Xem trực tiếp U23 Việt Nam vs U23 Hàn Quốc hôm nay 23/1 trên kênh nào?

(VTC News) -

U23 Việt Nam đấu với U23 Hàn Quốc trong trận tranh hạng ba tại giải U23 châu Á 2026. Trận đấu được chiếu trực tiếp trên hệ thống của TV360, kênh truyền hình VTV5, HTV. Báo Điện tử VTC News cập nhật đầy đủ diễn biến, tỷ số trận U23 Việt Nam vs U23 Hàn Quốc mới nhất.

Thông tin U23 Việt Nam và U23 Hàn Quốc

Trận đấu U23 Việt Nam vs U23 Hàn Quốc diễn ra lúc 22h30 hôm nay 23/1 trên sân vận động King Abdullah Sports City Hall, thành phố Jeddah, Ả Rập Xê Út. Trọng tài chính của trận đấu là ông Abdullah Jamali người Kuwait.

Chuỗi trận thắng 100% của U23 Việt Nam dưới thời huấn luyện viên Kim Sang-sik dừng lại đầy bất ngờ ở vòng bán kết giải U23 châu Á 2026. U23 Việt Nam thua U23 Trung Quốc với tỷ số 0-3 trong trận đấu mà đối thủ thi đấu như "lột xác", còn ông Kim và các học trò lại đánh mất chính mình.

Trận U23 Việt Nam đấu với U23 Hàn Quốc được chiếu trực tiếp trên TV360.

Dẫu vậy, việc đi đến top 4 của giải châu lục vẫn là thành công vượt kỳ vọng đối với Khuất Văn Khang và đồng đội. Thậm chí, thất bại trước U23 Trung Quốc cũng mang đến tác động tích cực đối với tương lai của các cầu thủ trẻ. Bất kỳ cú vấp nào ở thời điểm này, sau khi đạt thành công bước đầu, cũng là bài học đắt giá để trưởng thành.

Trong trận đấu với U23 Hàn Quốc, U23 Việt Nam đối mặt với nhiều thách thức về mặt thể chất. Thể lực của các cầu thủ đã suy giảm rõ rệt, dù huấn luyện viên Kim Sang-sik liên tục xoay tua. Điều này cũng tái khẳng định rằng U23 Việt Nam đã chơi hết sức, thậm chí vượt ngưỡng để tiến sâu tại giải U23 châu Á 2026.

Ngoài ra, chấn thương nặng của Nguyễn Hiểu Minh và án phạt cấm thi đấu do thẻ đỏ của Phạm Lý Đức khiến hàng phòng ngự U23 Việt Nam tổn thất nặng. HLV Kim Sang-sik vẫn còn Lê Văn Hà và Nguyễn Đức Anh. Dù vậy, vai trò trung tâm của Hiểu Minh rất khó thay thế. Khi mất trung vệ số 4, hàng hậu vệ U23 Việt Nam sa sút mạnh trong trận thua U23 Trung Quốc.

Trong khi đó, U23 Hàn Quốc không có màn thể hiện tốt tại giải lần này. Họ tấn công không hiệu quả. Tuy nhiên, đội bóng của huấn luyện viên Lee Min-sung chỉ chưa đạt kỳ vọng của chính họ. So với mặt bằng chung, U23 Hàn Quốc vẫn là đội mạnh ở thế "cửa trên" so với U23 Việt Nam.