HLV U23 Hàn Quốc bị chê kém ông Kim Sang-sik

(VTC News) -

Theo tờ Sports Chosun, màn trình diễn nhạt nhòa của U23 Hàn Quốc tại Giải U23 châu Á 2026 đang khiến HLV Lee Min-seong cùng toàn đội hứng chịu làn sóng chỉ trích từ truyền thông trong nước. Đáng chú ý, tờ báo cũng đặt nhà cầm quân đội bóng nước nhà lên bàn cân so sánh với HLV Kim Sang-sik của U23 Việt Nam - đội bóng đang gây ấn tượng mạnh bằng lối chơi tổ chức chặt chẽ, kỷ luật và hiệu quả.

"Việc so sánh với HLV Kim Sang-sik của đội tuyển Việt Nam, người đã dẫn dắt Việt Nam giành chiến thắng ở vòng bảng U23 châu Á với chiến thuật vững chắc và khả năng quản lý chiến thuật xuất sắc, càng làm nổi bật sự thiếu hụt khả năng quản lý chiến thuật của HLV Lee Min-seong", tờ báo nhận định.

Theo tờ báo Hàn Quốc, sự khác biệt giữa 2 đội không chỉ nằm ở kết quả, mà còn thể hiện rõ ràng trong cách vận hành chiến thuật và khả năng quản lý đội bóng. Trong khi U23 Việt Nam lần đầu tiên toàn thắng vòng bảng U23 châu Á với những chiến thắng thuyết phục, thì U23 Hàn Quốc lại loay hoay, thiếu bản sắc và phải nhờ may mắn mới giành được vé đi tiếp.

HLV Lee Min-seong của đội U23 Hàn Quốc. (Nguồn: Hiệp hội bóng đá Hàn Quốc)

Truyền thông Hàn Quốc nhận định trách nhiệm trước hết thuộc về HLV Lee Min-seong. Từ khâu lựa chọn nhân sự, xây dựng lối chơi cho đến khả năng phản ứng trong trận, nhà cầm quân này đều bị đánh giá là thiếu sắc sảo. Sau 13 trận dẫn dắt đội U23, HLV Lee Min-seong chỉ mang về 6 bàn thắng, một con số không tương xứng với tiềm lực bóng đá Hàn Quốc, nhất là trong bối cảnh các đối thủ châu Á ngày càng tiến bộ.

"Dưới sự dẫn dắt của huấn luyện viên Lee Min-seong, đội tuyển U23 Hàn Quốc đã khiến người hâm mộ thất vọng với màn trình diễn tồi tệ. Bóng đá Hàn Quốc, vốn bị ảnh hưởng bởi nhiều tranh cãi trong vài năm qua, đã hy vọng sẽ lấy lại phong độ trong năm diễn ra World Cup, nhưng màn trình diễn tệ hại của Lee Min-seong trong trận đấu đầu tiên của năm một lần nữa khiến đội tuyển trở thành tâm điểm chú ý", tờ báo viết.

Ở Giải U23 châu Á 2026, U23 Hàn Quốc khởi đầu bằng trận hòa 0-0 trước Iran, tiếp đó là chiến thắng 4-2 đầy chật vật trước Lebanon dù hai lần bị gỡ hòa. Đến lượt trận cuối vòng bảng, chỉ cần một kết quả hòa để chắc suất tứ kết, đội bóng lại bất lực và để thua 0-2 trước Uzbekistan. Việc giành vé đi tiếp chỉ đến khi Lebanon đánh bại Iran ở trận đấu còn lại.

Trong khi đó, U23 Việt Nam thể hiện phong độ ấn tượng khi toàn thắng cả ba trận bảng A, lần lượt vượt qua U23 Jordan, U23 Kyrgyzstan và chủ nhà U23 Saudi Arabia để đứng đầu bảng. Ngoài ra, U23 Việt Nam còn giành chiến thắng tuyệt đối với 9 điểm.