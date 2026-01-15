Bị loại khỏi U23 châu Á, HLV Thái Lan khen U23 Trung Quốc mạnh

(VTC News) -

Tối 14/1/2026, HLV Thawatchai Damrong-ongtrakul, nhà cầm quân đội tuyển U23 Thái Lan, đã trả lời phỏng vấn sau trận đấu cuối cùng của bảng D tại Giải vô địch bóng đá U23 châu Á 2026, diễn ra tại Ả Rập Xê Út.

Ở trận đấu này, U23 Thái Lan hòa 0-0 với U23 Trung Quốc, qua đó khép lại giải đấu với 2 điểm và không thể giành vé đi tiếp. U23 Iraq cũng có cùng số điểm, trong khi U23 Australia (6 điểm) và U23 Trung Quốc (5 điểm) là hai đội giành quyền vào tứ kết.

Huấn luyện viên Thawatchai.

Nhận xét về màn trình diễn của đối thủ, HLV Thawatchai cho biết: “Xin chúc mừng đội tuyển U23 Trung Quốc khi lần đầu tiên trong lịch sử lọt vào tứ kết. Chúng ta phải ghi nhận hàng phòng ngự rất chắc chắn của họ, khi không để thủng lưới bàn nào ở vòng bảng.

Ở trận đấu này, chúng tôi chủ động tìm kiếm bàn thắng bởi mục tiêu là giành trọn 3 điểm. Tôi luôn cảm thấy tự hào về các cầu thủ vì tất cả đều đã nỗ lực hết mình với khát vọng ít nhất là góp mặt ở tứ kết. Các cầu thủ đã chiến đấu đến những phút cuối cùng và chúng ta cũng cần thừa nhận sức mạnh của đội tuyển U23 Trung Quốc”.

Lý giải việc không thể giành chiến thắng, HLV Thawatchai cho rằng: “Chúng tôi rất muốn thắng và buộc phải dồn nhiều sức cho cả tấn công lẫn phòng ngự. Điều đó khiến thể lực bị bào mòn, trong khi ở một số thời điểm, chất lượng chuyền và kiểm soát bóng của đội chưa đạt yêu cầu”.

Trong suốt trận đấu ngày 14/1, U23 Thái Lan là đội kiểm soát bóng nhiều hơn nhưng đại diện Đông Nam Á lại gặp khó trong việc tổ chức các pha tấn công sắc nét vào khu vực cấm địa của U23 Trung Quốc.

Những cú dứt điểm từ xa của Iklas Sanron, Oussama Thiangkham hay Paripan Wongsa đều không đủ hiểm hóc để tạo ra khác biệt. Ở những tình huống hiếm hoi mà U23 Thái Lan tiếp cận được khung thành đối phương, thủ môn Li Hao vẫn thi đấu chắc chắn, giúp U23 Trung Quốc giữ sạch lưới.

Bước sang hiệp hai, U23 Thái Lan tiếp tục đẩy cao quyết tâm tìm bàn thắng, song hiệu quả tấn công không được cải thiện đáng kể. U23 Trung Quốc bảo toàn tỷ số hòa 0-0, qua đó hoàn thành mục tiêu giành vé đi tiếp, dù sau ba trận vòng bảng họ chỉ ghi được đúng một bàn thắng.