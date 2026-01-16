Báo Hàn Quốc: U23 Việt Nam hơn cả bất ngờ, là ứng viên vô địch U23 châu Á

(VTC News) -

Sau vòng bảng Giải U23 châu Á 2026, tờ OSEN của Hàn Quốc dành sự chú ý đặc biệt cho U23 Việt Nam, đánh giá cao tư duy chiến thuật, khả năng quản trị trận đấu và dấu ấn huấn luyện vượt trội của chiến lược gia người Hàn Quốc. Đáng chú ý, tờ báo cũng nhấn mạnh tỷ lệ chuyển hóa cơ hội thành bàn thắng của U23 Việt Nam, đặt ngang hàng với Nhật Bản.

"U23 Việt Nam khép lại vòng bảng một cách ấn tượng và hiện được xem là một ứng viên thực thụ cho chức vô địch. Thầy trò HLV Kim Sang-sik cho thấy họ đã tích lũy đủ bản lĩnh và kinh nghiệm để khuất phục những đối thủ mạnh", tờ báo nhận xét.

Theo tờ báo, chiến thắng 1-0 của U23 Việt Nam trước chủ nhà Ả Rập Xê Út là minh chứng rõ nét cho bản lĩnh và tư duy tính toán chiến thuật đẳng cấp cao. Dù không cầm bóng nhiều hay tung ra quá nhiều cú sút, U23 Việt Nam vẫn biết cách kết liễu đối thủ đúng thời điểm.

HLV Kim Sang-sik được truyền thông Hàn Quốc đánh giá cao. (Nguồn: VFF)

Tờ OSEN cũng trích dẫn lại thống kê cho thấy tỷ lệ chuyển hóa cơ hội thành bàn thắng của U23 Việt Nam đạt 24%, ngang bằng với Nhật Bản - đội bóng được xem là chuẩn mực của bóng đá trẻ châu Á. Đây là con số khiến giới chuyên môn Hàn Quốc thực sự bất ngờ và dành sự tôn trọng lớn.

Bài viết đưa ra nhận xét: "Lối chơi chiến thuật cũng rất đáng chú ý. U23 Việt Nam không dựa vào lối chơi sút bóng nhiều, chạy chỗ nhiều, mà tập trung vào hiệu quả trong việc tạo ra cơ hội và chuyển hóa chúng thành bàn thắng với xác suất cao, vượt trội so với các đối thủ".

Không chỉ ca ngợi hiệu suất ghi bàn, OSEN còn đánh giá cao cách xoay tua đội hình và khả năng kiểm soát trận đấu của HLV Kim Sang-sik. Trước đối thủ mạnh như Ả Rập Xê Út, Việt Nam vẫn bình tĩnh thay đổi nhân sự, giữ nhịp độ ổn định và không để lộ điểm yếu chiến thuật.

U23 Việt Nam 1-0 U23 Ả Rập Xê Út. (Nguồn: VFF)

"Ngay cả từ bất ngờ cũng có vẻ hơi nhẹ nhàng. U23 Việt Nam đã thể hiện sự bình tĩnh bằng cách xoay vòng đội hình, tạo ra những thay đổi bất ngờ. Kết quả là U23 Việt Nam không mắc một sai lầm nào ở vòng bảng, đạt chuỗi chiến thắng liên tiếp và tiến vào vòng tứ kết", tờ OSEN viết.

Truyền thông Hàn Quốc nhận định thành công của Việt Nam không chỉ đơn thuần là những thành tích hào nhoáng. Chuỗi chiến thắng khởi đầu bằng chức vô địch AFF Cup 2024, sau đó tuyển Việt Nam tiếp tục nối dài đà thăng hoa với ngôi vương tại giải U23 Đông Nam Á vào tháng 7, trước khi hoàn tất cú ăn ba bằng tấm HCV SEA Games. Chính những thành tích này đã khẳng định vị thế ngày càng vững chắc của Việt Nam trên bản đồ bóng đá khu vực.

"Kim Sang-sik trở thành huấn luyện viên đầu tiên đưa bóng đá Việt Nam chinh phục trọn vẹn cả ba đấu trường lớn này - cột mốc mà ngay cả HLV Park Hang-seo, người được xem là vĩ đại nhất trong lịch sử bóng đá Việt Nam, cũng chưa từng chạm tới", OSEN bình luận.