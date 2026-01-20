Truyền thông Trung Quốc: U23 Việt Nam không mạnh hơn Uzbekistan

(VTC News) -

U23 Việt Nam đấu với U23 Trung Quốc trong trận bán kết giải U23 châu Á 2026 diễn ra tối nay. Trước cuộc đối đầu này, U23 Việt Nam có phong độ tốt hơn so với đối thủ. Ngay cả truyền thông Trung Quốc cũng nhận định U23 Việt Nam là đối thủ đáng gờm nhưng không mạnh hơn U23 Uzbekistan - đội bị U23 Trung Quốc loại ở tứ kết.

Một bài viết trên trang Sina phân tích: “So với hàng công thiếu sức sống của U23 Trung Quốc, hàng công của đội tuyển U23 Việt Nam lại hoạt động rất hiệu quả. Trong bốn trận đấu đầu tiên, U23 Việt Nam đã ghi được tám bàn thắng và giành được bốn chiến thắng liên tiếp. Thành tích ấn tượng này đã nâng cao tinh thần của toàn đội”.

Báo Trung Quốc cũng đặc biệt nhấn mạnh vai trò của tiền đạo Nguyễn Đình Bắc: "Tiền đạo chủ lực của U23 Việt Nam, Nguyễn Đình Bắc, đã đóng góp 3 bàn thắng và 1 pha kiến ​​tạo. Màn trình diễn của cầu thủ này sẽ là một thử thách lớn cho hàng phòng ngự của U23 Trung Quốc".

Bên cạnh đó, truyền thông nước này cũng cảnh báo đội nhà cần đặc biệt dè chừng các tình huống cố định cũng như những pha đột phá cá nhân của U23 Việt Nam, bởi đây được xem là hai mũi nhọn nguy hiểm nhất.

Tác giả bài viết trên Sina cho rằng dù U23 Việt Nam dù không chiếm ưu thế về mặt thể lực trong các tình huống va chạm, nhưng đội vẫn có thể khỏa lấp hạn chế đó nhờ nền tảng kỹ thuật tốt cùng lối chơi phối hợp, luân chuyển bóng hiệu quả.

"U23 Việt Nam có phần bất lợi trong các pha tranh chấp thể lực, song hoàn toàn có thể bù đắp bằng kỹ thuật cá nhân và khả năng phối hợp, chuyền bóng. Hàng công mạnh mẽ cũng được đánh giá là yếu tố then chốt tạo nên thành công của đội bóng này. Trong khi đó, dù U23 Trung Quốc sở hữu hàng phòng ngự tương đối chắc chắn, điểm yếu nơi hàng công đã lộ rõ, khiến đội bóng này gặp bất lợi về mặt tổng thể".

Không chỉ nhìn vào hiện tại, truyền thông Trung Quốc còn gợi lại dấu ấn lịch sử của bóng đá trẻ Việt Nam. Theo đó, họ nhắc đến kỳ tích năm 2018, khi U23 Việt Nam tiến vào trận chung kết và tạo nên “Phép màu Thường Châu”. Truyền thông Trung Quốc cho rằng khát vọng tái hiện kỳ tích ấy chính là động lực lớn thúc đẩy U23 Việt Nam trước trận bán kết năm nay.

Tuy nhiên, báo chí Trung Quốc cũng thể hiện sự tin dành cho đội tuyển nước nhà. "Sau 22 năm, đội tuyển bóng đá nam quốc gia Trung Quốc một lần nữa đã lọt vào bán kết một giải đấu lớn cấp châu lục. Tối nay, những chàng trai trẻ Trung Quốc sẽ nỗ lực tiến xa hơn nữa.

Khách quan mà nói, sức mạnh của U23 Việt Nam không vượt trội U23 Uzbekistan. U23 Trung Quốc hoàn toàn có thể đánh bại đối thủ nếu tiếp tục duy trì chiến thuật hợp lý cùng tinh thần thi đấu như ở trận trước", Sina nhận định.

Tờ báo cũng nhấn mạnh rằng trong các trận đấu chính thức với Việt Nam, đội tuyển Trung Quốc đều giành chiến thắng. Hai chiến thắng đậm 4-0 và 3-0 ở vòng loại Olympic châu Á các năm 1999 và 2000 được nhắc lại như một lợi thế tinh thần trước giờ bóng lăn.

Điểm mạnh lớn nhất của U23 Trung Quốc, theo truyền thông nước này, vẫn là hàng phòng ngự chắc chắn. Sina đánh giá: “HLV Antonio đã xây dựng sơ đồ 5-3-2 cực kỳ hiệu quả, các cầu thủ đã cống hiến hết mình, phối hợp nhịp nhàng và chiến đấu kiên cường để tạo nên kỳ tích cho đội tuyển U23 Trung Quốc".