành công ở lượt đầu tiên và lượt thứ tư. Trong khi đó, U23 Nhật Bản ghi bàn ở cả 4 tình huống đá luân lưu. Đội bóng Đông Á giành quyền vào bán kết.

U23 Jordan thất bại đầy tiếc nuối. Ở trận đấu này, đội bóng Tây Á mới là những người tạo ra nhiều cơ hội nguy hiểm hơn. Ali Azaizeh vẫn là nhân tố gây ra nhiều khó khăn cho hàng thủ của U23 Nhật Bản nhưng các đồng đội của anh liên tục bỏ lỡ cơ hội.

Sau khi Azaizeh ghi bàn mở tỷ số ở phút 30, U23 Jordan chơi phòng ngự phản công rất hay. Tuy nhiên, thoáng sơ suất đầu hiệp 2 khiến đội bóng này nhận bàn thua. Những pha bỏ lỡ cơ hội sau đó và trong loạt luân lưu khiến U23 Jordan phải chia tay giải đấu.