Kết quả U23 Uzbekistan vs U23 Hàn Quốc, giải U23 châu Á 2026 mới nhất

U23 Uzbekistan 1-0 U23 Hàn Quốc Tiếp tục cập nhật Karimov 48'

Trận U23 Uzbekistan đấu với U23 Hàn Quốc thuộc bảng C giải U23 châu Á 2026 bắt đầu lúc 18h30.

Đội hình U23 Uzbekistan vs U23 Hàn Quốc

U23 Uzbekistan: Muratbaev (21), Khamidov (2), Rizakulov (4), Khayrullaev (6), Bakhromov (7), Reimov (8), Jumayev (11), Karimov (16), Abdullaev (20), Ibraimov (22), Khaydarov (23).

U23 Hàn Quốc: Hong Seong-min (21), Bae Hyun-seo (3), Lee Hyun-yong (5), Kang Seong-jin (7), Kim Dong-jin (8), Kim Tae-won (9), Kim Do-hyun (13), Kim Han-seo (16), Jeong Jae-sang (18), Lee Geon-hee (19), Shin Min-ha (23).

U23 Uzbekistan đấu với U23 Hàn Quốc.

Bảng xếp hạng U23 châu Á 2026 mới nhất

Báo Điện tử VTC News cập nhật liên tục bảng xếp hạng giải U23 châu Á 2026 theo thông tin chính thức từ AFC. Tính đến hết trận U23 Uzbekistan vs U23 Hàn Quốc, cục diện bảng C như sau.

XH Đội Trận Bàn thắng-

bàn thua Điểm 1 Hàn Quốc 2 4-2 4 2 Uzbekistan 2 3-2 4 3 Iran 2 0-0 2 4 Lebanon 2 4-7 0

Thông tin U23 Uzbekistan và U23 Hàn Quốc

U23 Hàn Quốc nắm lợi thế mong manh trong cuộc cạnh tranh suất đi tiếp tại bảng C vốn đang phức tạp. Đại diện của khu vực Đông Á chỉ cần hoà để chắc suất vào vòng trong. Trong khi đó, tỷ số hoà có bàn thắng là đủ để cả 2 đội cùng nhau đi tiếp và loại U23 Iran khỏi cuộc chơi.

Tuy nhiên, nhập cuộc với ý định thủ hoà luôn tiềm ẩn nhiều rủi ro. Chỉ một khoảnh khắc sảy chân, U23 Hàn Quốc hoặc U23 Uzbekistan có thể phải chia tay giải đấu ngay.

Huấn luyện viên Lee Min-sung của U23 Hàn Quốc nói: "Đây là một trận đấu cực kỳ quan trọng và tôi nghĩ chúng tôi sẽ chơi tốt hơn so với thời điểm khởi đầu giải. Mục tiêu chính của chúng tôi là vượt qua vòng bảng hơn là chỉ tập trung vào chiến thắng. Tuy nhiên, chúng tôi sẽ làm hết sức mình để giành chiến thắng".

Đánh giá về U23 Hàn Quốc, huấn luyện viên Ravshan Khaydarov của U23 Uzbekistan cho biết: “Qua phân tích các trận đấu của Hàn Quốc, chúng tôi nhận thấy họ là một đội bóng rất giàu tính chiến thuật và như đã thể hiện trước Lebanon, họ đang đạt phong độ cao. Vì vậy, việc chuẩn bị kỹ lưỡng là vô cùng quan trọng".