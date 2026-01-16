Kết quả U23 Nhật Bản vs U23 Jordan, giải U23 châu Á 2026 mới nhất

(VTC News) -

U23 Nhật Bản 1-1 U23 Jordan Tiếp tục cập nhật 30' Azaizeh Al Khob (PL) 50'

Trận U23 Nhật Bản đấu với U23 Jordan thuộc vòng tứ kết giải U23 châu Á 2026 diễn ra lúc 18h30 hôm nay 16/1. Sau khi thể hiện sức mạnh vượt trội để toàn thắng ở vòng bảng, U23 Nhật Bản gặp phải thử thách khó khăn khi đối đầu U23 Jordan.

Video: U23 Nhật Bản lần đầu tiên thủng lưới ở giải U23 châu Á 2026.

Đội bóng Đông Á nhập cuộc tốt hơn, ép sân ở nửa đầu hiệp một và tạo ra vài cơ hội nguy hiểm. Tuy nhiên, U23 Jordan tiếp tục cho thấy khả năng chơi phản công rất ấn tượng, đặc biệt là khi có đội trưởng Ali Azaizeh ở phong độ cao.

Tiền đạo số 23 sút tung lưới U23 Nhật Bản để ghi bàn mở tỷ số ở phút 30. Đây là bàn thua đầu tiên của U23 Nhật Bản tại giải đấu. Azaizeh cũng vươn lên dẫn đầu cuộc đua vua phá lưới.

Bàn thắng của đội bóng Tây Á khiến trận đấu càng thêm hấp dẫn. U23 Nhật Bản tăng sức tấn công trong khi U23 Jordan không ít lần đáp trả nguy hiểm.

Đầu hiệp 2, U23 Nhật Bản đưa Shusuke Furuya vào sân và ngay lập tức tiền đạo này ghi dấu ấn. Sau pha phối hợp tốc độ cao, Furuya tung ra cú sút khiến Anas Al-Khob phản lưới.

Video: U23 Nhật Bản gỡ hoà.

U23 Nhật Bản kiểm soát bóng nhiều hơn. Tuy nhiên, U23 Jordan mới là đội tạo ra nhiều tình huống tấn công nguy hiểm. Azaizeh vẫn là nhân tố gây ra nhiều khó khăn cho hàng thủ của U23 Nhật Bản nhưng các đồng đội của anh liên tục bỏ lỡ cơ hội.

Tỷ số hoà 1-1 sau 2 hiệp buộc 2 đội phải thi đấu hiệp phụ, sau đó là luân lưu.

Đội hình U23 Nhật Bản vs U23 Jordan

Rui Araki (23), Rei Umeki (2), Rion Ichihara (5), Kosei Ogura (6), Yuto Ozeki (8), Uche Brian Seo Nwadike (9), Ryunosuke Sato (10). Yumei Yokoyama (11), Sena Ishibashi (13), Soichiro Mori (15), Tariqkani Hayato Okabe (22).

Abdel Rahman Al-Talalga (22), Ja'far Samara (2), Ali Hajabi (3), Ahmad Ayman (5), Yousef Qashi (6), Odeh Al-Fakhouri (10), Mahmoud Deeb (11), Mohammad Taha (13), Moamen Al-Saket (19), Anas Al-Khob (20), Ali Azaizeh (23).

U23 Nhật Bản đấu với U23 Jordan ở trận tứ kết đầu tiên.

Thông tin U23 Nhật Bản và U23 Jordan

Đây là lần đầu tiên U23 Nhật Bản và U23 Jordan gặp nhau tại giải U23 châu Á (AFC U23 Asian Cup). U23 Nhật Bản đã góp mặt ở vòng tứ kết trong 3 giải liên tiếp, tiến tới bán kết ở hai lần gần nhất và là đương kim vô địch giải đấu.

Đối với U23 Jordan, đây là lần đầu tiên họ lọt vào tứ kết kể từ năm 2020. Khi đó, đội bóng Tây Á thua U23 Hàn Quốc với tỷ số 1-2.

10 bàn thắng của Nhật Bản ở vòng bảng là thành tích cao nhất tại giải năm nay. Trong lịch sử các vòng chung kết U23 châu Á, không đội bóng nào ghi được nhiều hơn 10 bàn ở vòng bảng. Chỉ có 2 đội đạt thành tích tương tự là U23 Ả Rập Xê Út và U23 Uzbekistan năm 2024.

"Samurai xanh" cũng là đội thực hiện nhiều cú sút trúng đích nhất giải đấu (23 lần). Tính từ năm 2020 đến nay, chỉ có U23 Uzbekistan (năm 2024) có thống kê cao hơn ở chỉ tiêu này.

U23 Nhật Bản đã giành chiến thắng và giữ sạch lưới trong cả 5 trận gần nhất tại giải U23 châu Á. Trừ đội bóng này, chỉ U23 Iraq và U23 Uzbekistan làm được điều tương tự.

U23 Jordan trông cậy vào Ali Al Azaizeh. Đội trưởng mang áo số 23 không góp mặt trong trận đấu với U23 Việt Nam nhưng chơi rất xuất sắc giúp U23 Jordan thắng U23 Ả Rập Xê Út (3-2) và U23 Kyrgyzstan (1-0). Al Azaizeh ghi 3 bàn, đứng thứ hai trong cuộc đua vua phá lưới (ngang Ryunosuke Sato của U23 Nhật Bản).

Ngoài ra, không cầu thủ nào thắng nhiều pha tranh chấp hơn Anas Al Khab của U23 Jordan (30 lần). Cầu thủ này có tỷ lệ tranh chấp tay đôi thành công lên tới 68,2%.