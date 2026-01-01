Kết quả U23 Việt Nam vs U23 Ả Rập Xê Út, giải U23 châu Á 2026 mới nhất

(VTC News) -

U23 Việt Nam 1-0 U23 Ả Rập Xê Út Tiếp tục cập nhật Đình Bắc 64'

Đầy đủ diễn biến trận đấu U23 Việt Nam vs U23 Ả Rập Xê Út

Video: Đình Bắc ghi bàn mở tỷ số ở phút 64.

U23 Việt Nam đấu với U23 Ả Rập Xê Út ở lượt trận cuối bảng A giải U23 châu Á 2026. Huấn luyện viên Kim Sang-sik gây sốc khi thay 4 vị trí trên hàng công. Nguyễn Ngọc Mỹ, Lê Viktor, Nguyễn Công Phương và Võ Anh Quân được đá chính trong khi Nguyễn Đình Bắc, Nguyễn Lê Phát dự bị còn Khuất Văn Khang đá hậu vệ biên.

Chỉ cần hoà là chắc suất đầu bảng, U23 Việt Nam tập trung vào khâu phòng ngự. Đội bóng Đông Nam Á lùi sâu về phần sân nhà. U23 Ả Rập Xê Út nhanh chóng chiếm lĩnh thế trận và tràn sang phần sân của U23 Việt Nam. Về cơ bản, U23 Việt Nam trông chờ chủ yếu vào các pha phản công nhanh từ hai cánh.

U23 Việt Nam gặp không ít khó khăn trước U23 Ả Rập Xê Út.

Abdulaziz Al Elewai (7), Musab Al Juwayr (10), Majed Abdullah (19) là những nhân tố nổi bật của đội chủ nhà và cho thấy chất lượng chơi bóng ấn tượng. U23 Ả Rập Xê Út tạo ra sức ép lớn lên hàng thủ U23 Việt Nam, đặc biệt sau khi U23 Jordan ghi bàn mở tỷ số ở trận đấu cùng giờ.

Đội chủ nhà liên tục uy hiếp khung thành của Trung Kiên. Cuối hiệp 1, Thamer Al Khaibri đánh đầu đưa bóng đi trúng cột, U23 Việt Nam thoát thua may mắn và bước vào giờ nghỉ với tỷ số 0-0. Cục diện bảng đấu vẫn có lợi cho U23 Việt Nam, trong khi U23 Ả Rập Xê Út phải ghi bàn để không bị loại sớm.

Bước sang hiệp 2, HLV Kim Sang-sik tung ra 2 điều chỉnh quan trọng khi Nguyễn Đình Bắc, Nguyễn Lê Phát được tung vào sân. Quyết định thay đổi người của nhà cầm quân này mang đến hiệu quả lớn.

Không thể phản công nhanh nhưng trong tình huống lên bóng hiểm hoi của mình, U23 Việt Nam lại bất ngờ có bàn thắng mở tỉ số trận đấu từ khoảnh khắc cá nhân. Phút 63, nhận đường chuyền của Ngọc Mỹ, Đình Bắc thoát xuống dứt điểm tung lưới U23 Ả Rập Xê Út từ góc hẹp, giúp U23 Việt Nam vươn lên dẫn trước.

Những phút còn lại, U23 Việt Nam giữ vững thành quả và giành 3 điểm, qua đó vào tứ kết với tư cách đội nhất bảng A.

Đội hình U23 Việt Nam vs U23 Ả Rập Xê Út

U23 Việt Nam: Trung Kiên (1), Hiểu Minh (4), Lý Đức (3), Nhật Minh (16), Anh Quân (20), Xuân Bắc (12), Thái Sơn (6), Văn Khang (11), Viktor Le (14), Ngọc Mỹ (19), Công Phương (18).

U23 Ả Rập Xê Út: Hamed Al Shanqiti (22), Mohamed Al Dosar (3), Faisal Al Subiani (6), Abdulaziz Al Elewai (7), Musab Al Juwayr (10), Thamer Al Khaibri (11), Salem Al Najdi (12), Awad Dahal (14), Rakan Al Ghamdi (18), Majed Abdullah (19), Abdulrahman Al Obaid (23).

Bảng xếp hạng giải U23 châu Á mới nhất

Báo Điện tử VTC News cập nhật sớm nhất bảng xếp hạng giải U23 châu Á 2026 theo thông tin chính thức trên trang chủ AFC. Tính đến hết hiệp 1 trận U23 Việt Nam gặp U23 Ả Rập Xê Út, cục diện bảng A như sau.

XH Đội Trận Bàn thắng-

bàn thua Điểm 1 Việt Nam 3 5-1 9 2 Jordan 3 4-4 6 3 Ả Rập Xê Út 3 3-4 3 4 Kyrgyzstan 3 1-3 0

