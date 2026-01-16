Đội hình dự kiến U23 Việt Nam vs U23 UAE: HLV Kim Sang-sik biến hóa

(VTC News) -

Trước trận tứ kết giải U23 châu Á 2026 giữa U23 Việt Nam và U23 UAE, sự biến hóa về nhân sự của huấn luyện viên Kim Sang-sik là một trong những điểm khiến người hâm mộ tò mò. Nhà cầm quân người Hàn Quốc luôn có những điều chỉnh đa dạng giúp U23 Việt Nam trở nên khó lường.

Dù vậy, sự thay đổi của ông Kim Sang-sik rất ít khả năng xảy ra ở hàng thủ. Hệ thống phòng ngự của U23 Việt Nam đã ổn định với sự góp mặt của thủ môn Trần Trung Kiên và 3 trung vệ Phạm Lý Đức, Nguyễn Hiểu Minh và Nguyễn Nhật Minh.

Huấn luyện viên Kim Sang-sik luôn tạo ra những phương án chiến thuật bất ngờ nhờ sự điều chỉnh ở hàng công trong mỗi trận đấu.

Phạm Minh Phúc, Nguyễn Phi Hoàng chỉ vào sân từ ghế dự bị ở trận gặp U23 Ả Rập Xê Út. Bộ đôi hậu vệ biên này sẽ trở lại đội hình chính ở trạng thái sung sức. Ở hàng tiền vệ, trong trường hợp Nguyễn Xuân Bắc không kịp hồi phục, Nguyễn Thái Quốc Cường là phương án thay thế tương đương để thi đấu bên cạnh Nguyễn Thái Sơn.

Sự biến hóa của huấn luyện viên Kim Sang-sik thường nằm ở hàng tiền đạo. Trong 3 trận đấu ở vòng bảng, nhà cầm quân người Hàn Quốc sử dụng 3 hàng công khác nhau. Khuất Văn Khang đá chính 3 trận nhưng chỉ 2 trận xuất phát ở vị trí hộ công.

Chi tiết đáng chú ý tại giải U23 châu Á 2026 là Nguyễn Đình Bắc trở thành phương án thay người gây đột biến rất hiệu quả trong hiệp 2. Tuy nhiên, trước U23 UAE, huấn luyện viên Kim Sang-sik có thể tính toán khác, đưa tiền đạo số 7 trở lại đội hình chính của U23 Việt Nam.

U23 UAE thường tấn công nhiều ở hiệp một (cả 3 bàn của họ ở vòng bảng đều được ghi trước phút 45) sau đó chuyển sang thế phòng ngự phản công. Đình Bắc và Nguyễn Lê Phát với khả năng giữ bóng tốt ở tuyến trên sẽ khiến U23 UAE không thể dâng cao đội hình liên tục. Mặt khác, những pha phản công của U23 Việt Nam trở nên nguy hiểm hơn.

U23 Việt Nam đánh bại 2 đội bóng Tây Á ở vòng bảng.

Đội hình dự kiến của U23 Việt Nam

Thủ môn: Trần Trung Kiên;

Hậu vệ: Phạm Lý Đức, Nguyễn Hiểu Minh, Nguyễn Nhật Minh;

Tiền vệ: Phạm Minh Phúc, Nguyễn Thái Sơn, Nguyễn Thái Quốc Cường, Nguyễn Phi Hoàng;

Tiền đạo: Khuất Văn Khang, Nguyễn Lê Phát, Nguyễn Đình Bắc.

Nhận định U23 Việt Nam vs U23 UAE

U23 Việt Nam vượt qua vòng bảng giải U23 châu Á 2026 với vị trí đứng đầu bảng A. Thầy trò huấn luyện viên Kim Sang-sik giành 9 điểm sau 3 chiến thắng, lần lượt đánh bại U23 Jordan, U23 Kyrgyzstan và U23 Ả Rập Xê Út. Ngoài U23 Việt Nam, chỉ có U23 Nhật Bản toàn thắng ở vòng bảng.

Nguyễn Đình Bắc và đồng đội khiến người hâm mộ hài lòng cả về kết quả lẫn lối chơi trong từng trận đấu. Nhiệm vụ của U23 Việt Nam là duy trì điều này, đồng thời tiếp tục nâng cao chất lượng chơi bóng. Thử thách ở vòng loại trực tiếp sẽ lớn hơn, khi yếu tố bất ngờ dần giảm đi vì các đối thủ có đủ dữ liệu để phân tích về thầy trò ông Kim Sang-sik.

U23 UAE là đội nhì bảng B. Đội bóng này khởi đầu giải bằng trận thắng U23 Qatar 2-0, sau đó thua U23 Nhật Bản 0-2. Ở trận quyết định, U23 UAE hòa U23 Syria với tỷ số 1-1, đứng nhì bảng nhờ hơn đối thủ về chỉ số phụ.

Theo lời tuyên bố của huấn luyện viên trưởng Marcelo Broli, đội bóng Tây Á nghiên cứu rất kỹ về U23 Việt Nam, bao gồm cả chiến thuật bóng cố định, đặc biệt là phạt góc. Do đó, ngoài yếu tố tập thể, U23 Việt Nam sẽ cần đến cả sự tỏa sáng của các cá nhân để tạo ra đột biến gây bất ngờ.