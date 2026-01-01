Kết quả U23 Jordan vs U23 Kyrgyzstan, giải U23 châu Á 2026 mới nhất

(VTC News) -

U23 Jordan 1-0 U23 Kyrgyzstan Al Azaizeh 33'

U23 Jordan quyền vào tứ kết cùng U23 Việt Nam sau khi đánh bại U23 Kyrygzstan với tỷ số 1-0. Đối thủ của đội bóng Tây Á ở vòng trong là U23 Nhật Bản.

Bước vào trận đấu quan trọng, U23 Jordan thực hiện ba sự thay đổi so với đội hình đã đánh bại U23 Ả Rập Xê Út 3-2. Họ phải thắng, đồng thời mong chờ U23 Việt Nam làm điều tương tự ở trận đấu cùng giờ. Trong khi đó, U23 Kyrgyzstan cũng có hy vọng mong manh cạnh tranh vị trí nhì bảng.

U23 Jordan thắng U23 Kyrgyzstan.

Trận đấu diễn ra hấp dẫn. Ali Al Azaizeh tạo ra bước ngoặt ở phút 33 với bàn mở tỷ số. Từ đây, U23 Jordan chiếm ưu thế rõ rệt. Đội bóng Tây Á tiếp tục gây sức ép.

Bước sang hiệp 2, U23 Jordan kiểm soát thế trận một cách chắc chắn để bảo toàn chiến thắng. Đánh bại U23 Kyrgyzstan với tỷ số 1-0, U23 Jordan đứng thứ hai tại bảng A sau U23 Việt Nam.

Đội hình U23 Jordan vs U23 Kyrgyzstan

U23 Jordan: Abdel Al Talalga (22), Jafar Samara (2), Ali Hajabi (3), Ahmad Ayman (5), Odeh Fakhoury (10), Mahmoud Khrouba (11), Saleh Fraij (15), Ayham Al Samamreh (18), Moamen Al Sakhet (19), Anas Al Khab (20), Ali Al Azaizeh (23).

U23 Kyrgyzstan: Aziret Ysmanaliev (16), Khristiyan Brauzman (2), Said Datsiev (4), Baibol Ermekov (5), Bektur Kochkonbaev (6), Aitenir Balbakov (15), Arslan Bekberdinov (17), Nurbol Baktybekov (18), Nursultan Toktonaliev (19), Marlen Murzakhmatov (20), Yryskeldi Madanov (23).

U23 Jordan cạnh tranh suất đi tiếp với U23 Việt Nam và U23 Ả Rập Xê Út.

Bảng xếp hạng giải U23 châu Á 2026 mới nhất

Báo Điện tử VTC News cập nhật sớm nhất bảng xếp hạng giải U23 châu Á 2026 theo thông tin chính thức trên trang chủ AFC. Tính đến hết hiệp 1 trận U23 Jordan gặp U23 Kyrgyzstan, cục diện bảng A như sau.

XH Đội Trận Bàn thắng-

bàn thua Điểm 1 Việt Nam 3 5-1 9 2 Jordan 3 4-4 6 3 Ả Rập Xê Út 3 3-4 3 4 Kyrgyzstan 3 1-3 0

Tiêu điểm trực tiếp bóng đá hôm nay: Theo dõi diễn biến, tỷ số các trận đấu đang diễn ra tại vòng chung kết U23 châu Á 2026

Thông tin U23 Jordan và U23 Kyrgyzstan

U23 Jordan tạo ra cú sốc khi đánh bại U23 Ả Rập Xê Út với tỷ số 3-2 ở lượt trận thứ 2. Kết quả này khiến U23 Việt Nam chưa thể giành quyền đi tiếp ngay trong đêm, đồng thời phá hỏng kế hoạch nhân sự của huấn luyện viên Kim Sang-sik cho lượt đấu cuối.

U23 Jordan thể hiện hoàn toàn khác so với chính họ ở trận thua U23 Việt Nam ở lượt trậ đầu tiên. Sự xuất hiện của đội trưởng Ali Al Azaizeh với những cú sút xa nguy hiểm chính là thay đổi lớn nhất.

Hai siêu phẩm trong ít phút cuối hiệp một của Al Azaizeh giúp U23 Jordan lật ngược tình thế sau khi thủng lưới. Bàn thứ 3 của đội bóng này cũng bắt nguồn từ pha "nã đại bác" của cầu thủ số 23.

Trong khi đó, U23 Kyrgyzstan trên lý thuyết vẫn còn cơ hội cạnh tranh vị trí nhì bảng. Dù vậy, đội bóng Trung Á chỉ đi tiếp nếu thắng với cách biệt trên 1 bàn, đồng thời U23 Ả Rập Xê Út thua U23 Việt Nam.