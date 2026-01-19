Từng thắng U23 Trung Quốc, U23 Việt Nam không chủ quan

(VTC News) -

Phát biểu tại buổi họp báo chiều 19/1 trước thềm vòng bán kết Giải U23 châu Á 2026, thủ môn Trần Trung Kiên cho biết toàn đội đang có tinh thần rất tốt, giữ sự tập trung cao độ. Đặc biệt, U23 Việt Nam tuyệt đối không chủ quan dù trước đó đã giành chiến thắng 1-0 trước Trung Quốc ở Panda Cup 2025.

“Khi tham dự Panda Cup, tôi thấy U23 Trung Quốc là một đội bóng gắn kết và có sức mạnh. Họ đã cải thiện rất nhiều so với trước đây. Trận đấu ngày mai chắc chắn sẽ rất đáng xem đối với cả U23 Việt Nam và U23 Trung Quốc”, thủ thành sinh năm 2003 nhấn mạnh.

Thủ môn Trần Trung Kiên phát biểu tại buổi họp báo chiều 19/1.

Trần Trung Kiên khẳng định U23 Việt Nam đã có sự chuẩn bị kỹ lưỡng cho trận đấu sắp tới. “Trước khi bước vào trận bán kết, toàn đội đang có tinh thần rất tốt và hết sức tập trung để tuân thủ đúng chiến thuật mà ban huấn luyện đề ra. Chúng tôi sẽ thi đấu với 100% sức lực để giành chiến thắng cho người hâm mộ Việt Nam".

Đánh giá về màn trình diễn của các cầu thủ tại giải, Trần Trung Kiên dành sự tôn trọng cho Li Hao (Lý Hạo) - người gác đền đã giữ sạch lưới cho U23 Trung Quốc sau 4 trận liên tiếp.

"Với một thủ môn thi đấu 4 trận rất khó khăn chưa thủng lưới lần nào thì rất đáng ghi nhận. Bạn ấy là một thủ môn tốt. Hoàn thiện ở mọi kỹ năng", thủ môn Trần Trung Kiên nhận xét.

U23 Việt Nam đấu với U23 Trung Quốc ở bán kết U23 châu Á 2026.

Thủ môn U23 Việt Nam cũng khẳng định toàn đội sẽ tiếp tục duy trì sự tập trung tối đa trong từng trận đấu. “Với cá nhân em, em sẽ thi đấu bằng tất cả khả năng của mình, luôn giữ sự tập trung cao độ. Mỗi trận đấu, ban huấn luyện và toàn đội đều có sự chuẩn bị khác nhau, vì vậy rất khó đánh giá phong độ đồng đội qua từng trận. Điều quan trọng là chúng em sẽ tiếp tục cố gắng, tập trung để thi đấu tốt ở những trận sắp tới”, anh chia sẻ.

Trận bán kết giữa U23 Việt Nam và U23 Trung Quốc sẽ diễn ra lúc 22h30 (giờ Việt Nam) ngày 20/1.