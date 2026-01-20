Kết quả U23 Nhật Bản vs U23 Hàn Quốc, bán kết U23 châu Á 2026 mới nhất

(VTC News) -

U23 Nhật Bản 1-0 U23 Hàn Quốc Tiếp tục cập nhật Koizumi 36'

Trận đấu giữa U23 Nhật Bản và U23 Hàn Quốc thuộc vòng bán kết giải U23 châu Á 2026 diễn ra lúc 18h30 hôm nay 20/1.

Trong hiệp 1, U23 Nhật Bản chơi hay hơn và có bàn thắng mở tỷ số từ tình huống phạt góc.

Video: U23 Nhật Bản ghi bàn mở tỷ số

Đội hình U23 Nhật Bản vs U23 Hàn Quốc

U23 Nhật Bản: Rui Araki (23), Rei Umeki (2), Shuto Nagano (4), Rion Ichihara (5), Kosei Ogura (6), Ryunosuke Sato (10), Kaito Koizumi (16), Yudai Shimamoto (17), Haruta Kume (18), Yutaka Michiwaki (19).

U23 Hàn Quốc: Hong Seong-min (21), Kang Min-jun (2), Bae Hyun-seo (3), Lee Hyun-yong (5), Kang Seong-jin (7), Kim Dong-jin (8), Baek Ga-on (15), Kim Yong-hak (17), Lee Geon-hee (19), Jang Seok-hwan (22), Shin Min-ha (23).

Thông tin U23 Nhật Bản và U23 Hàn Quốc

U23 Nhật Bản có màn thể hiện tốt hơn so với U23 Hàn Quốc trên hành trình đi đến vòng bán kết. Cùng với U23 Việt Nam, U23 Nhật Bản chưa thua trận nào tại giải U23 châu Á 2026 (toàn thắng 3 trận vòng bảng, đánh bại U23 Jordan bằng luân lưu ở trận tứ kết).

Trận đấu với U23 Jordan là lời nhắc nhở đúng lúc để U23 Nhật Bản không chủ quan sau những chiến thắng dễ dàng ở vòng bảng. Đội bóng của huấn luyện viên Go Oiwa phải nhờ tới may mắn mới không thua trước đối thủ biết cách chơi phòng ngự phản công hiệu quả.

Việc U23 Jordan tung ra 10 cú sút trước U23 Nhật Bản có thể mang đến cho U23 Hàn Quốc nhiều gợi ý về cách đối phó với ứng viên vô địch hàng đầu. Tuy nhiên, đội tuyển xứ kim chi cần cải thiện nhiều ở khả năng tấn công để làm được như vậy. Trong 3 trận vòng bảng, tổng số cú sút của U23 Hàn Quốc không đến 10 lần.

Dù gặp khó khăn trong khâu ghi bàn và chuỗi kết quả chưa lý tưởng, U23 Hàn Quốc là đội có chỉ số bàn thua kỳ vọng thấp thứ hai tại giải đấu, chỉ cao hơn U23 Nhật Bản. Điều này cho thấy đội tuyển xứ kim chi chỉ chưa đạt kỳ vọng so với chính họ chứ không phải đội bóng dễ bị đánh bại.