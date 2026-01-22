HLV Hàn Quốc thừa nhận điểm yếu trước trận đấu với U23 Việt Nam

(VTC News) -

Đội tuyển U23 Việt Nam sẽ chạm trán U23 Hàn Quốc của HLV Lee Min-sung trong trận tranh hạng Ba Giải U23 châu Á 2026 ngày 23/1. Theo Best Eleven, HLV Hàn Quốc đã thẳng thắn chỉ ra những hạn chế của các học trò và khẳng định toàn đội cần thể hiện tốt hơn để khép lại giải đấu một cách tích cực.

“Sự quyết đoán là nguyên nhân dẫn đến thất bại của chúng tôi ở trận bán kết. Chúng tôi muốn kết thúc giải đấu một cách tích cực. Toàn đội cần chơi tập trung, quyết đoán và tận dụng cơ hội tốt hơn trong trận đấu cuối cùng với Việt Nam”, HLV Lee Min-sung chia sẻ.

Nhà cầm quân người Hàn Quốc cũng nhìn nhận điểm yếu lớn nhất của đội nằm ở khả năng dứt điểm. “Không phải vì thủ môn đối phương quá xuất sắc, mà là do chúng tôi xử lý chưa tốt trong những tình huống quyết định. Đó là điều cần cải thiện”, ông nói thêm.

HLV Lee Min-sung chỉ ra điểm yếu của học trò trước trận tranh hạng ba với Việt Nam. (Nguồn: AFC)

Ở trận bán kết diễn ra tối 20/1 trên sân King Abdullah Sports City, Jeddah (Ả Rập Xê Út), U23 Hàn Quốc đã để thua U23 Nhật Bản với tỷ số 0-1. Bàn thắng duy nhất của trận đấu được Kaito Koizumi ghi ở phút 36 hiệp một, khiến đội bóng Hàn Quốc lỡ hẹn với trận chung kết.

Đánh giá về màn trình diễn của đội nhà, HLV Lee Min-sung cho rằng U23 Hàn Quốc đã không chơi đúng khả năng trong hiệp một, đặc biệt là ở khâu phòng ngự và xử lý các tình huống cố định.

“Tôi không nghĩ chúng tôi đã thi đấu tốt trong hiệp một. Sang hiệp hai, toàn đội đã thay đổi chiến thuật, chủ động gây sức ép nhiều hơn và tạo ra một số cơ hội, nhưng vẫn không thể ghi bàn. Các cầu thủ đã rất nỗ lực, nhưng chừng đó là chưa đủ”, ông chia sẻ.

Dù không thể vào chung kết, U23 Hàn Quốc vẫn còn cơ hội giành vị trí thứ ba khi đối đầu U23 Việt Nam. Theo HLV Lee Min-sung, trận đấu này mang ý nghĩa quan trọng trong quá trình hoàn thiện đội hình, hướng tới các mục tiêu lớn hơn, đặc biệt là Đại hội Thể thao châu Á sắp tới.