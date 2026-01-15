HLV Kim Sang-sik tự tin U23 Việt Nam hơn U23 UAE một điều

(VTC News) -

Chiều 15/1, HLV Kim Sang-sik tham dự buổi họp báo trước trận tứ kết giữa U23 Việt Nam và U23 UAE. Nhà cầm quân người Hàn Quốc bày tỏ sự tự hào về các học trò, đồng thời thừa nhận đội bóng Tây Á sẽ là thử thách lớn. Dù vậy, ông Kim Sang-sik tin rằng U23 Việt Nam có điểm mạnh hơn đối thủ.

"Trận đấu với UAE rất khó, kỹ thuật bên đó rất cao. Chúng tôi sẽ phải nỗ lực hết mình để có kết quả tốt. Thể lực, kỹ thuật và tốc độ là điểm mạnh của U23 UAE. Tôi nghĩ về mặt tổ chức, U23 Việt Nam tốt hơn U23 UAE", huấn luyện viên trưởng của U23 Việt Nam nhận định.

HLV Kim Sang-sik tin tưởng U23 Việt Nam có lợi thế ở khả năng tổ chức và tính kỷ luật trong lối chơi. (Nguồn: VFF)

Đánh giá về đối thủ, HLV Kim Sang-sik cho rằng U23 UAE sở hữu nhiều điểm mạnh vượt trội về thể lực, tốc độ và kỹ thuật cá nhân. Tuy nhiên, ông tin tưởng U23 Việt Nam có lợi thế ở khả năng tổ chức và tính kỷ luật trong lối chơi.

“Về đội tuyển của tôi, tôi nghĩ mặt tổ chức thì tốt hơn UAE. Chúng tôi có họp đội 1 ngày để chuẩn bị cho trận đấu ngày mai. Tôi sẽ phân tích UAE vào ngày mai", ông cho biết.

Sau ba trận toàn thắng, giành trọn 9 điểm ở vòng bảng, HLV Kim Sang-sik khẳng định đội bóng của ông không chỉ đại diện cho Việt Nam mà còn cho hình ảnh bóng đá Đông Nam Á.

“Tôi tin rằng chúng tôi đã thể hiện rằng bóng đá Đông Nam Á rất mạnh. Giải đấu này vẫn còn những đối thủ mạnh, chúng tôi vẫn sẽ chuẩn bị kỹ cho trận đấu với UAE, chúng tôi vẫn rất háo hức”, ông nói.

Liên quan đến tình hình lực lượng, HLV Kim Sang-sik cho biết chưa thể đưa ra thông tin cụ thể về tình trạng của Đình Bắc và Văn Thuận. Ông tiết lộ đội sẽ có một số điều chỉnh về nhân sự, tùy thuộc vào thể trạng của các cầu thủ trước giờ bóng lăn.

Nhà cầm quân người Hàn Quốc cũng đặc biệt lưu ý tới hai cầu thủ tấn công nguy hiểm bên phía U23 UAE. "Số 16 là cầu thủ nguy hiểm trong phương diện tấn công, cậu ấy có khả năng tấn công tốc độ. Cầu thủ số 10 cũng hay lệch biên, hiểu sân rất tốt. Sự phối hợp giữa hai cầu thủ áo số 16 - 10 rất tốt. Chúng tôi sẽ phải quyết tâm hơn”, HLV Kim Sang-sik nhấn mạnh.

Theo lịch thi đấu vòng tứ kết giải U23 châu Á 2026, U23 Việt Nam sẽ đối đầu U23 UAE vào lúc 22h30 ngày 16/1 (giờ Việt Nam).