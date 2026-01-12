Trực tiếp bóng đá U23 Việt Nam vs U23 Ả Rập Xê Út, giải U23 châu Á 2026 hôm nay

Nhận định U23 Việt Nam đấu với U23 Ả Rập Xê Út

U23 Việt Nam chỉ bị loại nếu thua U23 Ả Rập Xê Út với tỷ số 0-3 hoặc cách biệt trên 3 bàn, đồng thời U23 Jordan thắng U23 Kyrgyzstan. Tuy nhiên, thầy trò huấn luyện viên Kim Sang-sik phải hướng đến ngôi đầu bảng để tránh gặp U23 Nhật Bản - đội mạnh nhất giải ở vòng sau. Chỉ cần 1 điểm trước U23 Ả Rập Xê Út, U23 Việt Nam sẽ đạt được mục đích.

Cơ hội giành điểm của U23 Việt Nam trước đội chủ nhà không phải là không có, dựa trên màn thể hiện của 2 đội trong 2 lượt trận đầu tiên. Phong độ của U23 Việt Nam tại giải U23 châu Á 2026 không tồi.

U23 Việt Nam đứng đầu bảng A sau 2 trận thắng.

Các học trò của huấn luyện viên Kim Sang-sik duy trì sự ổn định từ SEA Games 33. Một số vị trí có sự cải thiện rõ rệt như Nguyễn Thái Sơn, Khuất Văn Khang hay đặc biệt là Nguyễn Lê Phát.

Dù vậy, những sai sót bắt đầu xuất hiện ở cuộc đối đầu với U23 Kyrgyzstan. U23 Việt Nam có nhiều khoảnh khắc lúng túng, xử lý lỗi khi đối thủ gây sức ép bằng những pha bóng giàu tính tranh chấp bằng thể lực và tốc độ.

Các học trò của huấn luyện viên Kim Sang-sik có thể phải đối mặt với sức tấn công rất mạnh mẽ của đối thủ ở trận đấu hôm nay. U23 Ả Rập Xê Út ở tình thế phải thắng để giành quyền đi tiếp.

Trận đấu bế tắc trước U23 Kyrgyzstan và thất bại bất ngờ trước U23 Jordan cho thấy U23 Ả Rập Xê Út vẫn có điểm yếu. Đội chủ nhà tấn công khá đơn điệu với những tình huống khai thác 2 biên. Trong khi đó, khả năng chống phản công sẽ là vấn đề lớn đối với U23 Ả Rập Xê Út khi họ dâng cao đội hình.