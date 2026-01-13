U23 Việt Nam toàn thắng vòng bảng, báo Hàn Quốc tung hô 'phép màu Kim Sang-sik'

(VTC News) -

Sáng 13/1, U23 Việt Nam đã có trận đấu đầy bản lĩnh khi đánh bại U23 Ả Rập Xê Út với tỷ số 1-0 ở lượt trận cuối bảng A giải U23 châu Á 2026. Kết quả này giúp thầy trò HLV Kim Sang-sik khép lại vòng bảng với 3 trận toàn thắng, giành trọn 9 điểm để đứng đầu bảng và giành vé vào tứ kết.

Truyền thông Hàn Quốc đã dành nhiều lời khen cho bàn thắng quyết định của U23 Việt Nam, đồng thời ca ngợi dấu ấn chiến thuật của HLV Kim Sang-sik. Theo tờ OSEN, trận đấu với U23 Ả Rập Xê Út là minh chứng rõ nét cho “phép màu Kim Sang-sik”. Dù phải thi đấu trước sức ép lớn từ đội chủ nhà, U23 Việt Nam vẫn giữ được sự kiên nhẫn và tung ra đòn quyết định đúng thời điểm.

Truyền thông Hàn Quốc đặc biệt ấn tượng với bàn thắng của Nguyễn Đình Bắc. (Nguồn: VFF)

Tờ báo Hàn Quốc nhấn mạnh rằng bàn thắng này không chỉ mang ý nghĩa về mặt tỷ số, mà còn cho thấy khả năng đọc trận đấu và thay người đầy quyết đoán của HLV Kim Sang-sik.

“Quyết định thay người táo bạo của Kim Sang-sik đã dẫn đến chiến thắng trọn vẹn cho U23 Việt Nam.Trước đó, HLV Kim đã khiến nhiều người bất ngờ khi xoay tua đội hình, để các trụ cột như Đình Bắc hay Lê Phát ngồi ghế dự bị. Điều này khiến U23 Việt Nam gặp khó khăn trong hiệp một khi Ả Rập Xê Út kiểm soát bóng vượt trội. Tuy nhiên, hàng phòng ngự Việt Nam vẫn đứng vững, đặc biệt là thủ môn Trần Trung Kiên", tờ ONSEN nhận định.

Trong khi đó, tờ Donga đặc biệt ấn tượng với pha lập công của Nguyễn Đình Bắc. "Hôm nay, đội tuyển Việt Nam giành chiến thắng 1-0 nhờ pha lập công đầy bất ngờ của cầu thủ vào sân thay người Nguyễn Đình Bắc ở phút 19 của hiệp hai, với cú dứt điểm từ góc hẹp khó tin.

Kết quả này giúp U23 Việt Nam sớm giành vé vào tứ kết, khép lại vòng bảng với ngôi nhất bảng và 9 điểm trọn vẹn sau 3 trận toàn thắng. Trước đó, đội lần lượt vượt qua Jordan với tỷ số 2-0 và Kyrgyzstan 2-1", tờ Donga viết.

Tờ báo cũng đánh giá cao dấu ấn chiến thuật của HLV Kim Sang-sik, cho rằng những điều chỉnh nhân sự hợp lý trong hiệp hai đã phát huy hiệu quả. Việc sử dụng các cầu thủ dự bị đúng thời điểm giúp U23 Việt Nam tạo ra sự khác biệt, đồng thời duy trì được sự cân bằng giữa tấn công và phòng ngự.

Báo Hàn dành nhiều lời khen cho dấu ấn của HLV Kim Sang-sik. (Nguồn: Yonhap)

Theo JoongAng Ilbo, trận đấu cho thấy sự hiệu quả trong cách tiếp cận trận đấu của U23 Việt Nam, dù đội chỉ cần một kết quả hòa để đi tiếp.

"U23 Việt Nam dù chỉ cần một trận hòa là đủ điều kiện vào tứ kết, vẫn chủ động chơi chắc chắn chờ thời cơ phản công. Phút 19 hiệp hai, từ tình huống pressing hiệu quả khiến đối thủ mất bóng, Nguyễn Đình Bắc nhận đường chuyền của đồng đội, bứt tốc xâm nhập vòng cấm bên cánh trái rồi dứt điểm chân trái ở góc hẹp, ghi bàn thắng mang tính quyết định", tờ báo nhận xét.

Tờ JoongAng Ilbo đồng thời nhấn mạnh vai trò của HLV Kim Sang-sik: "Kể từ khi tiếp quản các đội tuyển Việt Nam, chiến lược gia người Hàn Quốc đã giành ba chức vô địch liên tiếp tại các giải đấu lớn ở Đông Nam Á, tạo nên chuỗi thành tích mà ngay cả người tiền nhiệm Park Hang-seo cũng chưa từng đạt được".

Kết quả này đưa U23 Việt Nam vào vòng tứ kết, nơi đội sẽ đối đầu đội đứng thứ hai bảng B - nhiều khả năng là U23 UAE hoặc U23 Syria. Ở chiều ngược lại, U23 Ả Rập Xê Út dừng bước ngay từ vòng bảng khi chỉ giành được 3 điểm sau 3 trận, ít hơn 3 điểm so với U23 Jordan, đội xếp thứ hai của bảng đấu.