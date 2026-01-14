Kết quả U23 Thái Lan vs U23 Trung Quốc, giải U23 châu Á 2026 mới nhất

(VTC News) -

Trận U23 Thái Lan đấu với U23 Trung Quốc diễn ra lúc 18h30 hôm nay 14/1. Tỷ số hòa 0-0 đủ để U23 Trung Quốc giành quyền đi tiếp dù mất ngôi đầu bảng. Trong khi đó, U23 Thái Lan bị loại.

U23 Trung Quốc đẩy cao đội hình tấn công ngay từ đầu trận. Tuy nhiên, sau ít phút đầu hưng phấn, đội bóng này phải chuyển sang thế phòng ngự khi U23 Thái Lan giành lại thế kiểm soát.

U23 Thái Lan kiểm soát bóng nhiều hơn. Tuy nhiên, đại diện Đông Nam Á không thể tạo được những pha phối hợp vào vòng cấm của U23 Trung Quốc.

Những cú dứt điểm từ xa của Iklas Sanron, Oussama Thiangkham và Paripan Wongsa đều không gây nguy hiểm. Trong số ít cơ hội của U23 Thái Lan, thủ môn Li Hao chơi xuất sắc để giữ an toàn cho khung thành của U23 Trung Quốc.

U23 Thái Lan nhập cuộc hiệp hai với quyết tâm cao. Dù vậy, họ không cải thiện được đáng kể ở khả năng tấn công. U23 Trung Quốc cầm hòa đối thủ 0-0 và giành quyền đi tiếp. Sau 3 trận, đội bóng này chỉ ghi được 1 bàn thắng.

Đội hình U23 Thái Lan vs U23 Trung Quốc

U23 Thái Lan: Chommaphat Boonloet (23), Sphon Noiwong (2), Oussama Thiangkham (4), Sittha Boonlha (6), Chawanwit Saelao (8), Chinngoen Phutonyong (10), Wichan Inaram (13), Pichitchai Sienkrathok (16), Iklas Sanron (18), Peeranan Buakhai (19), Pariphan Wongsa (22).

U23 Trung Quốc: Li Hao (16), Hu Hetao (2), He Yiran (3), Umidjan Yusup (4), Xu Bin (6), Mutellip Iminqari (8), Behram Abduweli (9), Wang Yudong (10), Kuai Jiwen (11), Yang Haoyu (14), Peng Xiao (15).

Bảng xếp hạng U23 châu Á 2026 mới nhất

Báo Điện tử VTC News cập nhật liên tục bảng xếp hạng giải U23 châu Á 2026 theo thông tin chính thức của AFC. Tính đến hết trận U23 Thái Lan gặp U23 Trung Quốc, cục diện bảng D như sau.

XH Đội Trận Bàn thắng-

bàn thua Điểm 1 Australia 3 4-3 6 2 Trung Quốc 3 1-0 5 3 Iraq 3 2-3 2 4 Thái Lan 3 2-3 2

Thông tin U23 Thái Lan và U23 Trung Quốc

Giành 4 điểm sau 2 trận trước những đối thủ mạnh là thành tích không tồi đối với U23 Trung Quốc. Chỉ cần không thua U23 Australia, đội bóng của đất nước tỷ dân sẽ giành quyền vào tứ kết.

Hàng phòng ngự chắc chắn (chưa thủng lưới lần nào) là điểm mạnh của U23 Trung Quốc. Việc các tiền đạo mới ghi được 1 bàn và không mấy hiệu quả về mặt tấn công không phải vấn đề lớn đối với oàn quân của huấn luyện viên Antonio Puche, trong bối cảnh họ không chịu áp lực phải thắng ở trận này.

Trong khi đó, bàn gỡ hòa trong hiệp 2 trước U23 Iraq giúp U23 Thái Lan nuôi hy vọng. Đội bóng xứ chùa vàng vẫn nắm quyền tự quyết. Họ chỉ cần thắng U23 Trung Quốc là chắc suất vào vòng tứ kết giải U23 châu Á 2026.

“Các cầu thủ Trung Quốc có thể hình và nền tảng thể lực tốt, nhưng dù chỉ còn một phần trăm cơ hội, Thái Lan chắc chắn sẽ chiến đấu bằng tất cả sức lực và nỗ lực hết mình. Chúng tôi có nhiều cầu thủ trẻ, nhưng họ đã vượt xa kỳ vọng", huấn luyện viên Thawatchai Damrong Ongtrakul cho biết.