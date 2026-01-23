Cận cảnh U23 Việt Nam phối hợp cực nhanh, Quốc Việt sút tung lưới U23 Hàn Quốc

(VTC News) -

Video: Quốc Việt ghi bàn mở tỷ số cho U23 Việt Nam.

U23 Việt Nam bất ngờ ghi bàn trước trong trận gặp U23 Hàn Quốc tranh hạng 3 giải U23 châu Á 2026. Nguyễn Quốc Việt mở ra pha tấn công bằng đường chuyền cho Nguyễn Đình Bắc. Sau đó, tiền đạo số 9 nhận bóng lại từ đồng đội và tung ra cú sút quyết đoán vào góc gần để mở tỷ số.

Pha phản công của U23 Việt Nam diễn ra rất nhanh. Chỉ có 3 cầu thủ tham gia, 3 đường chuyền tính từ khi giành được bóng ở sân nhà. Đây cũng là lần đầu tiên Quốc Việt ghi bàn tại giải U23 châu Á 2026.