Đội hình U23 Việt Nam vs U23 UAE: Đình Bắc tiếp tục dự bị

U23 Việt Nam đấu với U23 UAE ở tứ kết giải U23 châu Á 2026, huấn luyện viên Kim Sang-sik tiếp tục không sử dụng Nguyễn Đình Bắc trong đội hình chính. Nguyễn Ngọc Mỹ, Lê Viktor vẫn được tin dùng trong hiệp một. Tuy nhiên, Nguyễn Quốc Việt sau những màn thể hiện không tốt liên tiếp không còn được trao cơ hội đá chính.

Trận tứ kết giữa U23 Việt Nam và U23 UAE diễn ra lúc 22h30.

Nguyễn Đình Bắc ngồi dự bị trong trận đấu gặp U23 UAE.

Việc Nguyễn Đình Bắc trở thành phương án thay người gây đột biến rất hiệu quả trong hiệp 2 là một trong những chi tiết mới mẻ của huấn luyện viên Kim Sang-sik tại giải U23 châu Á. Tiền đạo mang áo số 7 luôn tạo ra đột biến khi góp mặt trên sân ở thời điểm hàng phòng ngự đối thủ xuống sức. Mặt khác, sau khi các tiền đạo hiệp 1 quấy nhiễu hậu vệ đối thủ bằng vai trò và lối chơi khác, khả năng gây bất ngờ của Đình Bắc sẽ cao hơn.

Hàng thủ và tuyến tiền vệ của U23 Việt Nam hầu như không thay đổi. Trong khung thành, Trần Trung Kiên tiếp tục được tin tưởng cho suất bắt chính. Phía trước anh gồm Nguyễn Nhật Minh đá trung vệ lệch trái, Nguyễn Hiểu Minh ở trung tâm hàng thủ và Phạm Lý Đức đá trung vệ lệch phải.

Danh sách thi đấu của U23 Việt Nam đấu U23 Jordan.

Phạm Minh Phúc trở lại ở vị trí hậu vệ cánh phải. Ở cánh đối diện là sự xuất hiện của Khuất Văn Khang, trong khi Nguyễn Phi Hoàng dự bị trận thứ hai liên tiếp. Tương tự các trận đấu trước, cặp tiền vệ trung tâm vẫn là Nguyễn Xuân Bắc và Nguyễn Thái Sơn.

Đội hình U23 Việt Nam đấu U23 UAE

Thủ môn: Trần Trung Kiên;

Hậu vệ: Phạm Lý Đức, Nguyễn Hiểu Minh, Nguyễn Nhật Minh;

Tiền vệ: Phạm Minh Phúc, Nguyễn Thái Sơn, Nguyễn Xuân Bắc, Khuất Văn Khang;

Tiền đạo: Nguyễn Ngọc Mỹ, Nguyễn Lê Phát, Lê Viktor.

Nhận định U23 Việt Nam vs U23 UAE

Trận U23 Việt Nam đấu với U23 UAE thuộc vòng tứ kết giải U23 châu Á 2026 diễn ra lúc 22h30 hôm nay 16/1. Người hâm mộ chờ đợi thầy trò huấn luyện viên Kim Sang-sik nối tiếp thành công chưa từng có ở vòng bảng.

Kể từ sau kỳ tích á quân châu Á năm 2018, U23 Việt Nam chưa lần nào vượt ngưỡng tứ kết. Đây là thời điểm thế hệ đàn em của Nguyễn Quang Hải, Nguyễn Công Phượng có cơ hội lớn nhất và mang đến sự tự tin cao nhất.

U23 Việt Nam khép lại vòng bảng U23 châu Á 2026 với ngôi đầu bảng A. Đội quân của HLV Kim Sang-sik giành trọn 9 điểm sau ba trận toàn thắng trước U23 Jordan, U23 Kyrgyzstan và U23 Ả Rập Xê Út. Chỉ có U23 Nhật Bản đạt được thành tích toàn thắng tương tự.

Màn trình diễn của Nguyễn Đình Bắc cùng các đồng đội mang lại sự hài lòng cho người hâm mộ không chỉ về kết quả mà còn ở cách vận hành lối chơi qua từng trận. U23 Việt Nam cần tiếp tục duy trì phong độ này, đồng thời cải thiện thêm chất lượng thi đấu. Ở vòng loại trực tiếp, mức độ thử thách sẽ gia tăng khi yếu tố bất ngờ giảm dần do các đối thủ đã có đủ dữ liệu để nghiên cứu lối chơi của thầy trò HLV Kim Sang-sik.

Ở chiều ngược lại, U23 UAE kết thúc vòng bảng với vị trí nhì bảng B. Đội bóng Tây Á mở màn bằng chiến thắng 2-0 trước U23 Qatar, sau đó để thua U23 Nhật Bản 0-2. Trong lượt trận cuối, U23 UAE hòa U23 Syria 1-1 và giành quyền đi tiếp nhờ hơn đối thủ về chỉ số phụ.