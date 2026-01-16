Trực tiếp bóng đá U23 Nhật Bản vs U23 Jordan, tứ kết U23 châu Á 2026 hôm nay

Nhận định U23 Nhật Bản đấu với U23 Jordan

Đây là lần đầu tiên U23 Nhật Bản và U23 Jordan gặp nhau tại giải U23 châu Á (AFC U23 Asian Cup). U23 Nhật Bản đã góp mặt ở vòng tứ kết trong 3 giải liên tiếp, tiến tới bán kết ở hai lần gần nhất và là đương kim vô địch giải đấu.

Đối với U23 Jordan, đây là lần đầu tiên họ lọt vào tứ kết kể từ năm 2020. Khi đó, đội bóng Tây Á thua U23 Hàn Quốc với tỷ số 1-2.

U23 Nhật Bản là ứng viên hàng đầu cho ngôi vô địch.

10 bàn thắng của Nhật Bản ở vòng bảng là thành tích cao nhất tại giải năm nay. Trong lịch sử các vòng chung kết U23 châu Á, không đội bóng nào ghi được nhiều hơn 10 bàn ở vòng bảng. Chỉ có 2 đội đạt thành tích tương tự là U23 Ả Rập Xê Út và U23 Uzbekistan năm 2024.

"Samurai xanh" cũng là đội thực hiện nhiều cú sút trúng đích nhất giải đấu (23 lần). Tính từ năm 2020 đến nay, chỉ có U23 Uzbekistan (năm 2024) có thống kê cao hơn ở chỉ tiêu này.

U23 Nhật Bản đã giành chiến thắng và giữ sạch lưới trong cả 5 trận gần nhất tại giải U23 châu Á. Trừ đội bóng này, chỉ U23 Iraq và U23 Uzbekistan làm được điều tương tự.

U23 Jordan trông cậy vào Ali Al Azaizeh. Đội trưởng mang áo số 23 không góp mặt trong trận đấu với U23 Việt Nam nhưng chơi rất xuất sắc giúp U23 Jordan thắng U23 Ả Rập Xê Út (3-2) và U23 Kyrgyzstan (1-0). Al Azaizeh ghi 3 bàn, đứng thứ hai trong cuộc đua vua phá lưới (ngang Ryunosuke Sato của U23 Nhật Bản).

Ngoài ra, không cầu thủ nào thắng nhiều pha tranh chấp hơn Anas Al Khab của U23 Jordan (30 lần). Cầu thủ này có tỷ lệ tranh chấp tay đôi thành công lên tới 68,2%.