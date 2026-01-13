Thống kê ngỡ ngàng, nhìn vào không ai tin U23 Việt Nam thắng U23 Ả Rập Xê Út

(VTC News) -

Video: U23 Việt Nam 1-0 U23 Ả Rập Xê Út

U23 Việt Nam tạo nên chiến thắng khó tin tại vòng bảng U23 châu Á 2026 khi đánh bại U23 Ả Rập Xê Út với tỷ số 1-0. Nếu chỉ nhìn vào các con số thống kê mà bỏ qua tỷ số, có lẽ những người không theo dõi trận đấu đêm qua không thể nghĩ rằng thầy trò huấn luyện viên Kim Sang-sik giành chiến thắng.

Theo dữ liệu của Flashscore, U23 Ả Rập Xê Út hoàn toàn vượt trội về thế trận. Đội bóng Tây Á kiểm soát bóng tới 59%, tung ra 26 cú sút - gấp hơn 6 lần so với 4 pha dứt điểm của U23 Việt Nam. Số cú sút trúng đích cũng nghiêng hẳn về phía Ả Rập Xê Út (7 so với 2).

Dữ liệu thống kê sau trận của Flashcore.

Số đường chuyền của U23 Ả Rập Xê Út cũng vượt trội với tỷ lệ chính xác 86%, so với tỷ lệ 77% của U23 Việt Nam. Không chỉ vậy, U23 Ả Rập Xê Út còn tạo ra nhiều tình huống nguy hiểm hơn, liên tục gây sức ép và có số lần hưởng phạt góc nhỉnh hơn. Ở chiều ngược lại, U23 Việt Nam gần như không có cơ hội nguy hiểm nào thực sự rõ rệt nếu so với đối thủ.

Số liệu duy nhất U23 Việt Nam nhỉnh hơn đối thủ là... thẻ vàng. U23 Việt Nam có 2 cầu thủ bị phạt thẻ.

Xét trên mọi phương diện thống kê, U23 Ả Rập Xê Út đều là đội “cửa trên”. Tuy nhiên, U23 Việt Nam lại giành chiến thắng nhờ cú sút có tỷ lệ thành bàn chỉ 5%. Pha dứt điểm của Đình Bắc được thực hiện ở góc hẹp và bằng chân không thuận, ở vị trí cách đường biên ngang khoảng 5,5m.

U23 Việt Nam 1-0 U23 Ả Rập Xê Út. (Nguồn: VFF)

Tính cả pha bóng này, tổng chỉ số bàn thắng kỳ vọng của tất cả các pha dứt điểm mà U23 Việt Nam thực hiện trong trận đấu là 0,46. Trong khi đó, chỉ số của U23 Ả Rập Xê Út là 1,55. Tuy nhiên, U23 Việt Nam mới là đội giành chiến thắng. Trong đó, Đình Bắc nhận danh hiệu "Cầu thủ xuất sắc nhất trận".

Ngoài ra, theo dữ liệu của Flashscore, tổng giá trị bàn thắng kỳ vọng (xG, chỉ số phản ánh cơ hội thành bàn của cú sút) của các pha dứt điểm bị Trung Kiên cản phá là 1. Điều này có nghĩa là tất cả những pha cứu thua của thủ môn Hoàng Anh Gia Lai tương đương 1 bàn thắng.

Thủ môn của U23 Việt Nam thực hiện 7 pha cản phá, giữ sạch lưới trước sức ép của đội chủ nhà. Anh luôn có những pha xử lý an toàn, chắc chắn để góp phần quan trọng giúp U23 Việt Nam hoá giải hầu hết những pha bóng bổng mà U23 Ả Rập Xê Út thực hiện.

Những thống kê ngỡ ngàng này khiến huấn luyện viên Luigi di Biagio của U23 Ả Rập Xê Útphải thừa nhận thất bại đau đớn.

"Chúng tôi bị trừng phạt ngay ở cú dứt điểm trúng đích đầu tiên của đội bạn. Bóng đá là như vậy, chúng ta phải chấp nhận nó. Đây là bài học để các cầu thủ trẻ trưởng thành hơn. Những con số thống kê thực sự gây kinh ngạc. Chúng tôi tung ra tới 26 cú dứt điểm so với chỉ 4 cú của đối thủ. Nhưng một lần nữa, đó chính là bóng đá", huấn luyện viên Di Biagio nói.