U23 Việt Nam đá 11m hoàn hảo, thủ môn Hàn Quốc đoán toàn sai

Video: U23 Việt Nam đánh bại U23 Hàn Quốc trong loạt luân lưu.

U23 Việt Nam đánh bại U23 Hàn Quốc để giành huy chương đồng giải U23 châu Á sau loạt luân lưu căng thẳng. Các học trò của huấn luyện viên Kim Sang-sik khiến cổ động viên trải qua những giây phút hồi hộp cuối trận. Các cầu thủ trẻ Việt Nam thể hiện bản lĩnh vững vàng để vượt qua khó khăn, sau đó tạo nên loạt luân lưu hoàn hảo để giành huy chương đồng.

U23 Hàn Quốc thực hiện các cú đá luân lưu không tệ. Đội bóng xứ kim chi rất bình tĩnh sút vào góc khó. Tuy nhiên, họ không xuất sắc bằng U23 Việt Nam. Ở lượt thứ 7, thủ môn Cao Văn Bình bắt bài cú đá của Bae Hyun-seo.

U23 Việt Nam đánh bại U23 Hàn Quốc trong loạt luân lưu, giành HCĐ châu Á.

Các đồng đội của Văn Bình cũng rất xuất sắc trong loạt đá luân lưu. U23 Việt Nam thực hiện 7 cú đá 11 mét với tỷ lệ thành công tuyệt đối (100%). Đáng chú ý, thủ môn U23 Hàn Quốc bay người sang bên trái khung thành (theo hướng sút) ở 6 lần liên tiếp nhưng cầu thủ U23 Việt Nam đều đá sang phải.

Đến lượt thứ 7 cũng là pha bóng quyết định, Hwang Jae-yun quyết định đổi hướng và đổ sang hướng ngược lại. Tuy nhiên, U23 Việt Nam vẫn thực hiện loạt sút như trêu đùa đối thủ, khiến thủ môn U23 Hàn Quốc có tỷ lệ chọn đúng hướng là 0%. Nguyễn Thanh Nhàn đá sang góc khác với các đồng đội để ghi bàn quyết định.

Trước đó, để kéo trận đấu vào loạt luân lưu, U23 Việt Nam cũng phải chiến đấu kiên cường trong thế thiếu người khi Nguyễn Đình Bắc nhận thẻ đỏ và bị đuổi khỏi sân. Không chỉ vậy, chấn thương của Nguyễn Đức Anh và Lê Văn Hà khiến U23 Việt Nam chỉ còn lại một trung vệ thực thụ là Nguyễn Nhật Minh. Khuất Văn Khang, cầu thủ có sở trường tấn công, lần đầu tiên được kéo vào vị trí trung vệ.

U23 Hàn Quốc tấn công dồn dập. Tuy nhiên, thủ môn Cao Văn Bình trong lần được trao cơ hội bắt thay Trần Trung Kiên đã thể hiện xuất sắc. Anh chắc chắn trong các pha ra vào và xử lý bóng bổng, liên tục phản xạ xuất sắc để thực hiện các pha cứu thua giúp U23 Việt Nam giữ được tỷ số 2-2.