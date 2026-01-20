Đây là lý do U23 Việt Nam phải thắng U23 Trung Quốc trong 90 phút

(VTC News) -

Lý do lớn nhất khiến U23 Việt Nam cần giải quyết U23 Trung Quốc ngay trong 90 phút nằm ở cái tên Li Hao (Lý Hạo) - thủ môn được báo chí Trung Quốc xem là “khắc tinh của loạt sút luân lưu”. Khi trận đấu bước vào hiệp phụ hay chấm 11m, lợi thế tinh thần và chuyên môn có thể nghiêng hẳn về phía đội Trung Quốc.

Li Hao là ngôi sao lớn nhất của bóng đá trẻ Trung Quốc hiện tại. Anh từng nổi bật ở vòng chung kết U20 châu Á cách đây 3 năm và được biết đến với khả năng bắt phạt đền xuất sắc.

Ở giải đấu năm 2023, Li Hao cản phá một quả phạt đền của U20 Nhật Bản, giúp đội tuyển U20 Trung Quốc tránh khỏi một thất bại nặng nề. Trận gặp U20 Ả Rập Xê Út, anh có tới 6 pha cứu thua xuất sắc, giữ sạch lưới và được bầu là cầu thủ xuất sắc nhất trận.

Đến trận quyết định gặp U20 Kyrgyzstan, Li Hao tiếp tục tiếp tục thi đấu ấn tượng, góp phần giúp đội nhà hòa trận và giành vé đi tiếp, đồng thời lần thứ hai được xướng tên ở hạng mục cá nhân nổi bật nhất trận.

Thủ môn Li Hao là lý do U23 Việt Nam phải thắng U23 Trung Quốc trong 90 phút. (Nguồn: AFC)

Không chỉ tỏa sáng ở vòng bảng, Li Hao còn cho thấy bản lĩnh ở tại vòng knock-out. Trong trận gặp Hàn Quốc, Li Hao vẫn thể hiện phong độ cao khi cản phá một bàn thua trông thấy trong hiệp một và có nhiều pha cứu thua quan trọng ở hiệp hai.

Điều khiến giới chuyên môn đặc biệt dè chừng là khả năng bắt phạt đền đã được tôi luyện từ rất sớm của Li Hao. Theo tiết lộ của ông Lin Jiemin - HLV cũ của Li Hao - thủ môn này “đã là chuyên gia bắt phạt đền từ khi còn rất nhỏ”, với hàng loạt kỷ niệm đáng nhớ ở các giải trẻ Trung Quốc.

“Li Hao rất xuất sắc trong việc cản phá phạt đền. Cậu ấy có phản xạ cực nhanh và bản lĩnh tâm lý rất vững vàng. Từ khi còn học tiểu học, cậu ấy đã nhiều lần bắt penalty ở các giải đấu lớn. Tôi nhớ tại giải toàn quốc tổ chức ở Trùng Khánh, trong trận bán kết giữa Quảng Châu và Đại Liên, Li Hao đã cản phá hai quả phạt đền, loại Đại Liên.

Sau trận đó, HLV trưởng của đội xúc động đến mức bật khóc. Cuối cùng, chúng tôi đánh bại đội chủ nhà Trùng Khánh để giành chức vô địch. Ở giải vô địch Trường Thể thao thành phố Quảng Châu, trong loạt sút luân lưu giữa quận Lệ Loan và quận Việt Tú, Li Hao cũng cản phá hai quả phạt đền”, HLV Lin Jiemin cho biết.

Thủ môn Li Hao khi được đào tạo ở CLB Atletico Madrid Tây Ban Nha.

Phát biểu tại buổi họp báo chiều 19/1 trước thềm vòng bán kết Giải U23 châu Á 2026, HLV Kim Sang-sik cũng cho biết ông đặc biệt chú ý đến thủ môn Li Hao.

“Trận gặp U23 Trung Quốc chắc chắn không hề dễ dàng, bởi họ là đội bóng rất mạnh. Tôi biết đội Trung Quốc đã làm nên lịch sử khi lần đầu tiên lọt vào bán kết. Đặc biệt, thủ môn Li Hao thi đấu tập trung và vẫn chưa để lọt lưới bàn nào. Đây sẽ là thử thách lớn, nhưng chúng tôi sẽ nỗ lực hết mình trên sân”, ông Kim Sang-sik chia sẻ.