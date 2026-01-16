Nhận định bóng đá U23 Việt Nam vs U23 UAE: Tiếp bước Quang Hải, Công Phượng

(VTC News) -

Trận U23 Việt Nam đấu với U23 UAE thuộc vòng tứ kết giải U23 châu Á 2026 diễn ra lúc 22h30 hôm nay 16/1. Người hâm mộ chờ đợi thầy trò huấn luyện viên Kim Sang-sik nối tiếp thành công chưa từng có ở vòng bảng.

Kể từ sau kỳ tích á quân châu Á năm 2018, U23 Việt Nam chưa lần nào vượt ngưỡng tứ kết. Đây là thời điểm thế hệ đàn em của Nguyễn Quang Hải, Nguyễn Công Phượng có cơ hội lớn nhất và mang đến sự tự tin cao nhất.

Xem chi tiết lịch thi đấu U23 châu Á 2026 hôm nay để không bỏ lỡ các trận đấu hấp dẫn của vòng tứ kết và hành trình của U23 Việt Nam.

Nhận định phong độ U23 Việt Nam vs U23 UAE

U23 Việt Nam khép lại vòng bảng U23 châu Á 2026 với ngôi đầu bảng A. Đội quân của HLV Kim Sang-sik giành trọn 9 điểm sau ba trận toàn thắng trước U23 Jordan, U23 Kyrgyzstan và U23 Ả Rập Xê Út. Chỉ có U23 Nhật Bản đạt được thành tích toàn thắng tương tự.

Nếu tính cả các trận vòng loại, U23 Việt Nam đã chơi 6 trận và đều giành chiến thắng. Dưới thời huấn luyện viên Kim Sang-sik, tỷ lệ thắng của U23 Việt Nam ở các giải chính thức là 100%.

Màn trình diễn của Nguyễn Đình Bắc cùng các đồng đội mang lại sự hài lòng cho người hâm mộ không chỉ về kết quả mà còn ở cách vận hành lối chơi qua từng trận. U23 Việt Nam cần tiếp tục duy trì phong độ này, đồng thời cải thiện thêm chất lượng thi đấu. Ở vòng loại trực tiếp, mức độ thử thách sẽ gia tăng khi yếu tố bất ngờ giảm dần do các đối thủ đã có đủ dữ liệu để nghiên cứu lối chơi của thầy trò HLV Kim Sang-sik.

Ở chiều ngược lại, U23 UAE kết thúc vòng bảng với vị trí nhì bảng B. Đội bóng Tây Á mở màn bằng chiến thắng 2-0 trước U23 Qatar, sau đó để thua U23 Nhật Bản 0-2. Trong lượt trận cuối, U23 UAE hòa U23 Syria 1-1 và giành quyền đi tiếp nhờ hơn đối thủ về chỉ số phụ.

U23 Việt Nam thắng 2 đội Tây Á ở vòng bảng.

U23 UAE có xu hướng đẩy cao tấn công trong hiệp một, khi cả ba bàn thắng của họ tại vòng bảng đều được ghi trước giờ nghỉ, rồi chuyển sang thế trận phòng ngự phản công. Khả năng giữ bóng của Đình Bắc và Nguyễn Lê Phát ở tuyến trên có thể hạn chế việc đối thủ dâng cao đội hình, qua đó giúp các tình huống phản công của U23 Việt Nam trở nên sắc bén hơn.

HLV trưởng Marcelo Broli cho biết đội bóng của ông đã phân tích rất kỹ U23 Việt Nam, từ cách tổ chức chiến thuật đến các tình huống cố định, đặc biệt là phạt góc. Vì vậy, bên cạnh sự gắn kết tập thể, U23 Việt Nam nhiều khả năng sẽ cần những khoảnh khắc tỏa sáng cá nhân để tạo ra khác biệt.

Thông tin đội hình U23 Việt Nam và U23 UAE

Huấn luyện viên Kim Sang-sik bất ngờ xáo trộn đội hình ở trận U23 Việt Nam thắng U23 Ả Rập Xê Út. Phạm Minh Phúc, Nguyễn Phi Hoàng, Nguyễn Lê Phát chỉ vào sân ở hiệp 2. Họ có thể trở lại đội hình chính với trạng thái sung sức sau khi được nghỉ ngơi.

Trong khi đó, tình hình thể lực của Lê Văn Thuận và Nguyễn Đình Bắc vẫn cần theo dõi. Tin vui đối với U23 Việt Nam là Nguyễn Thanh Nhàn trở lại và có thể thi đấu ở hiệp 2 trận gặp U23 Ả Rập Xê Út.

U23 Việt Nam có một số cầu thủ phải cảnh giác với nguy cơ bị cấm thi đấu nếu nhận thêm 1 thẻ vàng. Đó là Đó là Phạm Lý Đức, Nguyễn Phi Hoàng, Phạm Minh Phúc, Nguyễn Thái Sơn, Võ Anh Quân, Nguyễn Công Phương và Nguyễn Đình Bắc.

Đội hình dự kiến

U23 Việt Nam: Trần Trung Kiên (1); Phạm Lý Đức (3), Nguyễn Hiểu Minh (4), Nguyễn Nhật Minh (16); Phạm Minh Phúc (21), Nguyễn Thái Sơn (6), Nguyễn Xuân Bắc (12), Nguyễn Phi Hoàng (17); Khuất Văn Khang (11), Nguyễn Lê Phát (2), Nguyễn Đình Bắc (7).

U23 UAE: Khaled Tawhid (22), Mubarak Zamah (2), Leonard Amesimeku (3), Ali Almemari (7), Ali Abdulaziz (8), Mansoor Al Menhali (10), Yousif Almarrzooqi (13), Solomon Sosu (14), Junior Ndiaye (16), Hazem Abbas (20), Richard Akonnor (23).

Dự đoán tỷ số: U23 Việt Nam 2-0 U23 UAE.