U23 Việt Nam đấu U23 Hàn Quốc: HLV Kim Sang-sik thay đổi hàng loạt

(VTC News) -

Theo nguồn tin của VTC News, huấn luyện viên Kim Sang-sik sẽ có nhiều điều chỉnh đáng chú ý trong đội hình xuất phát của U23 Việt Nam ởtrận tranh hạng 3 giải U23 châu Á 2026 gặp U23 Hàn Quốc. Ngoài lý do bắt buộc (chấn thương, thẻ phạt), huấn luyện viên Kim Sang-sik cũng phải điều chỉnh đội hình theo thể lực cầu thủ.

Một số trụ cột cho thấy rõ sự sa sút về mặt thể lực sau nhiều trận thi đấu với hơn 100% sức để đạt thành tích vượt kỳ vọng. Bên cạnh đó, nhà cầm quân người Hàn Quốc cũng muốn tạo cơ hội cho các cầu thủ ít ra sân được thể hiện.

Trận đấu với U23 Hàn Quốc đặt huấn luyện viên Kim Sang-sik vào tình huống đặc biệt. Nhà cầm quân này muốn đối đầu đội bóng quê hương ở chung kết, nhưng cuối cùng U23 Việt Nam và U23 Hàn Quốc lại cùng thất bại và gặp nhau trong trận tranh hạng 3.

HLV Kim Sang-sik sẽ có nhiều điều chỉnh đáng chú ý trong đội hình xuất phát của U23 Việt Nam ở trận tranh hạng 3.

Dù không vượt qua vòng bán kết, U23 Việt Nam vẫn thành công ngoài mong đợi ở giải U23 châu Á 2026. Các học trò của huấn luyện viên Kim Sang-sik thể hiện bộ mặt tích cực cả về tinh thần lẫn lối chơi.

Chuỗi trận toàn thắng liên tiếp kéo dài từ giải vô địch Đông Nam Á đến trước trận bán kết là thành tích hoàn toàn xứng đáng. U23 Việt Nam cho thấy khả năng cạnh tranh với các đối thủ đến từ những nền bóng đá hàng đầu châu lục, đúng như lời khẳng định của huấn luyện viên Kim Sang-sik.

Tuy nhiên, trận thua U23 Trung Quốc cũng cho thấy giới hạn của U23 Việt Nam. Thể lực cũng là vấn đề lớn khi các cầu thủ trẻ Việt Nam có dấu hiệu mệt mỏi rõ rệt sau những trận đấu vượt ngưỡng liên tục.

Huấn luyện viên Kim Sang-sik và học trò đánh mất chính mình khi bị đối thủ bắt bài. Trong khi đó, chính U23 Trung Quốc lại có sự biến hoá bất ngờ khiến U23 Việt Nam không kịp trở tay.

Nguyễn Đình Bắc nhiều khả năng được cho nghỉ nếu không cần thiết phải mạo hiểm. Cầu thủ mang áo số 7 nén đau thi đấu ở trận tứ kết thắng U23 UAE. Đến trận bán kết gặp U23 Trung Quốc, người hâm mộ dễ dàng nhận thấy Đình Bắc không còn đủ sức thực hiện những pha bứt tốc và dứt điểm như thường thấy.

Sự thay đổi bắt buộc chắc chắn xảy ra nằm ở hàng phòng ngự. U23 Việt Nam mất Nguyễn Hiểu Minh (chấn thương) và Phạm Lý Đức (thẻ đỏ). Huấn luyện viên Kim Sang-sik không có cách nào khác ngoài việc sử dụng Lê Văn Hà và Nguyễn Đức Anh thay thế.