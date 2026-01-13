Sút 26 lần không ghi nổi 1 bàn, HLV Ả Rập Xê Út đau đớn nhận thua U23 Việt Nam

(VTC News) -

Video: U23 Việt Nam 1-0 U23 Ả Rập Xê Út

Bóng đá châu Á chứng kiến cú sốc lớn khi U23 Việt Nam đánh bại U23 Ả Rập Xê Út với tỷ số 1-0. Đội bóng Tây Á - có lợi thế sân nhà và là đại diện của nền bóng đá hàng đầu châu lục - không vượt qua được vòng bảng của giải U23 châu Á 2026. Phát biểu sau thất bại, huấn luyện viên Luigi di Biagio của U23 Ả Rập Xê Út cho biết đây là "nỗi đau và sự thất vọng".

Chiến lược gia sinh năm 1971 khẳng định U23 Ả Rập Xê Út đã chuẩn bị trận đấu tốt, cố gắng kiên nhẫn tổ chức tấn công và có cơ hội ghi bàn rõ ràng. Cơ hội ghi bàn đến trong hiệp hai với Ả Rập Xê Út nhưng họ cũng không thể tận dụng.

"Chúng tôi bị trừng phạt ngay ở cú dứt điểm trúng đích đầu tiên của đội bạn. Bóng đá là như vậy, chúng ta phải chấp nhận nó. Đây là bài học để các cầu thủ trẻ trưởng thành hơn. Những con số thống kê thực sự gây kinh ngạc. Chúng tôi tung ra tới 26 cú dứt điểm so với chỉ 4 cú của đối thủ. Nhưng một lần nữa, đó chính là bóng đá", huấn luyện viên Di Biagio nói.

U23 Ả Rập Xê Út không thể ghi bàn vào lưới U23 Việt Nam.

U23 Ả Rập Xê Út hoàn toàn áp đảo U23 Việt Nam ở trận đấu này. Tuy nhiên, những cú sút của đội chủ nhà có chất lượng không cao trong khi thủ môn Trần Trung Kiên quá xuất sắc. Những pha tấn công bằng bóng bổng và sút xa của U23 Ả Rập Xê Út cũng không hiệu quả trước hàng thủ chắc chắn của U23 Việt Nam.

Huấn luyện viên Di Biagio nhận định: "Bóng đá đôi khi là như vậy. Có ý kiến cho rằng chúng tôi chơi không tốt trong hiệp hai nhưng thực tế U23 Ả Rập Xê Út vẫn có 3-4 cơ hội ghi bàn nguy hiểm. Khi trận đấu dần đi đến phút cuối, mọi thứ trở nên khó khăn hơn và các cầu thủ bắt đầu mỏi mệt. Sau bàn thua, động lực và hưng phấn của các cầu thủ đã suy giảm.

Tôi đã điều chỉnh nhân sự bất chấp rủi ro nhưng một số người mới trở lại sau chấn thương nên không có được trạng thái tốt nhất. Tôi cho rằng các học trò của mình đã nỗ lực hết khả năng của mình. Thất bại này là nỗi đau lớn và chúng tôi rất thất vọng".