Nhận định bóng đá U23 Việt Nam vs U23 Ả Rập Xê Út: Giữ ngôi đầu, tránh Nhật Bản

(VTC News) -

Trận U23 Việt Nam đấu với U23 Ả Rập Xê Út thuộc bảng A giải U23 châu Á 2026 diễn ra lúc 23h30 hôm nay 12/1. Đây là trận đấu quyết định cơ hội đi tiếp của U23 Việt Nam cũng như xác định ngôi đầu bảng.

Nhận định phong độ U23 Việt Nam vs U23 Ả Rập Xê Út

U23 Việt Nam hừng hực khí thế sau 2 trận thắng liên tiếp. Các học trò của huấn luyện viên Kim Sang-sik lần lượt đánh bại U23 Jordan 2-0 và vượt qua U23 Kyrygzstan với tỷ số 2-1. Điều này mang đến lợi thế lớn cho U23 Việt Nam trong cuộc cạnh tranh suất đi tiếp ở bảng A.

Khuất Văn Khang và đồng đội chỉ bị loại nếu thua U23 Ả Rập Xê Út với tỷ số 0-3 hoặc cách biệt trên 3 bàn, đồng thời U23 Jordan thắng U23 Kyrgyzstan. Tuy nhiên, đối với U23 Việt Nam, giành quyền đi tiếp là chưa đủ.

U23 Việt Nam đấu với U23 Ả Rập Xê Út ở lượt trận quyết định bảng A.

Thầy trò huấn luyện viên Kim Sang-sik hoàn toàn có thể chủ động "chọn" đối thủ ở vòng trong. Chỉ cần 1 điểm trước U23 Ả Rập Xê Út, U23 Việt Nam đứng đầu bảng và không phải gặp U23 Nhật Bản - đội mạnh nhất giải ở vòng tứ kết.

Cơ hội giành điểm của U23 Việt Nam trước đội chủ nhà không phải là không có, dựa trên màn thể hiện của 2 đội trong 2 lượt trận đầu tiên. Phong độ của U23 Việt Nam tại giải U23 châu Á 2026 không tồi.

Các học trò của huấn luyện viên Kim Sang-sik duy trì sự ổn định từ SEA Games 33. Một số vị trí có sự cải thiện rõ rệt như Nguyễn Thái Sơn, Khuất Văn Khang hay đặc biệt là Nguyễn Lê Phát.

Dù vậy, những sai sót bắt đầu xuất hiện ở cuộc đối đầu với U23 Kyrgyzstan. U23 Việt Nam có nhiều khoảnh khắc lúng túng, xử lý lỗi khi đối thủ gây sức ép bằng những pha bóng giàu tính tranh chấp bằng thể lực và tốc độ.

Các học trò của huấn luyện viên Kim Sang-sik có thể phải đối mặt với sức tấn công rất mạnh mẽ của đối thủ ở trận đấu hôm nay. U23 Ả Rập Xê Út ở tình thế phải thắng để giành quyền đi tiếp.

Trận đấu bế tắc trước U23 Kyrgyzstan và thất bại bất ngờ trước U23 Jordan cho thấy U23 Ả Rập Xê Út vẫn có điểm yếu. Đội chủ nhà tấn công khá đơn điệu với những tình huống khai thác 2 biên. Trong khi đó, khả năng chống phản công sẽ là vấn đề lớn đối với U23 Ả Rập Xê Út khi họ dâng cao đội hình.

U23 Việt Nam nắm lợi thế trong cuộc cạnh tranh suất đi tiếp.

Thông tin đội hình U23 Việt Nam và U23 Ả Rập Xê Út

Một số cầu thủ U23 Việt Nam có dấu hiệu mệt mỏi sau 2 trận đấu vất vả. Dù vậy, ý định xoay tua đội hình để giữ sức cho các trụ cột của huấn luyện viên Kim Sang-sik sớm đổ bể khi U23 Jordan bất ngờ thắng U23 Ả Rập Xê Út.

Trong hoàn cảnh vẫn chưa chắc suất đi tiếp, U23 Việt Nam vẫn pahri dốc toàn lực cho trận đấu cuối cùng. Vì thế, đội hình U23 Việt Nam khả năng cao sẽ không có xáo trộn đáng kể trừ khi có cầu thủ gặp vấn đề về thể lực. Lúc này, U23 Việt Nam chỉ có 1 ca chấn thương là Nguyễn Thanh Nhàn.

Các học trò của huấn luyện viên Kim Sang-sik cũng cần hạn chế nguy cơ thẻ phạt. Phạm Lý Đức, Nguyễn Phi Hoàng, Phạm Minh Phúc, Nguyễn Thái Sơn, Võ Anh Quân sẽ bị cấm thi đấu ở vòng tứ kết nếu nhận thêm thẻ vàng.

Đội hình dự kiến

U23 Việt Nam: Trần Trung Kiên (1); Phạm Lý Đức (3), Nguyễn Hiểu Minh (4), Nguyễn Nhật Minh (16); Phạm Minh Phúc (21), Nguyễn Thái Sơn (6), Nguyễn Xuân Bắc (12), Nguyễn Phi Hoàng (17); Khuất Văn Khang (11), Nguyễn Quốc Việt (9), Nguyễn Lê Phát (2).

U23 Ả Rập Xê Út: Hamed Al Shanqiti (22), Mohammed Abdulrahman (2), Mohammed Al Dosari (3), Faisal Al Subiani (6), Abdulaziz Al Elawai (7), Faris Al Ghamdi (8), Musab Al Juwayr (10), Thamer Al Khaibri (11), Sulaiman Hazazi (13), Rakan Al Ghamdi (18), Abdulrahman Al Obaid (23).

Dự đoán tỷ số: U23 Việt Nam 1-1 U23 Ả Rập Xê Út.